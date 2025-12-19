Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
вино
вино
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:59

Море отступает на второй план: Юг России нашёл новый магнит для туристов

Более половины россиян рассматривают винные поездки как формат отдыха — Роскачество

Юг России постепенно перестает ассоциироваться у туристов исключительно с пляжным отдыхом. Все чаще поездки в Краснодарский край планируют ради впечатлений другого формата — гастрономических и винных. Об этом, но не в первом предложении, говорится в совместном исследовании сервиса онлайн-бронирований "Островок" и Роскачества, зафиксировавшем резкий рост интереса к винному туризму.

Рост энотуризма на юге страны

Согласно данным аналитиков, с апреля по ноябрь спрос на размещение в ключевых винодельческих регионах России вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В числе территорий с наиболее заметной динамикой оказались Крым и Краснодарский край. Здесь винный туризм все чаще становится самостоятельной целью поездки, а не лишь дополнением к морскому отдыху.

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Латышева отметила, что интерес россиян к этому формату отдыха носит устойчивый характер. По ее словам, уже 54% жителей страны рассматривают энотуризм как возможный вариант путешествия, что говорит о постепенном выходе направления из нишевого сегмента в массовый.

Ключевые точки притяжения в Краснодарском крае

В пределах Краснодарского края наибольшей популярностью у туристов пользуются Геленджик, Анапа и Новороссийск. Именно в этих локациях сосредоточены наиболее известные винодельческие хозяйства региона. Среди них — "Абрау-Дюрсо", "Шато де Талю", "Шато Пино", "Усадьба Дивноморское", "Усадьба Маркотх", "Усадьба Мезыбь" и "Шато Андре".

Многие винодельни активно развивают туристическую инфраструктуру. Речь идет об открытии отелей, дегустационных залов, создании экскурсионных маршрутов и общественных пространств, которые делают поездки привлекательными не только для знатоков вина, но и для широкой аудитории путешественников.

Смена туристических сценариев

Управляющий директор сервиса "Островок" Ирина Козлова подчеркнула, что туристы на юге России все чаще стремятся разнообразить привычные сценарии отдыха. Даже при ориентации на море путешественники включают в программы поездок экскурсии на винодельни и гастрономические маршруты.

По ее словам, такой подход способствует росту числа коротких поездок и повышает загрузку средств размещения в регионе. В результате винный туризм становится важным фактором развития внутреннего туризма и дополнительным стимулом для экономики Краснодарского края.

