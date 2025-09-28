Ваши фото теперь сортирует ИИ: но справится ли он с вашими мемами и чеками от доставки

Microsoft продолжает расширять возможности Windows 11, делая упор на интеграцию искусственного интеллекта. В свежем обновлении приложения "Фотографии" (версия 2025.11090.25001.0), доступном инсайдерам, компания добавила сразу две заметные функции: автоматическую категоризацию снимков и улучшение качества изображений через Super Resolution.

Что изменилось в "Фотографиях" Windows 11

Теперь приложение может самостоятельно анализировать галерею и распределять снимки по четырём категориям:

заметки,

скриншоты,

чеки,

документы, удостоверяющие личность.

Эти категории появляются в боковой панели, а также интегрированы в поиск — достаточно выбрать нужный фильтр, чтобы мгновенно найти фото чека или скриншот.

"Искусственный интеллект автоматически группирует фотографии по категориям", — отметили в Neowin.

Пользователь может вручную исправлять ошибки в классификации и оставлять обратную связь, помогая алгоритму становиться точнее.

Ограничения и совместимость

Новая система работает только на устройствах Copilot+, оснащённых процессорами с выделенными ИИ-ускорителями: Intel Core Ultra 200, Snapdragon X и AMD Ryzen с NPU. Это связано с тем, что анализ изображений выполняется локально без отправки данных в облако.

Super Resolution: улучшение фото без потерь

Вместе с категоризацией появилась функция Super Resolution. Она повышает детализацию и чёткость снимков при увеличении, что особенно полезно для старых фотографий и документов. Алгоритмы машинного обучения позволяют сохранять естественность изображения без цифровых артефактов.

Сравнение функций

Функция Описание Доступность Категоризация Автоматическая сортировка фото по 4 типам Только Copilot+ ПК Super Resolution Увеличение и улучшение качества снимков Только Copilot+ ПК Поиск по категориям Быстрая фильтрация (чеки, скриншоты и т. д.) Инсайдеры Windows 11

Советы шаг за шагом: как использовать новые возможности

Убедитесь, что у вас последняя инсайдерская сборка Windows 11. Проверьте, поддерживает ли ваш компьютер статус Copilot+. Откройте "Фотографии" и дождитесь автоматической сортировки. Исправляйте ошибки категоризации вручную — это помогает обучению алгоритмов. Для старых снимков используйте Super Resolution, чтобы улучшить детализацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидать работы функции на старых ПК.

Последствие: отсутствие новых вкладок и фильтров.

Альтернатива: обновить устройство до модели с поддержкой Copilot+.

Ошибка: полностью полагаться на автоматическую сортировку.

Последствие: возможные ошибки в распределении фото.

Альтернатива: вручную корректировать категории.

А что если использовать облачные сервисы?

Google Фото и iCloud уже предлагают похожую категоризацию, но делают это через облако, загружая снимки на серверы. Microsoft выбрала иной путь — локальная обработка с использованием NPU. Это повышает скорость и конфиденциальность: фото не покидают ваш компьютер.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Локальная работа без облака Доступно только на новых процессорах Удобный поиск по категориям Пока ограничено четырьмя типами фото Улучшение старых снимков через Super Resolution Функция в тестовом режиме (инсайдеры)

FAQ

Когда функция станет доступна всем пользователям?

Пока она тестируется у инсайдеров, релиз для всех ожидается в 2025 году.

Можно ли отключить автоматическую категоризацию?

Да, пользователь сам выбирает, использовать ли функцию.

Чем Super Resolution отличается от обычного масштабирования?

Она применяет ИИ-модели, восстанавливающие детали, а не просто увеличивает пиксели.

Мифы и правда

Миф: "Категоризация работает через облако".

Правда: анализ идёт локально, при поддержке NPU.

Миф: "Super Resolution делает фото нереалистичными".

Правда: алгоритмы обучены сохранять естественность.

Миф: "Функции будут работать на всех ПК с Windows 11".

Правда: нужны Copilot+ устройства с ИИ-ускорителем.

3 интересных факта

Microsoft впервые использует NPU в приложении "Фотографии" для массовых пользователей. Анализ и сортировка выполняются за считанные секунды даже для больших библиотек. Super Resolution использует похожие технологии, что и в Xbox Series X при апскейле игр.

Исторический контекст