Как использовать пустую винную бутылку для полива растений — неожиданный способ, который сэкономит вам время

вчера в 20:10

Заготовка, которая весной превращается в сад: секрет знают только опытные дачники

Осенние черенки — верный способ получить крепкие саженцы к весне. Но важно знать правильные сроки, условия хранения и хитрости укоренения.

вчера в 19:51

Тайный ингредиент богатого урожая: копеечная мазь из аптеки творит чудеса в огороде

Мазь Вишневского - универсальное средство для сада и дома. Как защитить растения от болезней и грызунов с помощью этого простого аптечного препарата.

вчера в 19:12

Август — не каникулы для садовода: эти три задания надо успеть выполнить по начала холодов

Конец лета — важное время для ухода за садом. Узнайте, какие три задачи нужно выполнить сейчас, чтобы растения были здоровыми и земля плодородной.

вчера в 18:51

Крапивный эликсир для сада: секрет богатого урожая раскрыт – ваши растения скажут спасибо

Крапивный настой – натуральное удобрение, которое легко приготовить своими руками. Как правильно заготовить и использовать крапиву для подкормки растений?

вчера в 18:19

Газон погибает не зимой, а осенью: чего нельзя допускать уже сейчас

Газон перед зимой требует особого ухода. Узнайте, какие ошибки совершают чаще всего и как правильно подготовить траву к холодному сезону.

вчера в 17:51

Секреты компостной кучи: добавляю это, и урожай просто взрывается – бесплатный и экологичный способ поднять плодородие

Узнайте, как создать компостную кучу, которая станет источником плодородия для вашего сада. Секреты создания компоста из органических отходов и три базовых компонента.

вчера в 17:28

Свежая зелень под рукой: как вырастить петрушку, мяту и базилик на балконе

Узнайте, какие пять трав можно легко вырастить в горшках на балконе, чтобы всегда иметь под рукой свежие ароматные добавки к блюдам.

вчера в 16:51

Завязи кабачков гниют на корню: вот что нужно сделать срочно – спасите свой урожай

Узнайте, почему опадают завязи кабачков и как спасти урожай! Экспертные советы по поливу, подкормке, опылению и защите от болезней для богатого урожая.

