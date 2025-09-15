Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:29

Красное вино и здоровье: правда, которая разрушает романтическую легенду

Кардиолог Перельо развеяла миф о пользе бокала вина для сердца

Идея о том, что ежедневный бокал вина продлевает жизнь и защищает сердце, давно стала популярным мифом. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос в интервью El Español ответила кардиолог Магдалена Перельо.

Алкоголь и сердце: больше вреда, чем пользы

Врач подчеркнула: любой алкоголь вредит сердцу.

"Спиртные напитки повышают риск аритмии и сердечной недостаточности, а также способствуют патологическому расширению камер сердца", — объяснила Перельо.

По её словам, потенциальный вред от вина сопоставим с последствиями регулярного употребления:

  • ультраобработанных продуктов,

  • добавленного сахара,

  • трансжиров.

Где искать антиоксиданты без риска

Главный аргумент сторонников вина — антиоксиданты. Но, по словам Перельо, получить их можно из более безопасных источников.

Она рекомендует средиземноморскую диету, которая включает:

  • овощи и фрукты,

  • цельнозерновые продукты,

  • оливковое масло,

  • рыбу и орехи.

Такое питание снижает риск инфаркта и инсульта примерно на 30%.

