Windows 11 перестала видеть клавиатуру: сбой оказался опаснее, чем вирусы
Компания Microsoft выпустила внеплановое обновление KB5070773 для пользователей Windows 11 после того, как признала серьёзный сбой, связанный с работой USB-устройств в среде восстановления Windows (WinRE). Ошибка проявлялась после установки предыдущего патча KB5066835 и затронула обе ветки операционной системы — Windows 11 24H2 и 25H2.
В чём заключалась проблема
После установки обновления KB5066835 пользователи заметили, что в режиме WinRE перестают работать USB-клавиатура и мышь. Это делало невозможным навигацию по меню восстановления, где обычно доступны важнейшие инструменты:
• устранение неполадок;
• восстановление при загрузке;
• командная строка;
• сброс и откат системы.
При этом в самой Windows USB-устройства продолжали функционировать корректно, что осложнило поиск причины сбоя.
"После установки KB5066835 некоторые пользователи не могли использовать USB-устройства ввода в среде восстановления Windows (WinRE)", — признала Microsoft в официальном уведомлении.
Проблема оказалась критичной, поскольку WinRE часто используется для восстановления ОС после сбоев, ошибок загрузки или вирусных атак. Без возможности управления клавиатурой и мышью доступ к этим функциям становился невозможен.
Экстренное решение от Microsoft
Чтобы устранить неполадку, Microsoft выпустила обновление KB5070773. Оно установлено в сборках 26200.6901 (Windows 11 25H2) и 26100.6901 (Windows 11 24H2).
Этот патч является накопительным, то есть включает все исправления и улучшения безопасности из предыдущего обновления KB5066835, добавляя при этом решение для USB-багов в WinRE.
Компания рекомендует установить апдейт как можно скорее.
• Автоматическое обновление: KB5070773 загружается через Центр обновления Windows.
• Ручная установка: доступна через официальный каталог обновлений Microsoft.
Как установить обновление вручную
-
Откройте сайт каталога Microsoft Update.
-
Введите в поиске KB5070773.
-
Скачайте версию, соответствующую вашей редакции Windows 11 (24H2 или 25H2).
-
Запустите установочный файл и перезагрузите ПК после завершения установки.
Сравнение версий
|Версия Windows 11
|Предыдущее обновление
|Новое обновление
|Исправления
|24H2
|KB5066835
|KB5070773 (26100.6901)
|Восстановлена работа USB в WinRE
|25H2
|KB5066835
|KB5070773 (26200.6901)
|Исправлены ошибки совместимости и безопасность
Почему сбой оказался опасным
Среда восстановления (WinRE) — это встроенный инструмент Windows, используемый для восстановления системы при сбоях загрузки, повреждении реестра, вирусах или ошибках драйверов.
Без работающих USB-устройств ввода пользователь фактически теряет возможность взаимодействовать с меню восстановления, что может привести к полной потере контроля над системой в случае критической ошибки.
Именно поэтому Microsoft выпустила экстренный патч вне планового цикла обновлений, чтобы гарантировать пользователям доступ к функциям восстановления.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: установка KB5066835 без проверки новых обновлений → Последствие: потеря управления в WinRE → Альтернатива: установка KB5070773 вручную через каталог Microsoft.
• Ошибка: откладывание обновлений → Последствие: невозможность восстановления ОС при сбое → Альтернатива: включить автоматическое обновление безопасности.
А что если USB всё ещё не работает
Если после установки KB5070773 проблема остаётся, Microsoft рекомендует:
• перезапустить систему и войти в BIOS, чтобы проверить, включена ли поддержка USB Legacy;
• использовать проводную клавиатуру, если беспроводная не определяется в WinRE;
• при необходимости восстановить WinRE вручную с помощью команды
reagentc /disable →
reagentc /enable в командной строке с правами администратора.
Плюсы и минусы обновления KB5070773
|Плюсы
|Минусы
|Исправляет критическую ошибку с USB в WinRE
|Требует перезагрузки системы
|Включает все предыдущие улучшения безопасности
|Может временно замедлить установку обновлений
|Устанавливается автоматически
|Не устраняет другие известные проблемы WinRE
FAQ
Как узнать, установлено ли обновление KB5070773?
Откройте "Параметры → Центр обновления Windows → Журнал обновлений".
Нужно ли устанавливать KB5066835 перед новым обновлением?
Нет, KB5070773 включает все исправления из него.
Безопасно ли устанавливать апдейт вручную?
Да, если он скачан с официального сайта Microsoft Update Catalog.
Будет ли обновление для Windows 10?
Нет, ошибка затронула только Windows 11 (версии 24H2 и 25H2).
Можно ли откатить KB5070773?
Да, как и любое обновление, его можно удалить через "Программы и компоненты → Установленные обновления".
Мифы и правда
• Миф: баг с USB вызван аппаратными проблемами.
Правда: это программная ошибка, связанная с KB5066835.
• Миф: WinRE используется редко, поэтому обновление неважно.
Правда: без WinRE невозможно выполнить восстановление системы после критического сбоя.
• Миф: Microsoft исправит всё только в следующем месяце.
Правда: патч уже выпущен и доступен всем пользователям.
3 интересных факта
-
Это одно из немногих обновлений Windows 11, выпущенных вне обычного цикла "вторников патчей".
-
Сбой возник только в WinRE, а не в основной ОС — впервые за последние два года.
-
Microsoft планирует интегрировать автоматическую диагностику WinRE в будущих сборках 26XXX, чтобы подобные ошибки исправлялись без участия пользователя.
Исторический контекст
Схожие проблемы уже происходили ранее: в 2018 году обновление Windows 10 ломало поддержку USB-драйверов при восстановлении системы. Тогда исправление вышло только через три недели. В этот раз Microsoft отреагировала гораздо быстрее — всего за несколько дней.
