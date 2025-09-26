Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ручка пластикового окна
Опубликована сегодня в 5:15

Окна из ПВХ: почему они остаются как новые даже через 20 лет

Окна из ПВХ: преимущества и срок службы пластиковых конструкций

Сегодня окна из ПВХ — один из самых востребованных вариантов остекления как для жилых квартир, так и для коммерческих зданий. Их популярность объясняется сочетанием практичности, долговечности и эстетики.

Основу конструкции составляет поливинилхлорид — синтетический материал, который получают методом полимеризации винилхлорида. Он устойчив к агрессивной внешней среде, не подвержен коррозии и деформации. На рынке доступны готовые решения разных размеров, форм и цветовых оттенков. Более того, многие компании предлагают бесплатный выезд замерщика, что значительно упрощает процесс выбора и покупки.

Сравнение: ПВХ, дерево и алюминий

Параметр ПВХ-окна Деревянные окна Алюминиевые окна
Срок службы 20-25 лет 10-15 лет 30-40 лет
Устойчивость к влаге высокая низкая (требует обработки) очень высокая
Теплоизоляция отличная хорошая средняя
Звукоизоляция высокая средняя низкая
Уход минимальный регулярная покраска и лакировка минимальный
Стоимость доступная выше средней высокая

Советы шаг за шагом: как выбрать окна из ПВХ

  1. Определите приоритеты. Для квартиры в шумном районе важна многокамерная система профиля со стеклопакетом повышенной шумоизоляции.
  2. Выберите дизайн. Белый профиль остается классикой, но доступны варианты "под дерево" или с цветной ламинацией.
  3. Проверьте фурнитуру. Она должна быть прочной, с надежными замками и возможностью микропроветривания.
  4. Оцените энергосбережение. Для северных регионов подойдут двух- и трехкамерные стеклопакеты с напылением, сохраняющим тепло.
  5. Пользуйтесь сервисом замера. Многие компании предлагают бесплатный выезд специалиста, что помогает избежать ошибок.

А что если…

А что если вместо стандартного белого профиля выбрать цветной? Сегодня производители предлагают ламинацию под дуб, орех, вишню или даже текстуру камня. Такие решения смотрятся особенно эффектно в частных домах и коттеджах, подчеркивая стиль фасада.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Долгий срок службы Меньшая экологичность по сравнению с деревом
Отличная тепло- и звукоизоляция При повреждении сложно отремонтировать профиль
Устойчивость к влаге и осадкам Может пожелтеть при плохом качестве материала
Простота ухода Большой вес крупногабаритных конструкций
Разнообразие цветовых решений

Планируя установку окон из ПВХ, стоит обращаться только в надёжные компании, которые готовы предоставить официальную гарантию. Такой выбор станет залогом долговечности, комфорта и уверенности в качестве.

