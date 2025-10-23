Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Опубликована сегодня в 11:16

Хочешь — не хочешь, обновится всё равно: Windows вводит принудительные апдейты для приложений

Microsoft запретила полностью отключать автоматические обновления приложений из Store

Компания Microsoft изменила политику обновлений Windows: теперь пользователи не смогут полностью отключить автоматическое обновление приложений, установленных из Microsoft Store. Об этом сообщает издание Windows Central, отметив, что новые правила уже начали действовать в рамках последнего обновления операционных систем Windows 10 и Windows 11.

Обновления станут обязательными

Если раньше пользователь мог запретить автоматическую установку обновлений для отдельных приложений или всего магазина, то теперь система не позволит оставить программу без апдейта. После выхода новой версии приложение можно будет либо установить сразу, либо отложить обновление на срок от одной до пяти недель.

"Вы можете приостановить автоматические обновления на определённый период", — сообщили представители Microsoft.

По истечении выбранного срока обновление установится автоматически, даже если пользователь не предпримет никаких действий. Таким образом, Windows теперь гарантирует, что все программы из Store будут работать на последних версиях.

Почему Microsoft ужесточает политику

Главная цель нововведения — повышение безопасности системы. Согласно заявлению разработчиков, устаревшие версии приложений часто содержат уязвимости, которые злоумышленники могут использовать для атак. Кроме того, многие обновления включают исправления ошибок и улучшения совместимости, что положительно влияет на стабильность всей системы.

"Держать на компьютере последние версии программ полезно, поскольку это означает, что вы всегда будете использовать последнюю и самую безопасную версию приложения", — подчеркнули авторы Windows Central.

Как теперь работает схема обновлений

Параметр Ранее Сейчас
Возможность отключить обновления Да Нет
Возможность отложить установку Неограниченно 1-5 недель
Применяется к Всем приложениям из Store Только к программам из Microsoft Store
Обновления вручную По желанию Принудительно после отложенного срока
Программы вне Store Без ограничений Не затронуты новым правилом

Что останется под контролем пользователя

Несмотря на запрет, Microsoft не ограничивает установку приложений из альтернативных источников - таких, как официальные сайты разработчиков или сторонние магазины. Эти программы не попадают под новые правила и могут оставаться на прежних версиях, если пользователь решит не обновляться.

Это значит, что для тех, кто предпочитает "заморозить" версию Photoshop, браузера или офисного пакета, остаётся возможность установить .exe или .msi-файл напрямую — Windows не станет принуждать их к обновлению.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что запрет касается всех приложений.
    Последствие: излишняя паника среди пользователей и разработчиков.
    Альтернатива: помнить, что правило действует только для программ из Microsoft Store.

  • Ошибка: отключать интернет, чтобы избежать установки апдейта.
    Последствие: накопление критических обновлений безопасности.
    Альтернатива: использовать функцию отложенной установки на 1-5 недель.

  • Ошибка: игнорировать обновления системных компонентов.
    Последствие: возможные сбои и конфликты с драйверами.
    Альтернатива: своевременно выполнять апдейты, особенно в Windows Security и Store Services.

А что если…

А что если Microsoft применит ту же схему и к самой операционной системе? Эксперты считают это логичным шагом: принудительное обновление приложений может стать подготовкой к единой системе обновлений Windows, где ОС, драйверы и программы будут синхронизированы по одной политике безопасности.

Это также соответствует стратегии Microsoft по интеграции Windows как сервиса (Windows as a Service), где пользователь фактически получает подписку на постоянно обновляемую платформу, а не статическую систему.

Плюсы и минусы новой политики

Плюсы Минусы
Повышенная безопасность Потеря контроля над версиями приложений
Меньше уязвимостей и сбоев Неудобство для тестировщиков и разработчиков
Автоматическая оптимизация работы программ Возможные конфликты с корпоративными настройками
Единая экосистема обновлений Не всегда удачные или стабильные апдейты
Защита неопытных пользователей Меньше гибкости для продвинутых пользователей

FAQ

Можно ли полностью отключить обновления в Microsoft Store?
Нет. Теперь можно только отложить обновление приложения на срок до 5 недель, после чего оно установится автоматически.

Касается ли это сторонних программ?
Нет. Если приложение установлено не из Microsoft Store, система не будет контролировать его обновления.

Что будет, если удалить Microsoft Store?
Удаление магазина не рекомендуется: многие системные компоненты и служебные утилиты Windows зависят от его обновлений.

Как контролировать процесс обновления?
Через настройки Microsoft Store → "Библиотека" → "Управление обновлениями", где можно временно приостановить апдейты.

Мифы и правда

  • Миф: Microsoft теперь будет обновлять все программы на ПК без разрешения.
    Правда: речь идёт только о приложениях из Microsoft Store.

  • Миф: обновления начнут устанавливаться сразу после выхода.
    Правда: пользователю даётся окно от одной до пяти недель.

  • Миф: отключить принудительное обновление можно через реестр.
    Правда: даже изменения в реестре или групповых политиках не помогут — функция встроена на уровне Store Services.

Исторический контекст

Политика автоматических обновлений начала формироваться ещё с Windows 10, когда Microsoft впервые отказалась от классической модели "обновляйся, когда хочешь”. Тогда обязательные апдейты ОС вызвали споры, но впоследствии помогли сократить число атак, использующих старые уязвимости.
Теперь та же логика распространяется и на приложения Store, превращая Windows в более закрытую, но безопасную экосистему — по аналогии с Android и iOS.

3 интересных факта

  1. В 2024 году около 85% уязвимостей Windows были связаны с устаревшими версиями приложений.

  2. Microsoft уже тестировала механизм "обязательных апдейтов" на корпоративных устройствах Surface.

  3. В ближайших обновлениях Windows Store появится адаптивный планировщик, который будет подбирать момент установки по активности пользователя.

