Окна, которые дышат: чем деревянные рамы отличаются от пластиковых

Сегодня потребительский рынок предлагает окна самых разных форматов — от стандартных конструкций до эксклюзивных дизайнерских решений. Но важно заранее понимать, какие задачи вы хотите решить: утеплить дом, улучшить шумоизоляцию или подчеркнуть стиль интерьера. Для этих целей отличным выбором станут деревянные окна. При грамотном подборе модели они сочетают в себе функциональность, красоту и долговечность.

Почему выбирают деревянные окна

Главное преимущество — экологичность и натуральность. Дерево "дышит", поддерживает комфортный микроклимат в доме и создаёт особую атмосферу уюта. Современные технологии обработки позволяют избавиться от старых проблем, когда рамы быстро гнили или коробились.

Особенно хорошо зарекомендовали себя белорусские евроокна. Их ценят за разумное сочетание стоимости и качества. В сравнении с европейскими аналогами, они доступнее для покупателей, но при этом обладают улучшенной тепло- и шумоизоляцией.

Специфика производства

Основой служит трёхслойный клеёный брус собственного производства. Он проходит несколько этапов обработки:

Формирование размеров. На современном оборудовании задаются точные параметры, исключающие необходимость подгонки. Пропитка. Средство проникает вглубь древесины на 3 мм, защищая от плесени и гниения. Грунтовка. Заполняет поры, создавая основу для равномерного нанесения краски. Декорирование. Завершающий этап: декоративное покрытие улучшает внешний вид и защищает от ультрафиолета, влаги и перепадов температуры.

Такая технология гарантирует, что окна сохранят форму и цвет десятилетиями.

Фурнитура и стеклопакеты

Долговечность конструкции зависит не только от древесины, но и от комплектующих. Качественные окна всегда оснащены надёжной фурнитурой и современными стеклопакетами. Если вы видите хорошую раму с дешёвыми ручками или петлями — это повод насторожиться.

Современные стеклопакеты повышают теплоизоляцию и снижают уровень шума. Варианты с энергосберегающим напылением позволяют экономить на отоплении.

Сравнение: дерево и пластик

Параметр Деревянные окна Пластиковые окна Экологичность Натуральный материал Искусственный Долговечность При уходе до 50 лет 30-40 лет Уход Требуется периодическая обработка Минимальный Внешний вид Эстетика натурального дерева Ограниченный дизайн Цена Выше средней Доступнее

Советы шаг за шагом

При покупке уточняйте происхождение древесины и технологию её обработки. Обращайте внимание на фурнитуру — качественные окна комплектуются фирменными механизмами. Выбирайте стеклопакеты с энергосбережением, если хотите снизить расходы на отопление. Для загородных домов с высокой влажностью лучше выбирать модели с усиленной пропиткой. Планируйте регулярный уход: раз в 5-7 лет обновляйте защитное покрытие.

FAQ

Сколько служат деревянные окна?

При правильной эксплуатации до 50 лет и более.

Нужно ли ухаживать за рамами?

Да, защитное покрытие обновляют каждые 5-7 лет.

Какие окна лучше для загородного дома: пластиковые или деревянные?

Дерево создаёт лучший микроклимат, но требует ухода. Пластик практичнее, но менее экологичен.

Деревянные окна могут стать удачным решением при правильном выборе, поскольку они совмещают эстетику, высокие тепло- и шумоизоляционные свойства и долговечность. Белорусские производители заслужили доверие благодаря сочетанию качества и доступной цены: их изделия из многослойного клееного бруса проходят пропитку, грунтовку и декоративную обработку, что обеспечивает защиту от влаги, ультрафиолета и биоповреждений.