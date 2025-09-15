Красное вино и здоровье: правда, которая разрушает романтическую легенду
Идея о том, что ежедневный бокал вина продлевает жизнь и защищает сердце, давно стала популярным мифом. Но так ли это на самом деле? На этот вопрос в интервью El Español ответила кардиолог Магдалена Перельо.
Алкоголь и сердце: больше вреда, чем пользы
Врач подчеркнула: любой алкоголь вредит сердцу.
"Спиртные напитки повышают риск аритмии и сердечной недостаточности, а также способствуют патологическому расширению камер сердца", — объяснила Перельо.
По её словам, потенциальный вред от вина сопоставим с последствиями регулярного употребления:
-
ультраобработанных продуктов,
-
добавленного сахара,
-
трансжиров.
Где искать антиоксиданты без риска
Главный аргумент сторонников вина — антиоксиданты. Но, по словам Перельо, получить их можно из более безопасных источников.
Она рекомендует средиземноморскую диету, которая включает:
-
овощи и фрукты,
-
цельнозерновые продукты,
-
оливковое масло,
-
рыбу и орехи.
Такое питание снижает риск инфаркта и инсульта примерно на 30%.
