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CrowdStrike: во всём мире наблюдается сбой в работе Windows
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CrowdStrike: во всём мире наблюдается сбой в работе Windows

Глобальный технический сбой наблюдается в работе операционной системы Windows по всему миру — об этом говорят данные сервиса Downdetector. Информацию о нарушениях в работе ОС подтвердила компания-поставщик решений по информационной безопасности CrowdStrike.

"По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с операционной системой Windows", — сообщает CrowdStrike.

Пользователи жалуются, что устройства, раюотающие на Windows, выдают ошибку BSOD.

Из-за сбоя нарушена работа банков, больниц, аэропортов, коммунальных служб, СМИ, телекоммуникационных ресурсов и сотовой связи. В нескольких штатах США возникли перебои в работе службы спасения 911.

Из России массовых жалоб на сбои Windows не поступало.

Фото: Freepik.

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