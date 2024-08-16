Пьёте вино? Ваш шанс избежать смертельных болезней выше, чем вы думаете

Учёные из Автономного университета Мадрида провели исследование, результаты которого указывают на то, что у людей, предпочитающих вино, несколько ниже риск летального исхода от онкологических заболеваний. Кроме того, такие люди реже умирают по причинам, связанным с употреблением алкоголя. Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, охватило данные о здоровье и пищевых привычках 135 103 пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше.

Участников исследования разделили на группы в зависимости от объема и типа алкоголя, который они потребляли ежедневно. Затем были проанализированы социально-экономические и биологические факторы риска преждевременной смерти. В ходе 12-летнего наблюдения учёные изучали уровень летальности среди участников.

Результаты показали, что ежедневное потребление от 2,86 до 20 граммов этанола у мужчин и от 2,86 до 10 граммов у женщин было связано с повышенным риском смертности от рака, особенно среди пожилых людей с сопутствующими факторами риска.

Также выяснилось, что женщины, потребляющие от 10 до 20 граммов этанола ежедневно (и мужчины, употребляющие от 20 до 40 граммов), имеют повышенный риск летального исхода от всех причин.

Тем не менее, у тех, кто предпочитает вино, был выявлен сниженный риск смерти, связанный с употреблением алкоголя, а также несколько более низкий риск летальности от осложнений, вызванных онкологическими заболеваниями.

Фото: commons.wikimedia.org/WolfBlur (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication).