Акции Microsoft на открытии торгов в пятницу упали на 2,98% из-за глобального сбоя в работе операционной системы Windows. Бумаги виновника проблемы, антивирусной компании CrowdStrike, обрушились уже на 20%. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Напомним, что в результате масштабного сбоя Windows в ряде стран была нарушена работа значимых отраслей, включая банкинг, авиаперевозки, СМИ и здравоохранение. С проблемами столкнулись США, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и Израиль.

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