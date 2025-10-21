Windows 11 перестала видеть клавиатуру: сбой оказался опаснее, чем вирусы

Компания Microsoft выпустила внеплановое обновление KB5070773 для пользователей Windows 11 после того, как признала серьёзный сбой, связанный с работой USB-устройств в среде восстановления Windows (WinRE). Ошибка проявлялась после установки предыдущего патча KB5066835 и затронула обе ветки операционной системы — Windows 11 24H2 и 25H2.

В чём заключалась проблема

После установки обновления KB5066835 пользователи заметили, что в режиме WinRE перестают работать USB-клавиатура и мышь. Это делало невозможным навигацию по меню восстановления, где обычно доступны важнейшие инструменты:

• устранение неполадок;

• восстановление при загрузке;

• командная строка;

• сброс и откат системы.

При этом в самой Windows USB-устройства продолжали функционировать корректно, что осложнило поиск причины сбоя.

"После установки KB5066835 некоторые пользователи не могли использовать USB-устройства ввода в среде восстановления Windows (WinRE)", — признала Microsoft в официальном уведомлении.

Проблема оказалась критичной, поскольку WinRE часто используется для восстановления ОС после сбоев, ошибок загрузки или вирусных атак. Без возможности управления клавиатурой и мышью доступ к этим функциям становился невозможен.

Экстренное решение от Microsoft

Чтобы устранить неполадку, Microsoft выпустила обновление KB5070773. Оно установлено в сборках 26200.6901 (Windows 11 25H2) и 26100.6901 (Windows 11 24H2).

Этот патч является накопительным, то есть включает все исправления и улучшения безопасности из предыдущего обновления KB5066835, добавляя при этом решение для USB-багов в WinRE.

Компания рекомендует установить апдейт как можно скорее.

• Автоматическое обновление: KB5070773 загружается через Центр обновления Windows.

• Ручная установка: доступна через официальный каталог обновлений Microsoft.

Как установить обновление вручную

Откройте сайт каталога Microsoft Update. Введите в поиске KB5070773. Скачайте версию, соответствующую вашей редакции Windows 11 (24H2 или 25H2). Запустите установочный файл и перезагрузите ПК после завершения установки.

Сравнение версий

Версия Windows 11 Предыдущее обновление Новое обновление Исправления 24H2 KB5066835 KB5070773 (26100.6901) Восстановлена работа USB в WinRE 25H2 KB5066835 KB5070773 (26200.6901) Исправлены ошибки совместимости и безопасность

Почему сбой оказался опасным

Среда восстановления (WinRE) — это встроенный инструмент Windows, используемый для восстановления системы при сбоях загрузки, повреждении реестра, вирусах или ошибках драйверов.

Без работающих USB-устройств ввода пользователь фактически теряет возможность взаимодействовать с меню восстановления, что может привести к полной потере контроля над системой в случае критической ошибки.

Именно поэтому Microsoft выпустила экстренный патч вне планового цикла обновлений, чтобы гарантировать пользователям доступ к функциям восстановления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: установка KB5066835 без проверки новых обновлений → Последствие: потеря управления в WinRE → Альтернатива: установка KB5070773 вручную через каталог Microsoft.

• Ошибка: откладывание обновлений → Последствие: невозможность восстановления ОС при сбое → Альтернатива: включить автоматическое обновление безопасности.

А что если USB всё ещё не работает

Если после установки KB5070773 проблема остаётся, Microsoft рекомендует:

• перезапустить систему и войти в BIOS, чтобы проверить, включена ли поддержка USB Legacy;

• использовать проводную клавиатуру, если беспроводная не определяется в WinRE;

• при необходимости восстановить WinRE вручную с помощью команды reagentc /disable → reagentc /enable в командной строке с правами администратора.

Плюсы и минусы обновления KB5070773

Плюсы Минусы Исправляет критическую ошибку с USB в WinRE Требует перезагрузки системы Включает все предыдущие улучшения безопасности Может временно замедлить установку обновлений Устанавливается автоматически Не устраняет другие известные проблемы WinRE

FAQ

Как узнать, установлено ли обновление KB5070773?

Откройте "Параметры → Центр обновления Windows → Журнал обновлений".

Нужно ли устанавливать KB5066835 перед новым обновлением?

Нет, KB5070773 включает все исправления из него.

Безопасно ли устанавливать апдейт вручную?

Да, если он скачан с официального сайта Microsoft Update Catalog.

Будет ли обновление для Windows 10?

Нет, ошибка затронула только Windows 11 (версии 24H2 и 25H2).

Можно ли откатить KB5070773?

Да, как и любое обновление, его можно удалить через "Программы и компоненты → Установленные обновления".

Мифы и правда

• Миф: баг с USB вызван аппаратными проблемами.

Правда: это программная ошибка, связанная с KB5066835.

• Миф: WinRE используется редко, поэтому обновление неважно.

Правда: без WinRE невозможно выполнить восстановление системы после критического сбоя.

• Миф: Microsoft исправит всё только в следующем месяце.

Правда: патч уже выпущен и доступен всем пользователям.

3 интересных факта

Это одно из немногих обновлений Windows 11, выпущенных вне обычного цикла "вторников патчей". Сбой возник только в WinRE, а не в основной ОС — впервые за последние два года. Microsoft планирует интегрировать автоматическую диагностику WinRE в будущих сборках 26XXX, чтобы подобные ошибки исправлялись без участия пользователя.

Исторический контекст

Схожие проблемы уже происходили ранее: в 2018 году обновление Windows 10 ломало поддержку USB-драйверов при восстановлении системы. Тогда исправление вышло только через три недели. В этот раз Microsoft отреагировала гораздо быстрее — всего за несколько дней.