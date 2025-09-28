Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ноутбук
Ноутбук
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:18

Ваши фото теперь сортирует ИИ: но справится ли он с вашими мемами и чеками от доставки

В Windows 11 "Фотографии" получили сортировку снимков по категориям и функцию Super Resolution

Microsoft продолжает расширять возможности Windows 11, делая упор на интеграцию искусственного интеллекта. В свежем обновлении приложения "Фотографии" (версия 2025.11090.25001.0), доступном инсайдерам, компания добавила сразу две заметные функции: автоматическую категоризацию снимков и улучшение качества изображений через Super Resolution.

Что изменилось в "Фотографиях" Windows 11

Теперь приложение может самостоятельно анализировать галерею и распределять снимки по четырём категориям:

  • заметки,

  • скриншоты,

  • чеки,

  • документы, удостоверяющие личность.

Эти категории появляются в боковой панели, а также интегрированы в поиск — достаточно выбрать нужный фильтр, чтобы мгновенно найти фото чека или скриншот.

"Искусственный интеллект автоматически группирует фотографии по категориям", — отметили в Neowin.

Пользователь может вручную исправлять ошибки в классификации и оставлять обратную связь, помогая алгоритму становиться точнее.

Ограничения и совместимость

Новая система работает только на устройствах Copilot+, оснащённых процессорами с выделенными ИИ-ускорителями: Intel Core Ultra 200, Snapdragon X и AMD Ryzen с NPU. Это связано с тем, что анализ изображений выполняется локально без отправки данных в облако.

Super Resolution: улучшение фото без потерь

Вместе с категоризацией появилась функция Super Resolution. Она повышает детализацию и чёткость снимков при увеличении, что особенно полезно для старых фотографий и документов. Алгоритмы машинного обучения позволяют сохранять естественность изображения без цифровых артефактов.

Сравнение функций

Функция Описание Доступность
Категоризация Автоматическая сортировка фото по 4 типам Только Copilot+ ПК
Super Resolution Увеличение и улучшение качества снимков Только Copilot+ ПК
Поиск по категориям Быстрая фильтрация (чеки, скриншоты и т. д.) Инсайдеры Windows 11

Советы шаг за шагом: как использовать новые возможности

  1. Убедитесь, что у вас последняя инсайдерская сборка Windows 11.

  2. Проверьте, поддерживает ли ваш компьютер статус Copilot+.

  3. Откройте "Фотографии" и дождитесь автоматической сортировки.

  4. Исправляйте ошибки категоризации вручную — это помогает обучению алгоритмов.

  5. Для старых снимков используйте Super Resolution, чтобы улучшить детализацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ожидать работы функции на старых ПК.

  • Последствие: отсутствие новых вкладок и фильтров.

  • Альтернатива: обновить устройство до модели с поддержкой Copilot+.

  • Ошибка: полностью полагаться на автоматическую сортировку.

  • Последствие: возможные ошибки в распределении фото.

  • Альтернатива: вручную корректировать категории.

А что если использовать облачные сервисы?

Google Фото и iCloud уже предлагают похожую категоризацию, но делают это через облако, загружая снимки на серверы. Microsoft выбрала иной путь — локальная обработка с использованием NPU. Это повышает скорость и конфиденциальность: фото не покидают ваш компьютер.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Локальная работа без облака Доступно только на новых процессорах
Удобный поиск по категориям Пока ограничено четырьмя типами фото
Улучшение старых снимков через Super Resolution Функция в тестовом режиме (инсайдеры)

FAQ

Когда функция станет доступна всем пользователям?
Пока она тестируется у инсайдеров, релиз для всех ожидается в 2025 году.

Можно ли отключить автоматическую категоризацию?
Да, пользователь сам выбирает, использовать ли функцию.

Чем Super Resolution отличается от обычного масштабирования?
Она применяет ИИ-модели, восстанавливающие детали, а не просто увеличивает пиксели.

Мифы и правда

  • Миф: "Категоризация работает через облако".
    Правда: анализ идёт локально, при поддержке NPU.

  • Миф: "Super Resolution делает фото нереалистичными".
    Правда: алгоритмы обучены сохранять естественность.

  • Миф: "Функции будут работать на всех ПК с Windows 11".
    Правда: нужны Copilot+ устройства с ИИ-ускорителем.

3 интересных факта

  1. Microsoft впервые использует NPU в приложении "Фотографии" для массовых пользователей.

  2. Анализ и сортировка выполняются за считанные секунды даже для больших библиотек.

  3. Super Resolution использует похожие технологии, что и в Xbox Series X при апскейле игр.

Исторический контекст

  • 2015 год: Windows 10 получила "Фотографии" с базовой сортировкой по папкам.

  • 2020 год: добавлен поиск по лицам и объектам в облачной версии.

  • 2023 год: Microsoft представила концепцию Copilot+.

  • 2025 год: первая локальная ИИ-категоризация фото и Super Resolution.

