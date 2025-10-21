Вместо обновления — откат: почему миллионы выбрали Windows 7 и отвернулись от 11-й
Отчёт за октябрь от аналитической платформы StatCounter неожиданно всколыхнул IT-сообщество. Согласно последним данным, доля Windows 10 на рынке персональных компьютеров снизилась до 33,57%, но при этом пользователи не спешат массово переходить на Windows 11 - её показатели тоже упали, с 49% до 43%. На фоне этого внезапно выросло число устройств, работающих под Windows 7: за месяц — с 9,61% до 22,86%.
Такой скачок эксперты называют аномалией, ведь официальная поддержка Windows 7 завершилась ещё в январе 2020 года. Тем не менее, статистика показывает: часть пользователей предпочла вернуться к старым версиям, а не принять новые условия Microsoft.
Почему падает доля Windows 10 и 11
Завершение поддержки Windows 10 стало прогнозируемым моментом — Microsoft заранее объявила о прекращении обновлений. Однако вместо ожидаемого массового перехода на Windows 11 рынок показал противоположную динамику.
Аналитики объясняют это несколькими факторами:
-
Жёсткие системные требования Windows 11. Миллионы ПК, особенно корпоративных, просто не соответствуют новым стандартам, включая обязательный TPM 2.0.
-
Недоверие к обновлениям. После ряда проблем с ранними версиями Windows 11 многие пользователи предпочитают "подождать", чтобы избежать ошибок и потери данных.
-
Интерфейс и привычка. Множество пользователей и компаний не спешат менять устоявшийся рабочий процесс — панель задач и структура меню Windows 10 для них привычнее.
Возвращение Windows 7: ошибка или тренд?
По мнению специалистов StatCounter, столь резкий рост доли Windows 7 — скорее статистическая аномалия, вызванная временными сбоями в фиксации данных. Но исключить фактор реального роста нельзя.
В некоторых регионах действительно отмечают повышенный интерес к старым версиям системы, особенно у пользователей, чьи компьютеры не поддерживают новые ОС. Для офлайн-устройств, терминалов и кассовых систем Windows 7 всё ещё остаётся рабочим решением.
Альтернатива от сообщества: Zorin OS
На фоне неопределённости внимание привлекла Zorin OS 18 - дистрибутив Linux, релиз которого совпал с окончанием жизненного цикла Windows 10. Разработчики позиционируют систему как "дружественную замену Windows", особенно для тех, кто не готов к Windows 11.
За первые двое суток после релиза количество загрузок превысило 100 тысяч, при этом 72% установок происходило с компьютеров под управлением Windows.
Zorin OS 18 предлагает:
• обновлённое оформление окон по типу Snap Layouts, знакомых пользователям Windows 11;
• улучшенную совместимость с Windows-приложениями через новый слой WINE 10;
• интеллектуальные подсказки для запуска более чем 170 популярных программ.
Таким образом, система старается стать комфортным переходным мостом между привычным интерфейсом Microsoft и гибкостью Linux.
Сравнение: Windows 10, Windows 11 и Zorin OS 18
|Критерий
|Windows 10
|Windows 11
|Zorin OS 18
|Поддержка
|Завершена
|Активная
|Активная
|Требования к оборудованию
|Умеренные
|Высокие (TPM 2.0)
|Низкие
|Интерфейс
|Классический
|Модернизированный
|Сочетание обоих
|Совместимость с приложениями Windows
|Полная
|Полная
|Частичная (через WINE)
|Бесплатность
|Нет
|Нет
|Да
Как перейти на Zorin OS: пошагово
-
Скачайте дистрибутив с официального сайта Zorin OS.
-
Создайте загрузочную флешку с помощью программы Rufus или Etcher.
-
Сохраните резервную копию данных.
-
Запустите установку с флешки, выбрав режим "Zorin alongside Windows", если хотите оставить обе системы.
-
После установки обновите систему и активируйте WINE для запуска Windows-приложений.
Типичные ошибки при переходе
• Ошибка: установка без резервного копирования → Последствие: потеря данных.
• Ошибка: выбор неподдерживаемого ISO-образа → Последствие: сбой установки.
• Альтернатива: используйте официальный сайт Zorin и утилиту Zorin Connect для корректной настройки.
А что если просто остаться на Windows 10?
Да, система пока остаётся функциональной, но без обновлений она становится уязвимой. Безопасность и совместимость с новыми приложениями будут снижаться с каждым месяцем. Если обновляться до Windows 11 не позволяют ресурсы, Linux-платформы вроде Zorin OS, Mint или Ubuntu — наиболее разумный выбор.
Плюсы и минусы Zorin OS
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатна и безопасна
|Ограниченная поддержка игр
|Простой интерфейс, похожий на Windows
|Некоторые программы требуют ручной настройки
|Лёгкая, не нагружает систему
|Меньше драйверов для специфического оборудования
|Высокая стабильность
|Не подходит для корпоративных Windows-сетей
FAQ
Как выбрать версию Zorin OS?
Для стандартных ПК подойдёт Zorin OS Core, для слабых ноутбуков — Zorin Lite.
Можно ли установить Zorin OS вместе с Windows?
Да, система поддерживает двойную загрузку, что удобно для переходного периода.
Сколько стоит Zorin OS?
Базовые версии бесплатны, Zorin OS Pro стоит около 39 евро с дополнительными темами и инструментами.
Что лучше — Zorin OS или Ubuntu?
Zorin ориентирована на бывших пользователей Windows, в то время как Ubuntu рассчитана на опытных пользователей Linux.
Поддерживает ли Zorin OS офисные программы?
Да, LibreOffice идёт в комплекте, а Microsoft Office можно запускать через WINE.
Мифы и правда
• Миф: Linux сложен и неудобен.
Правда: современные сборки, включая Zorin, имеют понятный интерфейс, похожий на Windows.
• Миф: на Linux нельзя играть.
Правда: через Proton и Steam Play работают сотни популярных игр.
• Миф: драйверы установить невозможно.
Правда: большинство устройств определяется автоматически при установке.
3 интересных факта
-
Первая версия Zorin OS вышла в 2009 году — как альтернатива Windows XP.
-
Разработка ведётся в Ирландии и финансируется сообществом.
-
В версии 18 внедрены функции искусственного интеллекта для оптимизации запуска приложений.
Исторический контекст
Похожие миграции уже происходили: в 2014 году, после окончания поддержки Windows XP, резкий скачок интереса к Linux-дистрибутивам зафиксировали Ubuntu и Mint. Тогда более миллиона пользователей перешли на Linux за первые три месяца. Похоже, история повторяется.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru