Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

Выглядит красиво, но тормозит ужасно: один переключатель — и Windows летает

OneDrive и визуальные эффекты названы причинами снижения скорости Windows — Microsoft

Даже современный компьютер со временем может начать работать медленнее, чем хотелось бы. Microsoft решила напомнить пользователям Windows 10 и 11 о способах повышения производительности и указала на функции самой системы, которые нередко становятся источником тормозов.

Синхронизация OneDrive: польза и побочный эффект

Многие пользователи считают облачную синхронизацию главным преимуществом Windows — и не без оснований. Файлы, автоматически загружаемые в OneDrive, всегда доступны с любого устройства, а система резервного копирования защищает данные от потери.

Однако в Microsoft впервые официально признали, что эта функция способна замедлить работу ПК.

"OneDrive по умолчанию синхронизирует файлы… Это позволяет вам получать доступ к файлам с любого устройства, подключённого к Интернету, и обеспечивает резервное копирование файлов на случай повреждения или потери компьютера. Однако… синхронизация может замедлить работу компьютера. Вы можете временно приостановить синхронизацию OneDrive и посмотреть, поможет ли это повысить производительность вашего ПК", — сообщили представители Microsoft.

Компания советует временно отключать синхронизацию, чтобы проверить, улучшится ли отклик системы. Особенно это касается ноутбуков со слабым процессором и ограниченным объёмом оперативной памяти.

Разработчики обещают, что с обновлённым приложением OneDrive нагрузка на систему станет ниже — обновлённый клиент уже проходит тестирование.

Эффекты Windows 11, которые "едят" ресурсы

Современный интерфейс Windows 11 выглядит эффектно, но за визуальную красоту приходится платить скоростью. Анимации, плавные переходы, тени окон — всё это потребляет ресурсы графического адаптера и ОЗУ.

"Windows 11 включает в себя множество визуальных эффектов, таких как анимация и эффекты теней. Они выглядят великолепно, но также могут потреблять дополнительные системные ресурсы и замедлять работу вашего компьютера. Это особенно актуально для компьютеров с небольшим объёмом оперативной памяти (ОЗУ)", — отметили в Microsoft.

Чтобы отключить лишние эффекты, нужно ввести слово "производительность" в строке поиска Windows и выбрать пункт "Настройка внешнего вида и производительности Windows". В открывшемся окне "Параметры производительности" во вкладке "Визуальные эффекты" следует выбрать режим "Обеспечить наилучшую производительность". После этого система отключит все ненужные анимации и тени.

Таблица "Сравнение": функции, влияющие на производительность

Функция Windows Влияние на производительность Рекомендация Microsoft
OneDrive Sync Умеренное снижение скорости при активной загрузке файлов Временно приостановить синхронизацию
Визуальные эффекты Высокое потребление ОЗУ и GPU Включить режим "наилучшая производительность"
ReadyBoost Улучшает отклик систем с HDD Использовать в Windows 10 (в 11 — недоступно)

Советы шаг за шагом: как ускорить Windows

  1. Приостановите OneDrive. В области уведомлений щёлкните значок облака и выберите "Приостановить синхронизацию" на нужное время.

  2. Отключите визуальные эффекты. Перейдите в параметры производительности и активируйте режим высокой производительности.

  3. Проверьте автозагрузку. В "Диспетчере задач" отключите ненужные программы, которые запускаются при старте системы.

  4. Очистите временные файлы. Используйте "Память устройства" или утилиту Disk Cleanup.

  5. Обновите драйверы и систему. Свежие версии обеспечивают лучшую оптимизацию и совместимость.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: включена постоянная синхронизация OneDrive.

  • Последствие: высокая загрузка диска и сети, замедление работы приложений.

  • Альтернатива: временно приостанавливать синхронизацию или выбирать только нужные папки.

  • Ошибка: активны все визуальные эффекты Windows 11.

  • Последствие: торможение интерфейса и высокая нагрузка на GPU.

  • Альтернатива: включить режим "наилучшая производительность" или настроить эффекты вручную.

А что если компьютер всё равно тормозит?

Даже после отключения визуальных эффектов и OneDrive система может оставаться медленной, если установлены ресурсоёмкие антивирусы, устаревшие драйверы или накопитель HDD. В таких случаях Microsoft рекомендует заменить жёсткий диск на SSD — это ускорит загрузку Windows и всех приложений в несколько раз.

Также стоит проверить, не перегревается ли ноутбук: высокая температура процессора или видеокарты снижает частоты и приводит к замедлению.

Плюсы и минусы оптимизации

Плюсы Минусы
Быстрая работа интерфейса Менее привлекательный внешний вид
Увеличение производительности в играх Потеря некоторых визуальных эффектов
Экономия энергии на ноутбуках Не влияет на старые HDD-системы без SSD

FAQ

Как временно отключить синхронизацию OneDrive?
Щёлкните значок облака в панели задач → выберите "Приостановить синхронизацию" → укажите время.

Нужно ли полностью удалять OneDrive?
Нет, достаточно приостанавливать синхронизацию, когда вы работаете с ресурсоёмкими задачами.

Работает ли ReadyBoost в Windows 11?
Нет, функция поддерживается только в Windows 10 и более ранних версиях.

Как вернуть визуальные эффекты обратно?
Откройте те же параметры производительности и выберите пункт "Восстановить значения по умолчанию".

Мифы и правда

Миф: отключение анимации портит интерфейс.
Правда: внешний вид становится проще, но система реагирует быстрее.

Миф: OneDrive не влияет на быстродействие.
Правда: при активной синхронизации нагрузка на процессор и диск возрастает.

Миф: оптимизация — это для старых компьютеров.
Правда: даже новые устройства с малым объёмом ОЗУ выигрывают от отключения эффектов.

Исторический контекст

OneDrive впервые появился в Windows 8, а с Windows 10 стал встроенной частью системы. Тогда облачная синхронизация казалась решением всех проблем с резервным копированием. Однако по мере увеличения объёмов данных и числа подключённых устройств нагрузка на систему возросла.

Windows 11, в свою очередь, принесла множество визуальных новшеств, созданных для эстетики, а не производительности. Теперь Microsoft стремится найти баланс между красотой интерфейса и скоростью работы.

Три интересных факта

• Первые версии Windows имели всего четыре визуальных эффекта — сегодня их больше 30.
• OneDrive используется более чем на миллиарде устройств.
• Функция ReadyBoost появилась в Windows Vista и до сих пор остаётся востребованной у владельцев старых ПК.

