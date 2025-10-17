Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:53

Что важно знать перед покупкой пластиковых окон: советы, которые сэкономят вам деньги

Эксперты рассказали, как выбрать пластиковые окна и не переплатить

Пластиковые окна давно стали неотъемлемой частью современного дома. Они сохраняют тепло, защищают от шума и делают интерьер аккуратным и функциональным. Но при выборе легко запутаться: профиль, стеклопакет, фурнитура, армирование, класс прочности… Кажется, что без инженера не разобраться. На деле всё проще — нужно лишь понимать базовые параметры и знать, где стоит переплатить, а где можно сэкономить.

В этом материале — пошаговое руководство, как выбрать пластиковые окна, чтобы они прослужили долго и не доставляли проблем.

Этап 1. Определите расположение и назначение окон

Перед походом в салон задайте себе несколько вопросов:

  • Куда выходят окна — на шумную улицу или тихий двор?
  • Какой у вас этаж и сторона света?
  • Насколько холодно зимой в помещении?
  • Нужны ли вам открывающиеся створки или подойдут глухие?

Эти ответы помогут подобрать конструкцию под конкретные условия. Например, для балкона или террасы подойдёт алюминиевый профиль с одинарным стеклом, а для спальни или детской лучше выбрать тёплое ПВХ-окно с двухкамерным стеклопакетом.

Если окно выходит во внутренний застеклённый балкон, можно не переплачивать за повышенную шумоизоляцию — она всё равно не понадобится.

Этап 2. Профиль — основа окна

Профиль — это не просто рама, а "скелет" всей конструкции. Он состоит из камер, каждая из которых играет роль воздушного изолятора.

Камеры и толщина

  • 3 камеры (58 мм) - бюджетный вариант для тёплого климата или балконов.
  • 5 камер (70 мм) - оптимальное решение для большинства квартир.
  • 6-7 камер (80-86 мм) - повышенная теплоизоляция, актуальна для частных домов.

Чем толще профиль, тем выше энергосбережение. Поэтому пятикамерный вариант обычно становится золотой серединой по цене и эффективности.

Класс стенок профиля

Буквенные обозначения указывают на прочность:

  • A - толщина 3 мм, надёжный вариант для жилых помещений.
  • B - 2,5-2,8 мм, подходит для квартир.
  • C - тонкий, используется в офисах и складах.

Выбирайте минимум класс B, а лучше — A.

Материал и покрытие

Профили производятся из ПВХ. Качественные модели имеют экологические сертификаты и не выделяют вредных веществ при нагреве.

Современные окна бывают не только белыми: популярны ламинаты под дерево - дуб, орех, венге. Но важно уточнить, ламинирован ли весь профиль или только внешняя сторона. Полное ламинирование долговечнее и не боится солнца.

Этап 3. Армирование — невидимая защита

Внутри профиля находится металлическая вставка — армирование, которое придаёт конструкции жёсткость и устойчивость к перепадам температуры.

  • Для квартиры достаточно толщины 1,4 мм.
  • Для частного дома или больших панорамных окон — не менее 1,5 мм.

Если армирование тонкое (1,2 мм), как часто бывает в окнах от застройщика, створки могут деформироваться через пару лет.

Этап 4. Стеклопакет — главный элемент тепла и тишины

Около 80% площади окна занимает стекло, и именно от него зависит тепло и шумоизоляция.

Камеры и толщина

  • Однокамерный (2 стекла) - минимальная защита, подходит для балконов.
  • Двухкамерный (3 стекла) - стандарт для жилых помещений.
  • Трёхкамерный (4 стекла) - для северных регионов и коттеджей.

Толщина может быть 24, 30, 36, 40 или 44 мм. Чем больше, тем выше изоляция.

Современные стеклопакеты заполняют аргоном - этот инертный газ снижает теплопотери на 10-15%.

Для дополнительной защиты выбирайте стекло с напылением:

  • Энергосберегающее (Low-E) - отражает тепло внутрь помещения.
  • Мультифункциональное (MF) - блокирует ультрафиолет и жару летом.

Да, такие стеклопакеты стоят дороже (на 300-700 руб./м²), но окупаются за счёт экономии на отоплении и кондиционировании.

Этап 5. Фурнитура — мелочи, от которых зависит комфорт

Надёжная фурнитура обеспечивает плавное открывание, герметичность и долговечность конструкции.

Проверьте наличие регулировочных винтов. Они позволяют корректировать положение створки без разборки окна. Это пригодится спустя годы, когда пластик немного "усядется".

Если окна большие или стеклопакет тройной, не экономьте на механизмах — дешёвая фурнитура не выдержит нагрузки и приведёт к перекосу створки.

Этап 6. Конфигурация и дизайн

Здесь всё зависит от ваших нужд и эстетики.

  • Одностворчатое окно - для небольших помещений.
  • Двухстворчатое - оптимально для спальни или кухни.
  • Трёхсекционное панорамное - подходит для гостиных.

Можно выбрать арочные формы для коттеджей или раздвижные системы по принципу "купе".

Если вы живёте выше второго этажа, делайте все створки открывающимися - так будет проще мыть стекло снаружи.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какой профиль выбрать для квартиры?
Пятикамерный, толщиной 70 мм, класс A — оптимум по цене и теплоизоляции.

Что лучше: одно или два стекла с напылением?
Двухкамерный энергосберегающий стеклопакет удерживает тепло на 30% лучше.

Сколько служат пластиковые окна?
При правильной установке и регулярной регулировке — 30-40 лет.

Как ухаживать за окнами ПВХ?
Раз в год смазывайте фурнитуру, очищайте уплотнители и проверяйте прижим створки.

