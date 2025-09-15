Красное вино и здоровье: правда, которая разрушает романтическую легенду

Идея о том, что ежедневный бокал вина продлевает жизнь и защищает сердце, давно стала популярным мифом. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос в интервью El Español ответила кардиолог Магдалена Перельо.

Алкоголь и сердце: больше вреда, чем пользы

Врач подчеркнула: любой алкоголь вредит сердцу.

"Спиртные напитки повышают риск аритмии и сердечной недостаточности, а также способствуют патологическому расширению камер сердца", — объяснила Перельо.

По её словам, потенциальный вред от вина сопоставим с последствиями регулярного употребления:

ультраобработанных продуктов,

добавленного сахара,

трансжиров.

Где искать антиоксиданты без риска

Главный аргумент сторонников вина — антиоксиданты. Но, по словам Перельо, получить их можно из более безопасных источников.

Она рекомендует средиземноморскую диету, которая включает:

овощи и фрукты,

цельнозерновые продукты,

оливковое масло,

рыбу и орехи.

Такое питание снижает риск инфаркта и инсульта примерно на 30%.