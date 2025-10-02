От Парижа до Сеула: как мороженое и вино стали новой гастрономической модой
Когда-то сочетание бокала вина и порции мороженого звучало как кулинарный эксперимент. Но сегодня это — целое направление гастрономической культуры, набирающее популярность от Парижа до Сеула.
От Парижа до Сеула: начало тренда
В 2020 году шеф-повара Роберт Компаньон и Джессика Янг открыли в 11-м округе Парижа бар Folderol. Их идея заключалась в том, чтобы объединить натуральное вино и мороженое. Предполагалось, что мороженое добавит изюминку винному бару, а вино компенсирует сезонность десертов. Но результат превзошёл ожидания — очереди оказались настолько большими, что пришлось нанимать вышибалу для контроля гостей.
Вслед за французами похожие проекты стали появляться по всему миру. В Мехико квартет друзей создал Club Sorbet с мороженым, французской выпечкой и вином. В Лондоне появился Dreamery от Алекса Янга и Джорджа де Воса. А в Сеуле бар Waa предложил самые смелые вкусы — от мороженого с голубым сыром до кукурузного десерта.
"Мы думали, что люди могут зайти после еды, но оказывается, что люди хотят мороженое и вино весь день", — сказал ресторатор Алекс Янг.
Сравнение концепций
|Город
|Заведение
|Особенность меню
|Париж
|Folderol
|Натуральное вино и мороженое, очереди из-за ажиотажа
|Мехико
|Club Sorbet
|Вино, выпечка и десерты для всей семьи
|Лондон
|Dreamery
|Экспериментальные вкусы + биодинамические вина
|Сеул
|Waa
|Смелые сочетания (кукуруза, голубой сыр)
Советы шаг за шагом: как открыть бар мороженого и вина
-
Выберите район с активной вечерней жизнью — такие проекты особенно популярны в модных кварталах.
-
Ставьте на оригинальные вкусы: шоколад с оливковым маслом, мороженое с изюмом и коричневым маслом, цитрусовые сорбеты.
-
Добавьте в карту вина необычные позиции — биодинамические, пет-наты, органические варианты.
-
Создайте семейную атмосферу: бар с мороженым легко посещают не только пары, но и родители с детьми.
-
Будьте готовы к потоку гостей: даже нишевые концепции быстро становятся точкой притяжения.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: стандартное меню с привычными вкусами.
→ Последствие: заведение не выделяется на фоне конкурентов.
→ Альтернатива: предлагать неожиданные комбинации — мороженое с сыром, травами, специями.
-
Ошибка: упор только на алкогольную карту.
→ Последствие: ограниченная аудитория.
→ Альтернатива: включить в меню безалкогольные позиции — лимонады, травяные чаи.
-
Ошибка: игнорировать сезонность.
→ Последствие: падение интереса в холодное время года.
→ Альтернатива: ввести зимние десерты — горячий шоколад, мороженое с пряными соусами.
А что если…
А что если объединить не только мороженое и вино, но и другие продукты? Например, кофейни уже экспериментируют с эспрессо и шариком пломбира, а бары — с крепким алкоголем и фруктовыми сорбетами. Такой симбиоз превращает заведение в кулинарный аттракцион.
Плюсы и минусы концепции
|Плюсы
|Минусы
|Уникальная идея, притягивающая клиентов
|Сложность в подборе вкусов и вин
|Возможность семейного формата
|Высокая конкуренция в гастрономических районах
|Гибкость — работает и днём, и вечером
|Риск сезонных спадов
|Подходит для экспериментов с меню
|Требует больших вложений в качество
FAQ
Как выбрать вино к мороженому?
Лучше подбирать лёгкие фруктовые вина или игристые пет-наты. Они подчёркивают сладость и свежесть.
Сколько стоит открыть подобный бар?
Зависит от города и аренды. В Европе старт может обойтись в 100-200 тысяч евро, в Азии — дешевле.
Что лучше: мороженое или сорбет?
Оба варианта востребованы. Сорбет подходит для лёгких пар, мороженое — для более насыщенных вкусов.
Мифы и правда
-
Миф: мороженое с вином несовместимо.
Правда: правильные пары вкусов раскрывают напиток и десерт лучше, чем привычные закуски.
-
Миф: формат подходит только летом.
Правда: зимой можно делать согревающие подачи, например, мороженое с тёплым соусом.
-
Миф: вино и мороженое — исключительно для молодёжи.
Правда: такие бары посещают и семьи, и пары среднего возраста.
Три интересных факта
-
Первые эксперименты с мороженым и алкоголем начались ещё в XIX веке, когда в Европе подавали мороженое с ликёрами.
-
В Италии существует традиция аффогато — кофе с мороженым, которая стала прообразом современных дуэтов.
-
В США появились готовые наборы "wine & ice cream" для домашних вечеринок.
Исторический контекст
-
XIX век: мода на десерты с ликёрами в Европе.
-
XX век: появление аффогато в Италии как классического сочетания.
-
XXI век: бум концептуальных баров, объединяющих мороженое и вино, как часть гастрономической моды.
