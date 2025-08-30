Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Бутылка в мульче
Бутылка в мульче
© freepik.com is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 2:32

Как использовать пустую винную бутылку для полива растений — неожиданный способ, который сэкономит вам время

Винная бутылка используется как система капельного полива для растений

Этот трюк с винной бутылкой — отличный способ поливать растения, особенно в период отсутствия или в моменты, когда полив требует много времени и усилий. Использование бутылки как системы капельного полива не только удобно, но и помогает сохранить воду, перерабатывая пустую бутылку.

Основные шаги:

  1. Очистите бутылку от остатков вина, чтобы избежать плесени и запахов.
  2. Заполните бутылку водой и, при желании, добавьте разбавленный компостный чай для дополнительной подпитки.
  3. Полейте почву перед установкой бутылки, чтобы предотвратить слишком быстрое поглощение воды.
  4. Вставьте бутылку в почву под углом, чтобы вода выходила постепенно.
  5. Проверьте на пузырьки через час: это подтверждает, что вода выходит равномерно.

Советы:

  • Для уличных растений: следите за температурой, чтобы вода не замерзла зимой.
  • Используйте непрозрачные бутылки, чтобы избежать роста водорослей.
  • Регулярно меняйте воду, чтобы предотвратить накопление грязи или плесени.

Такой подход помогает обеспечить стабильное увлажнение и может быть полезен, если нужно оставить растения без присмотра на некоторое время.

