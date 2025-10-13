Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:52

Система ещё работает, но больше не спасает: Windows 11 23H2 уходит в кибер-пенсию

Microsoft напомнила о завершении поддержки Windows 11 23H2 для домашних и профессиональных версий

Срок поддержки Windows 11 23H2 для домашних и профессиональных выпусков подходит к концу: Microsoft напомнила, что с 11 ноября 2025 года обновления безопасности для Windows 11 Home и Pro версии 23H2 прекратятся. Это значит, что устройства на этих редакциях перестанут получать ежемесячные патчи и превью-сборки, призванные защищать от новых угроз. Компания рекомендует перейти на более свежие сборки Windows 11, чтобы сохранить защиту и совместимость.

Что изменится для пользователей

После 11 ноября 2025 года компьютеры под управлением Windows 11 Home и Pro 23H2 перестанут получать официальные обновления безопасности. Редакции Enterprise, Education и IoT Enterprise 23H2 останутся поддержанными до ноября 2026 года. Microsoft предлагает перейти на Windows 11 24H2 (ставшая общедоступной в октябре 2024 года) или сразу на Windows 11 25H2 — 2025 Update, которая вышла 10 сентября и доступна для устройств с 24H2.

Каким образом пройдёт обновление

  1. Для домашних и профессиональных устройств с 22H2/23H2, не обслуживаемых IT-отделами, обновление на 24H2 будет выполнено автоматически.

  2. Некоторые ПК могут не перейти автоматически — Microsoft ввела защиту для устройств с драйверами, использующими технологию обфускации SenseShield; на таких системах апдейт может блокироваться.

  3. Для перехода на 25H2 пользователям доступна установка Windows 11 2025 Update, однако перед обновлением рекомендуется проверить совместимость драйверов и резервные копии данных.

Советы шаг за шагом

  1. Проверить текущую сборку: "Параметры" → "Система" → "О системе".

  2. Сделать резервную копию важных файлов и образа системы.

  3. Обновить драйверы видео, сетевых адаптеров и чипсета с сайта производителя.

  4. Запустить Windows Update и принять предложенное обновление на 24H2 или 25H2.

  5. Если обновление не предлагается автоматически, воспользоваться Помощником по обновлению или Media Creation Tool.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать уведомление об окончании поддержки.
Последствие: отсутствие критических патчей и уязвимость к новым атакам.
Альтернатива: обновиться на 24H2/25H2 или перейти на редакции с продлённой поддержкой (Enterprise).

Ошибка: устанавливать апдейт без резервной копии.
Последствие: потеря данных при неудачной установке.
Альтернатива: создать резервную копию и точку восстановления перед обновлением.

Ошибка: обновиться сразу на 25H2 без проверки совместимости драйверов.
Последствие: проблемы с периферией или производительностью.
Альтернатива: сначала перейти на 24H2, проверить работу, затем обновить до 25H2.

А что если компьютер не обновляется автоматически?

Если автоматическое обновление не прошло, возможно, устройство блокируется политикой совместимости (например, из-за SenseShield) или устаревшими драйверами. Варианты действий:

  1. Проверить совместимость оборудования на сайте производителя.

  2. Обновить проблемные драйверы вручную.

  3. Временное решение — переход на Windows 11 Enterprise/Education через корпоративную лицензию (если доступна).

  4. В крайнем случае — оставить систему, но усилить внешнюю защиту: антивирус, фаерволл и ограничение доступа к сети.

Таблица "Сравнение" — версии Windows 11

Параметр Windows 11 23H2 (Home/Pro) Windows 11 24H2 Windows 11 25H2 (2025 Update)
Поддержка безопасности Прекращается 11.11.2025 Поддерживается Поддерживается, новые фичи
Целевая аудитория Дом и малый бизнес Все пользователи Все пользователи, фокус на новое ПО
Риск несовместимости драйверов Средний Низкий Средний — новые требования
Автообновление для неподдерживаемых ПК Нет после EOL Да Да (через 24H2)

Плюсы и минусы перехода

Плюсы Минусы
Поддержка безопасности и исправлений Возможны проблемы с устаревшими драйверами
Новые функции и исправления багов Нужна предварительная подготовка и резервные копии
Совместимость с современным ПО На старых ПК возможны замедления
Долгосрочная защита данных Некоторым пользователям придётся менять ПО/оборудование

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Когда окончательно прекращается поддержка Windows 11 23H2 Home/Pro?
11 ноября 2025 года — после этой даты ежемесячные обновления безопасности прекращаются.

Можно ли откатиться к 23H2 после перехода на 24H2/25H2?
Да, в течение ограниченного времени возможен откат, если не удалён старый образ системы; лучше заранее создавать бэкапы.

Почему некоторые компьютеры не обновляются автоматически?
Microsoft добавила механизмы защиты совместимости, например блокировку для устройств с драйверами, использующими обфускацию SenseShield.

Что делать корпоративным пользователям?
Enterprise и Education 23H2 поддерживаются до ноября 2026 года; IT-отделы могут планировать поэтапный переход и использовать инструменты управления обновлениями.

Угрожает ли прекращение поддержки немедленной потере данных?
Нет, данные не удаляются, но отсутствие патчей повышает риск уязвимостей и атак.

Мифы и правда о прекращении поддержки

Миф: после EOL система полностью перестаёт работать.
Правда: Windows продолжит работать, но без обновлений безопасности и улучшений.

Миф: обновление всегда ломает старое ПО.
Правда: в большинстве случаев обновления проходят корректно; проблемы возникают на системах с устаревшими драйверами.

Миф: все устройства обновятся автоматически.
Правда: Microsoft выполняет автообновление для многих ПК, но некоторые устройства остаются заблокированы по причинам совместимости.

Сон и психология (контекст для пользователей)

Долгие обновления и настройка системы у некоторых пользователей вызывают стресс и прокрастинацию. Планирование (резервные копии в удобное время, начало обновления вечером или в выходные) и чёткий чек-лист уменьшают беспокойство и вероятность ошибок.

3 интересных факта

  1. Windows 11 24H2 стала общедоступной в октябре 2024 года и служит базой для последующих обновлений.

  2. SenseShield — технология обфускации кода драйверов, которая может влиять на решение системы обновиться автоматически.

  3. Поддержка Enterprise/ Education часто длится дольше — это даёт организациям больше времени на миграцию.

Исторический контекст

Политика Microsoft по срокам поддержки версий Windows организована давно: каждая сборка получает ограничения жизненного цикла, чтобы стимулировать переход на более современные версии и обеспечить безопасность экосистемы. В последние годы компании также ужесточили систему совместимости, чтобы снизить вероятность массовых проблем после обновлений.

Переходы между версиями Windows всегда сопровождались волной инструкций, инструментов миграции и временными исключениями для корпоративных клиентов. Текущая волна обновлений — логичное продолжение этой практики в условиях быстрого развития аппаратного обеспечения и угроз в киберпространстве.

