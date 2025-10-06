Выглядит красиво, но тормозит ужасно: один переключатель — и Windows летает
Даже современный компьютер со временем может начать работать медленнее, чем хотелось бы. Microsoft решила напомнить пользователям Windows 10 и 11 о способах повышения производительности и указала на функции самой системы, которые нередко становятся источником тормозов.
Синхронизация OneDrive: польза и побочный эффект
Многие пользователи считают облачную синхронизацию главным преимуществом Windows — и не без оснований. Файлы, автоматически загружаемые в OneDrive, всегда доступны с любого устройства, а система резервного копирования защищает данные от потери.
Однако в Microsoft впервые официально признали, что эта функция способна замедлить работу ПК.
"OneDrive по умолчанию синхронизирует файлы… Это позволяет вам получать доступ к файлам с любого устройства, подключённого к Интернету, и обеспечивает резервное копирование файлов на случай повреждения или потери компьютера. Однако… синхронизация может замедлить работу компьютера. Вы можете временно приостановить синхронизацию OneDrive и посмотреть, поможет ли это повысить производительность вашего ПК", — сообщили представители Microsoft.
Компания советует временно отключать синхронизацию, чтобы проверить, улучшится ли отклик системы. Особенно это касается ноутбуков со слабым процессором и ограниченным объёмом оперативной памяти.
Разработчики обещают, что с обновлённым приложением OneDrive нагрузка на систему станет ниже — обновлённый клиент уже проходит тестирование.
Эффекты Windows 11, которые "едят" ресурсы
Современный интерфейс Windows 11 выглядит эффектно, но за визуальную красоту приходится платить скоростью. Анимации, плавные переходы, тени окон — всё это потребляет ресурсы графического адаптера и ОЗУ.
"Windows 11 включает в себя множество визуальных эффектов, таких как анимация и эффекты теней. Они выглядят великолепно, но также могут потреблять дополнительные системные ресурсы и замедлять работу вашего компьютера. Это особенно актуально для компьютеров с небольшим объёмом оперативной памяти (ОЗУ)", — отметили в Microsoft.
Чтобы отключить лишние эффекты, нужно ввести слово "производительность" в строке поиска Windows и выбрать пункт "Настройка внешнего вида и производительности Windows". В открывшемся окне "Параметры производительности" во вкладке "Визуальные эффекты" следует выбрать режим "Обеспечить наилучшую производительность". После этого система отключит все ненужные анимации и тени.
Таблица "Сравнение": функции, влияющие на производительность
|Функция Windows
|Влияние на производительность
|Рекомендация Microsoft
|OneDrive Sync
|Умеренное снижение скорости при активной загрузке файлов
|Временно приостановить синхронизацию
|Визуальные эффекты
|Высокое потребление ОЗУ и GPU
|Включить режим "наилучшая производительность"
|ReadyBoost
|Улучшает отклик систем с HDD
|Использовать в Windows 10 (в 11 — недоступно)
Советы шаг за шагом: как ускорить Windows
-
Приостановите OneDrive. В области уведомлений щёлкните значок облака и выберите "Приостановить синхронизацию" на нужное время.
-
Отключите визуальные эффекты. Перейдите в параметры производительности и активируйте режим высокой производительности.
-
Проверьте автозагрузку. В "Диспетчере задач" отключите ненужные программы, которые запускаются при старте системы.
-
Очистите временные файлы. Используйте "Память устройства" или утилиту Disk Cleanup.
-
Обновите драйверы и систему. Свежие версии обеспечивают лучшую оптимизацию и совместимость.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: включена постоянная синхронизация OneDrive.
-
Последствие: высокая загрузка диска и сети, замедление работы приложений.
-
Альтернатива: временно приостанавливать синхронизацию или выбирать только нужные папки.
-
Ошибка: активны все визуальные эффекты Windows 11.
-
Последствие: торможение интерфейса и высокая нагрузка на GPU.
-
Альтернатива: включить режим "наилучшая производительность" или настроить эффекты вручную.
А что если компьютер всё равно тормозит?
Даже после отключения визуальных эффектов и OneDrive система может оставаться медленной, если установлены ресурсоёмкие антивирусы, устаревшие драйверы или накопитель HDD. В таких случаях Microsoft рекомендует заменить жёсткий диск на SSD — это ускорит загрузку Windows и всех приложений в несколько раз.
Также стоит проверить, не перегревается ли ноутбук: высокая температура процессора или видеокарты снижает частоты и приводит к замедлению.
Плюсы и минусы оптимизации
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая работа интерфейса
|Менее привлекательный внешний вид
|Увеличение производительности в играх
|Потеря некоторых визуальных эффектов
|Экономия энергии на ноутбуках
|Не влияет на старые HDD-системы без SSD
FAQ
Как временно отключить синхронизацию OneDrive?
Щёлкните значок облака в панели задач → выберите "Приостановить синхронизацию" → укажите время.
Нужно ли полностью удалять OneDrive?
Нет, достаточно приостанавливать синхронизацию, когда вы работаете с ресурсоёмкими задачами.
Работает ли ReadyBoost в Windows 11?
Нет, функция поддерживается только в Windows 10 и более ранних версиях.
Как вернуть визуальные эффекты обратно?
Откройте те же параметры производительности и выберите пункт "Восстановить значения по умолчанию".
Мифы и правда
Миф: отключение анимации портит интерфейс.
Правда: внешний вид становится проще, но система реагирует быстрее.
Миф: OneDrive не влияет на быстродействие.
Правда: при активной синхронизации нагрузка на процессор и диск возрастает.
Миф: оптимизация — это для старых компьютеров.
Правда: даже новые устройства с малым объёмом ОЗУ выигрывают от отключения эффектов.
Исторический контекст
OneDrive впервые появился в Windows 8, а с Windows 10 стал встроенной частью системы. Тогда облачная синхронизация казалась решением всех проблем с резервным копированием. Однако по мере увеличения объёмов данных и числа подключённых устройств нагрузка на систему возросла.
Windows 11, в свою очередь, принесла множество визуальных новшеств, созданных для эстетики, а не производительности. Теперь Microsoft стремится найти баланс между красотой интерфейса и скоростью работы.
Три интересных факта
• Первые версии Windows имели всего четыре визуальных эффекта — сегодня их больше 30.
• OneDrive используется более чем на миллиарде устройств.
• Функция ReadyBoost появилась в Windows Vista и до сих пор остаётся востребованной у владельцев старых ПК.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru