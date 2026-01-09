Минус градусы, минус сахар: как меняются винные привычки в России

За последние годы винные предпочтения россиян заметно изменились: покупатели всё чаще делают выбор в пользу более лёгких напитков с пониженным содержанием алкоголя и сахара. Эта тенденция отражает не только трансформацию вкусов, но и более широкий интерес к осознанному потреблению. Об этом в интервью сообщает агентство ТАСС.

Сдвиг в сторону лёгких и безалкогольных вин

Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что на рынке устойчиво растёт спрос на красные и белые вина с меньшей крепостью. По его словам, этот процесс наблюдается уже несколько лет и затрагивает разные ценовые сегменты. Одновременно усиливается интерес к безалкогольным винам, что напрямую связано с распространением принципов здорового образа жизни среди потребителей.

"Мы несколько лет наблюдаем сдвиг предпочтений в сторону более легких, менее алкогольных красных и белых вин. Растет интерес и к безалкогольным винам, что, безусловно, связано с общим трендом на здоровый образ жизни", — сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Меньше сахара — осознаннее выбор

Ещё одной важной тенденцией Протасов назвал снижение интереса к сладким винам. Всё больше россиян предпочитают напитки с меньшим содержанием сахара, что подтверждается и производственной статистикой. По его данным, за три квартала доля полусладких вин в общем объёме производства сократилась с 49,8% до 46,5%.

Этот сдвиг говорит о постепенном изменении структуры спроса, при котором на первый план выходят сухие и полусухие вина. Производители, в свою очередь, вынуждены адаптировать ассортимент под новые ожидания аудитории.

Рост доверия к отечественным производителям

Параллельно с изменением вкусов усиливается и доверие к российскому вину. По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 57% россиян оценивают отечественную винную продукцию положительно, а 27% респондентов считают её более качественной по сравнению с зарубежными аналогами.

Этот фактор, по словам Протасова, становится значимым для рынка и способствует укреплению позиций российских виноделен. Потребители всё чаще готовы выбирать локальный продукт, ориентируясь не только на цену, но и на качество.

Альтернативная упаковка как новый формат

Отдельного внимания, по оценке главы Роскачества, заслуживает рост популярности вина в нестандартной упаковке. Речь идёт прежде всего об игристых и тихих винах в малой таре, а также о формате жестяных банок. Такой вариант воспринимается как удобный и практичный, особенно для разового потребления.

"И третий заметный тренд — рост популярности вин, особенно игристых, в малой таре и альтернативной упаковке — например, в жестяных банках. Это удобный формат, и спрос на него может расти при надлежащем качестве", — рассказал Максим Протасов.

По его словам, вина в такой упаковке отдельно изучаются в рамках проекта "Винный гид России".