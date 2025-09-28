Ваши фото теперь сортирует ИИ: но справится ли он с вашими мемами и чеками от доставки
Microsoft продолжает расширять возможности Windows 11, делая упор на интеграцию искусственного интеллекта. В свежем обновлении приложения "Фотографии" (версия 2025.11090.25001.0), доступном инсайдерам, компания добавила сразу две заметные функции: автоматическую категоризацию снимков и улучшение качества изображений через Super Resolution.
Что изменилось в "Фотографиях" Windows 11
Теперь приложение может самостоятельно анализировать галерею и распределять снимки по четырём категориям:
-
заметки,
-
скриншоты,
-
чеки,
-
документы, удостоверяющие личность.
Эти категории появляются в боковой панели, а также интегрированы в поиск — достаточно выбрать нужный фильтр, чтобы мгновенно найти фото чека или скриншот.
"Искусственный интеллект автоматически группирует фотографии по категориям", — отметили в Neowin.
Пользователь может вручную исправлять ошибки в классификации и оставлять обратную связь, помогая алгоритму становиться точнее.
Ограничения и совместимость
Новая система работает только на устройствах Copilot+, оснащённых процессорами с выделенными ИИ-ускорителями: Intel Core Ultra 200, Snapdragon X и AMD Ryzen с NPU. Это связано с тем, что анализ изображений выполняется локально без отправки данных в облако.
Super Resolution: улучшение фото без потерь
Вместе с категоризацией появилась функция Super Resolution. Она повышает детализацию и чёткость снимков при увеличении, что особенно полезно для старых фотографий и документов. Алгоритмы машинного обучения позволяют сохранять естественность изображения без цифровых артефактов.
Сравнение функций
|Функция
|Описание
|Доступность
|Категоризация
|Автоматическая сортировка фото по 4 типам
|Только Copilot+ ПК
|Super Resolution
|Увеличение и улучшение качества снимков
|Только Copilot+ ПК
|Поиск по категориям
|Быстрая фильтрация (чеки, скриншоты и т. д.)
|Инсайдеры Windows 11
Советы шаг за шагом: как использовать новые возможности
-
Убедитесь, что у вас последняя инсайдерская сборка Windows 11.
-
Проверьте, поддерживает ли ваш компьютер статус Copilot+.
-
Откройте "Фотографии" и дождитесь автоматической сортировки.
-
Исправляйте ошибки категоризации вручную — это помогает обучению алгоритмов.
-
Для старых снимков используйте Super Resolution, чтобы улучшить детализацию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: ожидать работы функции на старых ПК.
-
Последствие: отсутствие новых вкладок и фильтров.
-
Альтернатива: обновить устройство до модели с поддержкой Copilot+.
-
Ошибка: полностью полагаться на автоматическую сортировку.
-
Последствие: возможные ошибки в распределении фото.
-
Альтернатива: вручную корректировать категории.
А что если использовать облачные сервисы?
Google Фото и iCloud уже предлагают похожую категоризацию, но делают это через облако, загружая снимки на серверы. Microsoft выбрала иной путь — локальная обработка с использованием NPU. Это повышает скорость и конфиденциальность: фото не покидают ваш компьютер.
Плюсы и минусы новой системы
|Плюсы
|Минусы
|Локальная работа без облака
|Доступно только на новых процессорах
|Удобный поиск по категориям
|Пока ограничено четырьмя типами фото
|Улучшение старых снимков через Super Resolution
|Функция в тестовом режиме (инсайдеры)
FAQ
Когда функция станет доступна всем пользователям?
Пока она тестируется у инсайдеров, релиз для всех ожидается в 2025 году.
Можно ли отключить автоматическую категоризацию?
Да, пользователь сам выбирает, использовать ли функцию.
Чем Super Resolution отличается от обычного масштабирования?
Она применяет ИИ-модели, восстанавливающие детали, а не просто увеличивает пиксели.
Мифы и правда
-
Миф: "Категоризация работает через облако".
Правда: анализ идёт локально, при поддержке NPU.
-
Миф: "Super Resolution делает фото нереалистичными".
Правда: алгоритмы обучены сохранять естественность.
-
Миф: "Функции будут работать на всех ПК с Windows 11".
Правда: нужны Copilot+ устройства с ИИ-ускорителем.
3 интересных факта
-
Microsoft впервые использует NPU в приложении "Фотографии" для массовых пользователей.
-
Анализ и сортировка выполняются за считанные секунды даже для больших библиотек.
-
Super Resolution использует похожие технологии, что и в Xbox Series X при апскейле игр.
Исторический контекст
-
2015 год: Windows 10 получила "Фотографии" с базовой сортировкой по папкам.
-
2020 год: добавлен поиск по лицам и объектам в облачной версии.
-
2023 год: Microsoft представила концепцию Copilot+.
-
2025 год: первая локальная ИИ-категоризация фото и Super Resolution.
