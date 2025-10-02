От Парижа до Сеула: как мороженое и вино стали новой гастрономической модой

Когда-то сочетание бокала вина и порции мороженого звучало как кулинарный эксперимент. Но сегодня это — целое направление гастрономической культуры, набирающее популярность от Парижа до Сеула.

От Парижа до Сеула: начало тренда

В 2020 году шеф-повара Роберт Компаньон и Джессика Янг открыли в 11-м округе Парижа бар Folderol. Их идея заключалась в том, чтобы объединить натуральное вино и мороженое. Предполагалось, что мороженое добавит изюминку винному бару, а вино компенсирует сезонность десертов. Но результат превзошёл ожидания — очереди оказались настолько большими, что пришлось нанимать вышибалу для контроля гостей.

Вслед за французами похожие проекты стали появляться по всему миру. В Мехико квартет друзей создал Club Sorbet с мороженым, французской выпечкой и вином. В Лондоне появился Dreamery от Алекса Янга и Джорджа де Воса. А в Сеуле бар Waa предложил самые смелые вкусы — от мороженого с голубым сыром до кукурузного десерта.

"Мы думали, что люди могут зайти после еды, но оказывается, что люди хотят мороженое и вино весь день", — сказал ресторатор Алекс Янг.

Сравнение концепций

Город Заведение Особенность меню Париж Folderol Натуральное вино и мороженое, очереди из-за ажиотажа Мехико Club Sorbet Вино, выпечка и десерты для всей семьи Лондон Dreamery Экспериментальные вкусы + биодинамические вина Сеул Waa Смелые сочетания (кукуруза, голубой сыр)

Советы шаг за шагом: как открыть бар мороженого и вина

Выберите район с активной вечерней жизнью — такие проекты особенно популярны в модных кварталах. Ставьте на оригинальные вкусы: шоколад с оливковым маслом, мороженое с изюмом и коричневым маслом, цитрусовые сорбеты. Добавьте в карту вина необычные позиции — биодинамические, пет-наты, органические варианты. Создайте семейную атмосферу: бар с мороженым легко посещают не только пары, но и родители с детьми. Будьте готовы к потоку гостей: даже нишевые концепции быстро становятся точкой притяжения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: стандартное меню с привычными вкусами.

→ Последствие: заведение не выделяется на фоне конкурентов.

→ Альтернатива: предлагать неожиданные комбинации — мороженое с сыром, травами, специями.

Ошибка: упор только на алкогольную карту.

→ Последствие: ограниченная аудитория.

→ Альтернатива: включить в меню безалкогольные позиции — лимонады, травяные чаи.

Ошибка: игнорировать сезонность.

→ Последствие: падение интереса в холодное время года.

→ Альтернатива: ввести зимние десерты — горячий шоколад, мороженое с пряными соусами.

А что если…

А что если объединить не только мороженое и вино, но и другие продукты? Например, кофейни уже экспериментируют с эспрессо и шариком пломбира, а бары — с крепким алкоголем и фруктовыми сорбетами. Такой симбиоз превращает заведение в кулинарный аттракцион.

Плюсы и минусы концепции

Плюсы Минусы Уникальная идея, притягивающая клиентов Сложность в подборе вкусов и вин Возможность семейного формата Высокая конкуренция в гастрономических районах Гибкость — работает и днём, и вечером Риск сезонных спадов Подходит для экспериментов с меню Требует больших вложений в качество

FAQ

Как выбрать вино к мороженому?

Лучше подбирать лёгкие фруктовые вина или игристые пет-наты. Они подчёркивают сладость и свежесть.

Сколько стоит открыть подобный бар?

Зависит от города и аренды. В Европе старт может обойтись в 100-200 тысяч евро, в Азии — дешевле.

Что лучше: мороженое или сорбет?

Оба варианта востребованы. Сорбет подходит для лёгких пар, мороженое — для более насыщенных вкусов.

Мифы и правда

Миф: мороженое с вином несовместимо.

Правда: правильные пары вкусов раскрывают напиток и десерт лучше, чем привычные закуски.

Миф: формат подходит только летом.

Правда: зимой можно делать согревающие подачи, например, мороженое с тёплым соусом.

Миф: вино и мороженое — исключительно для молодёжи.

Правда: такие бары посещают и семьи, и пары среднего возраста.

Три интересных факта

Первые эксперименты с мороженым и алкоголем начались ещё в XIX веке, когда в Европе подавали мороженое с ликёрами. В Италии существует традиция аффогато — кофе с мороженым, которая стала прообразом современных дуэтов. В США появились готовые наборы "wine & ice cream" для домашних вечеринок.

Исторический контекст