Окна из ПВХ: почему они остаются как новые даже через 20 лет
Сегодня окна из ПВХ — один из самых востребованных вариантов остекления как для жилых квартир, так и для коммерческих зданий. Их популярность объясняется сочетанием практичности, долговечности и эстетики.
Основу конструкции составляет поливинилхлорид — синтетический материал, который получают методом полимеризации винилхлорида. Он устойчив к агрессивной внешней среде, не подвержен коррозии и деформации. На рынке доступны готовые решения разных размеров, форм и цветовых оттенков. Более того, многие компании предлагают бесплатный выезд замерщика, что значительно упрощает процесс выбора и покупки.
Сравнение: ПВХ, дерево и алюминий
|Параметр
|ПВХ-окна
|Деревянные окна
|Алюминиевые окна
|Срок службы
|20-25 лет
|10-15 лет
|30-40 лет
|Устойчивость к влаге
|высокая
|низкая (требует обработки)
|очень высокая
|Теплоизоляция
|отличная
|хорошая
|средняя
|Звукоизоляция
|высокая
|средняя
|низкая
|Уход
|минимальный
|регулярная покраска и лакировка
|минимальный
|Стоимость
|доступная
|выше средней
|высокая
Советы шаг за шагом: как выбрать окна из ПВХ
- Определите приоритеты. Для квартиры в шумном районе важна многокамерная система профиля со стеклопакетом повышенной шумоизоляции.
- Выберите дизайн. Белый профиль остается классикой, но доступны варианты "под дерево" или с цветной ламинацией.
- Проверьте фурнитуру. Она должна быть прочной, с надежными замками и возможностью микропроветривания.
- Оцените энергосбережение. Для северных регионов подойдут двух- и трехкамерные стеклопакеты с напылением, сохраняющим тепло.
- Пользуйтесь сервисом замера. Многие компании предлагают бесплатный выезд специалиста, что помогает избежать ошибок.
А что если…
А что если вместо стандартного белого профиля выбрать цветной? Сегодня производители предлагают ламинацию под дуб, орех, вишню или даже текстуру камня. Такие решения смотрятся особенно эффектно в частных домах и коттеджах, подчеркивая стиль фасада.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Долгий срок службы
|Меньшая экологичность по сравнению с деревом
|Отличная тепло- и звукоизоляция
|При повреждении сложно отремонтировать профиль
|Устойчивость к влаге и осадкам
|Может пожелтеть при плохом качестве материала
|Простота ухода
|Большой вес крупногабаритных конструкций
|Разнообразие цветовых решений
Планируя установку окон из ПВХ, стоит обращаться только в надёжные компании, которые готовы предоставить официальную гарантию. Такой выбор станет залогом долговечности, комфорта и уверенности в качестве.
