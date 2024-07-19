Акции Microsoft на открытии торгов в пятницу упали на 2,98% из-за глобального сбоя в работе операционной системы Windows. Бумаги виновника проблемы, антивирусной компании CrowdStrike, обрушились уже на 20%. Об этом свидетельствуют данные биржи NASDAQ.
Напомним, что в результате масштабного сбоя Windows в ряде стран была нарушена работа значимых отраслей, включая банкинг, авиаперевозки, СМИ и здравоохранение. С проблемами столкнулись США, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и Израиль.
Фото: commons. wikimedia.org/Dontworry (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
Александр Лукашенко раскритиковал реакцию на бурю в Белоруссии
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство первоначальной реакцией региональных властей на разрушительные последствия урагана, обрушившегося на страну в минувшие выходные. По его мнению, местные органы управления проявили медлительность и нерасторопность в первые часы и дни после стихийного бедствия.
Домодедово не пострадало от глобального сбоя работы Windows
Российские аэропорты работают в штатном режиме и располагают резервной системой регистрации на случае неполадок.
Вирусолог Бутенко: при купании в водоёме можно заразиться гепатитом и холерой
Купание в водоёмах может привести к таким заболеваниям как холера, гепатит и различным энтеровирусным болезням. Кроме того, необходимо остерегаться уток, а иногда даже носить шерстяные носки на пляже. Об этом NewsInfo.Ru сообщил профессор, вирусолог центра Гамалеи Александр Бутенко.
Соловецкий монастырь сохранил следы атаки англичан после реставрации
Соловецкий монастырь, основанный в XV веке и включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, сохранил следы английской атаки во время Крымской войны (1853-1856).