Глобальный технический сбой наблюдается в работе операционной системы Windows по всему миру — об этом говорят данные сервиса Downdetector. Информацию о нарушениях в работе ОС подтвердила компания-поставщик решений по информационной безопасности CrowdStrike.
"По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с операционной системой Windows", — сообщает CrowdStrike.
Пользователи жалуются, что устройства, раюотающие на Windows, выдают ошибку BSOD.
Из-за сбоя нарушена работа банков, больниц, аэропортов, коммунальных служб, СМИ, телекоммуникационных ресурсов и сотовой связи. В нескольких штатах США возникли перебои в работе службы спасения 911.
Из России массовых жалоб на сбои Windows не поступало.
Фото: Freepik.
Причиной сбоя в системе Windows назвали антивирус
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