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Акции CrowdStrike и Microsoft упали на фоне глобального сбоя Windows
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Акции CrowdStrike и Microsoft упали на фоне глобального сбоя Windows

Акции Microsoft на открытии торгов в пятницу упали на 2,98% из-за глобального сбоя в работе операционной системы Windows. Бумаги виновника проблемы, антивирусной компании CrowdStrike, обрушились уже на 20%. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.

Напомним, что в результате масштабного сбоя Windows в ряде стран была нарушена работа значимых отраслей, включая банкинг, авиаперевозки, СМИ и здравоохранение. С проблемами столкнулись США, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и Израиль.

Фото: commons. wikimedia.org/Dontworry (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).

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