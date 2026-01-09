Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Красное вино
Красное вино
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Общество
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:37

Минус градусы, минус сахар: как меняются винные привычки в России

Интерес к сладким винам в России снижается — руководитель Роскачества Протасов

За последние годы винные предпочтения россиян заметно изменились: покупатели всё чаще делают выбор в пользу более лёгких напитков с пониженным содержанием алкоголя и сахара. Эта тенденция отражает не только трансформацию вкусов, но и более широкий интерес к осознанному потреблению. Об этом в интервью сообщает агентство ТАСС.

Сдвиг в сторону лёгких и безалкогольных вин

Руководитель Роскачества Максим Протасов отметил, что на рынке устойчиво растёт спрос на красные и белые вина с меньшей крепостью. По его словам, этот процесс наблюдается уже несколько лет и затрагивает разные ценовые сегменты. Одновременно усиливается интерес к безалкогольным винам, что напрямую связано с распространением принципов здорового образа жизни среди потребителей.

"Мы несколько лет наблюдаем сдвиг предпочтений в сторону более легких, менее алкогольных красных и белых вин. Растет интерес и к безалкогольным винам, что, безусловно, связано с общим трендом на здоровый образ жизни", — сказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

Меньше сахара — осознаннее выбор

Ещё одной важной тенденцией Протасов назвал снижение интереса к сладким винам. Всё больше россиян предпочитают напитки с меньшим содержанием сахара, что подтверждается и производственной статистикой. По его данным, за три квартала доля полусладких вин в общем объёме производства сократилась с 49,8% до 46,5%.

Этот сдвиг говорит о постепенном изменении структуры спроса, при котором на первый план выходят сухие и полусухие вина. Производители, в свою очередь, вынуждены адаптировать ассортимент под новые ожидания аудитории.

Рост доверия к отечественным производителям

Параллельно с изменением вкусов усиливается и доверие к российскому вину. По данным Центра изучения потребительского поведения Роскачества, 57% россиян оценивают отечественную винную продукцию положительно, а 27% респондентов считают её более качественной по сравнению с зарубежными аналогами.

Этот фактор, по словам Протасова, становится значимым для рынка и способствует укреплению позиций российских виноделен. Потребители всё чаще готовы выбирать локальный продукт, ориентируясь не только на цену, но и на качество.

Альтернативная упаковка как новый формат

Отдельного внимания, по оценке главы Роскачества, заслуживает рост популярности вина в нестандартной упаковке. Речь идёт прежде всего об игристых и тихих винах в малой таре, а также о формате жестяных банок. Такой вариант воспринимается как удобный и практичный, особенно для разового потребления.

"И третий заметный тренд — рост популярности вин, особенно игристых, в малой таре и альтернативной упаковке — например, в жестяных банках. Это удобный формат, и спрос на него может расти при надлежащем качестве", — рассказал Максим Протасов.

По его словам, вина в такой упаковке отдельно изучаются в рамках проекта "Винный гид России".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Осознание ошибки в принятии решений менятет отношения с близкими — психолог сегодня в 5:09
Как одно слово перевернуло отношения: неожиданное нет, которое открыло глаза на семейные вопросы

Когда забота становится давлением. Алексей рассказывает, как одно "нет" перевернуло его восприятие близких отношений и научило слушать.

Читать полностью » Россияне будут работать только три недели в январе — Подольская сегодня в 3:51
Половина января — каникулы, а потом три недели работы: как изменится режим трудового месяца

В январе россияне будут работать всего три недели. Впрочем, 36% планируют работать и в новогодние праздники, совмещая основную работу с подработкой.

Читать полностью » Для возврата денег за подарочный сертификат нужно написать требование с реквизитами счета — Хаминский сегодня в 3:41
Сертификаты, которые не теряют свою ценность: как вернуть деньги, если не успели потратить

В России можно вернуть деньги за неиспользованный подарочный сертификат. Для этого нужно подать письменное требование с указанием банковского счета.

Читать полностью » Россияне выплатили более 14 миллиардов рублей штрафов за 2025 год — ФССП РФ сегодня в 3:41
Арест имущества и блокировка счетов: как судебные приставы заставляют платить за дорожные проступки

Более 14 миллиардов рублей было взыскано с россиян по штрафам Госавтоинспекции за 2025 год. В числе долгов — 8,5 миллионов производств.

Читать полностью » Госдума готовит ответственность для курьеров за незаконную доставку алкоголя — Гусев сегодня в 3:41
Госдума запускает ловушку для курьеров: почему доставка алкоголя скоро станет уголовно наказуемой

В Госдуме разрабатывают изменения в закон, чтобы ввести ответственность для курьеров за участие в незаконной дистанционной продаже алкоголя.

Читать полностью » МВД выявило характерные следы в подделках документов и дипфейках — Ирина Волк сегодня в 3:27
Дипфейки стали слишком похожи на правду: подделки выдают странные детали, которые многие не замечают

МВД объяснило, как распознать ИИ-подделки: в документах — странные реквизиты, в видео — размытые логотипы и "ломаная" мимика.

Читать полностью » Квартиру за 11 млн рублей купили через Wildberries — РИА Новости вчера в 14:02
Не только носки и техника: какие миллионы россияне оставляли на маркетплейсах

Квартиры, автомобили и техника за миллионы рублей вошли в число самых дорогих покупок на Wildberries в 2025 году.

Читать полностью » Начало года часто ведет к кадровым сокращениям — Трепольский вчера в 9:42
Бюджет на новый год утвердили без вас: почему январь — самое опасное время для многих работников

Эксперт объяснил, какие незаметные сигналы на работе могут указывать на скорое сокращение в начале 2026 года.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Во Флоренции отменили выступления российской балерины Светланы Захаровой после обращения посольства Украины — Nazione
ЮФО
Восток Крыма становится новой точкой туристического притяжения — директор Юрченко
Красота и здоровье
Дробное питание снижает нагрузку на пищеварение — врач-терапевт Елина
Красота и здоровье
Гонконгский грипп провоцирует боль в глазах — МК
Авто и мото
Штраф за нарушение правил перевозки детей увеличен до 5 тыс. рублей — ГИБДД
Красота и здоровье
В России запускают автоматическую приостановку водительских прав — МК
Красота и здоровье
Ситуация с сердечно-сосудистыми заболеваниями в РФ улучшается — академик Бокерия
Мир
Шторм нарушил электроснабжение на юго-западе Англии — Times
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet