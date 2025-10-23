Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Windows 7
Windows 7
© commons.wikimedia.org by Ajrocket1 is licensed under CC BY-SA 4.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 14:43

Возвращение королевы: Windows 7 шокирует ростом популярности

Доля Windows 7 выросла до 22,86% после окончания поддержки Windows 10 — StatCounter

В октябре 2025 года рынок настольных операционных систем удивил аналитиков своими резкими переменами. Согласно отчету StatCounter, доля Windows 10 снизилась до 33,57%, а Windows 11, вопреки ожиданиям, тоже потеряла позиции — с 49 до 43%. Самым впечатляющим стало резкое оживление Windows 7: её доля выросла с 9,61 до 22,86%. Эксперты называют это статистической аномалией, но отмечают, что такой скачок отражает недоверие пользователей к новейшей системе и нежелание массово переходить на Windows 11.

Почему Windows 10 теряет позиции

После завершения официальной поддержки Windows 10 в октябре 2025 года многие пользователи оказались перед выбором: обновляться или оставаться на старой платформе. Доля системы упала до показателей почти десятилетней давности, и значительная часть аудитории пока не спешит устанавливать Windows 11. Основные причины — аппаратные ограничения, неудобства интерфейса и привычка к старым рабочим процессам.

Windows 7 возвращается

Для многих пользователей Windows 7 остаётся надежной и знакомой системой. Она проста, стабильна и не требует современных мощных комплектующих, что особенно актуально для владельцев старых ПК. Эксперты объясняют резкий рост её доли именно сочетанием этих факторов: пользователи ищут стабильность и минимальные требования к железу.

Альтернативы набирают популярность

Снижение интереса к продуктам Microsoft открыло дорогу альтернативным решениям. Одной из таких стала Zorin OS — система на базе Linux, имитирующая интерфейс Windows. Разработчики сообщили, что релиз Zorin OS 18 совпал с окончанием жизненного цикла Windows 10 и вызвал заметный интерес пользователей. За первые двое суток после выхода количество загрузок превысило 100 тыс., при этом 72% установок пришлось на компьютеры под управлением Windows.

Zorin OS 18 предлагает усовершенствованную систему размещения окон, аналогичную Snap Layouts Windows 11, расширенную совместимость с приложениями через WINE 10 и интеллектуальные подсказки для запуска более 170 популярных программ. Для пользователей, разочарованных интерфейсом Windows 11 или ограниченных железом, такая альтернатива выглядит особенно привлекательной.

Сравнение долей ОС в 2025 году

ОС Август 2025 Октябрь 2025
Windows 11 50,36% 43%
Windows 10 42,57% 33,57%
Windows 7 6,14% 22,86%
Windows XP 0,29% -
Windows 8.1 0,19% -

Как безопасно переходить на альтернативные ОС

  1. Оцените совместимость: проверьте, поддерживает ли новая система ваши программы и оборудование.

  2. Создайте резервную копию: сохраните важные данные, чтобы избежать потерь при установке.

  3. Используйте тестовую установку: установите систему на отдельный диск или виртуальную машину для экспериментов.

  4. Настройте интерфейс: адаптируйте панель задач, меню и ярлыки под привычные рабочие процессы.

  5. Проверяйте обновления: регулярно устанавливайте патчи безопасности и новые версии программ.

Ошибки при обновлении → последствия → альтернативы

  • Попытка установки Windows 11 на старый ПК → система тормозит или не устанавливается → оставайтесь на Windows 7 или переходите на Zorin OS 18.

  • Игнорирование резервного копирования → потеря данных → используйте облачные сервисы и локальные копии.

  • Пренебрежение обновлениями безопасности → уязвимость к вирусам → регулярно обновляйте ОС и антивирусные программы.

А что если пользователи не обновятся?

Если аудитория массово вернётся к старым системам, производители ПО будут вынуждены сохранять совместимость с устаревшими платформами. Это приведёт к долгосрочному замедлению внедрения новых функций и задержкам выхода программ, рассчитанных на современные ОС.

Плюсы и минусы возвращения к старым ОС

Плюсы Минусы
Простота интерфейса Отсутствие поддержки новых функций
Низкие системные требования Риск уязвимостей
Совместимость со старыми программами Ограниченный выбор нового ПО
Меньше ресурсов для железа Потеря интеграции с современными сервисами

FAQ

Как выбрать ОС после окончания поддержки Windows 10?
Оцените совместимость железа и приложений, а также предпочтения по интерфейсу. Windows 7 подойдёт для старых ПК, а Zorin OS 18 — для тех, кто хочет альтернативу с поддержкой Windows-программ.

Сколько стоит переход на Zorin OS 18?
Базовая версия бесплатна, расширенные пакеты с дополнительными инструментами можно приобрести на официальном сайте.

Что лучше для старого ПК: Windows 7 или Zorin OS?
Если важна привычная среда, оставайтесь на Windows 7. Для большей безопасности и свежих функций лучше рассмотреть Zorin OS 18.

Мифы и правда

  • Миф: Windows 11 быстрее всех предыдущих версий.

  • Правда: yа старом железе она может тормозить, в то время как Windows 7 остаётся стабильной.

  • Миф: Linux слишком сложен для обычного пользователя.

  • Правда: современные дистрибутивы, например Zorin OS, имеют удобный интерфейс, похожий на Windows.

Исторический контекст

Windows 7 появилась в 2009 году и быстро стала популярной благодаря стабильности и простоте. Windows 10, выпущенная в 2015 году, долгое время удерживала лидерство, но её постепенное старение и окончание поддержки открыли путь как старым системам, так и новым альтернативам на Linux.

Три интересных факта

  1. Более 70% пользователей, скачавших Zorin OS 18 в первые дни, перешли с Windows.

  2. Snap Layouts Windows 11 впервые внедрены в Linux-дистрибутиве Zorin OS 18.

  3. Windows 7 сохраняет популярность даже спустя почти два десятилетия после выпуска.

