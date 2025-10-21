Вместо обновления — откат: почему миллионы выбрали Windows 7 и отвернулись от 11-й

Отчёт за октябрь от аналитической платформы StatCounter неожиданно всколыхнул IT-сообщество. Согласно последним данным, доля Windows 10 на рынке персональных компьютеров снизилась до 33,57%, но при этом пользователи не спешат массово переходить на Windows 11 - её показатели тоже упали, с 49% до 43%. На фоне этого внезапно выросло число устройств, работающих под Windows 7: за месяц — с 9,61% до 22,86%.

Такой скачок эксперты называют аномалией, ведь официальная поддержка Windows 7 завершилась ещё в январе 2020 года. Тем не менее, статистика показывает: часть пользователей предпочла вернуться к старым версиям, а не принять новые условия Microsoft.

Почему падает доля Windows 10 и 11

Завершение поддержки Windows 10 стало прогнозируемым моментом — Microsoft заранее объявила о прекращении обновлений. Однако вместо ожидаемого массового перехода на Windows 11 рынок показал противоположную динамику.

Аналитики объясняют это несколькими факторами:

Жёсткие системные требования Windows 11. Миллионы ПК, особенно корпоративных, просто не соответствуют новым стандартам, включая обязательный TPM 2.0. Недоверие к обновлениям. После ряда проблем с ранними версиями Windows 11 многие пользователи предпочитают "подождать", чтобы избежать ошибок и потери данных. Интерфейс и привычка. Множество пользователей и компаний не спешат менять устоявшийся рабочий процесс — панель задач и структура меню Windows 10 для них привычнее.

Возвращение Windows 7: ошибка или тренд?

По мнению специалистов StatCounter, столь резкий рост доли Windows 7 — скорее статистическая аномалия, вызванная временными сбоями в фиксации данных. Но исключить фактор реального роста нельзя.

В некоторых регионах действительно отмечают повышенный интерес к старым версиям системы, особенно у пользователей, чьи компьютеры не поддерживают новые ОС. Для офлайн-устройств, терминалов и кассовых систем Windows 7 всё ещё остаётся рабочим решением.

Альтернатива от сообщества: Zorin OS

На фоне неопределённости внимание привлекла Zorin OS 18 - дистрибутив Linux, релиз которого совпал с окончанием жизненного цикла Windows 10. Разработчики позиционируют систему как "дружественную замену Windows", особенно для тех, кто не готов к Windows 11.

За первые двое суток после релиза количество загрузок превысило 100 тысяч, при этом 72% установок происходило с компьютеров под управлением Windows.

Zorin OS 18 предлагает:

• обновлённое оформление окон по типу Snap Layouts, знакомых пользователям Windows 11;

• улучшенную совместимость с Windows-приложениями через новый слой WINE 10;

• интеллектуальные подсказки для запуска более чем 170 популярных программ.

Таким образом, система старается стать комфортным переходным мостом между привычным интерфейсом Microsoft и гибкостью Linux.

Сравнение: Windows 10, Windows 11 и Zorin OS 18

Критерий Windows 10 Windows 11 Zorin OS 18 Поддержка Завершена Активная Активная Требования к оборудованию Умеренные Высокие (TPM 2.0) Низкие Интерфейс Классический Модернизированный Сочетание обоих Совместимость с приложениями Windows Полная Полная Частичная (через WINE) Бесплатность Нет Нет Да

Как перейти на Zorin OS: пошагово

Скачайте дистрибутив с официального сайта Zorin OS. Создайте загрузочную флешку с помощью программы Rufus или Etcher. Сохраните резервную копию данных. Запустите установку с флешки, выбрав режим "Zorin alongside Windows", если хотите оставить обе системы. После установки обновите систему и активируйте WINE для запуска Windows-приложений.

Типичные ошибки при переходе

• Ошибка: установка без резервного копирования → Последствие: потеря данных.

• Ошибка: выбор неподдерживаемого ISO-образа → Последствие: сбой установки.

• Альтернатива: используйте официальный сайт Zorin и утилиту Zorin Connect для корректной настройки.

А что если просто остаться на Windows 10?

Да, система пока остаётся функциональной, но без обновлений она становится уязвимой. Безопасность и совместимость с новыми приложениями будут снижаться с каждым месяцем. Если обновляться до Windows 11 не позволяют ресурсы, Linux-платформы вроде Zorin OS, Mint или Ubuntu — наиболее разумный выбор.

Плюсы и минусы Zorin OS

Плюсы Минусы Бесплатна и безопасна Ограниченная поддержка игр Простой интерфейс, похожий на Windows Некоторые программы требуют ручной настройки Лёгкая, не нагружает систему Меньше драйверов для специфического оборудования Высокая стабильность Не подходит для корпоративных Windows-сетей

FAQ

Как выбрать версию Zorin OS?

Для стандартных ПК подойдёт Zorin OS Core, для слабых ноутбуков — Zorin Lite.

Можно ли установить Zorin OS вместе с Windows?

Да, система поддерживает двойную загрузку, что удобно для переходного периода.

Сколько стоит Zorin OS?

Базовые версии бесплатны, Zorin OS Pro стоит около 39 евро с дополнительными темами и инструментами.

Что лучше — Zorin OS или Ubuntu?

Zorin ориентирована на бывших пользователей Windows, в то время как Ubuntu рассчитана на опытных пользователей Linux.

Поддерживает ли Zorin OS офисные программы?

Да, LibreOffice идёт в комплекте, а Microsoft Office можно запускать через WINE.

Мифы и правда

• Миф: Linux сложен и неудобен.

Правда: современные сборки, включая Zorin, имеют понятный интерфейс, похожий на Windows.

• Миф: на Linux нельзя играть.

Правда: через Proton и Steam Play работают сотни популярных игр.

• Миф: драйверы установить невозможно.

Правда: большинство устройств определяется автоматически при установке.

3 интересных факта

Первая версия Zorin OS вышла в 2009 году — как альтернатива Windows XP. Разработка ведётся в Ирландии и финансируется сообществом. В версии 18 внедрены функции искусственного интеллекта для оптимизации запуска приложений.

Исторический контекст

Похожие миграции уже происходили: в 2014 году, после окончания поддержки Windows XP, резкий скачок интереса к Linux-дистрибутивам зафиксировали Ubuntu и Mint. Тогда более миллиона пользователей перешли на Linux за первые три месяца. Похоже, история повторяется.