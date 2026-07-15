Проводной интернет внезапно стал медленным: проблема может находиться совсем не в компьютере

Встроенные инструменты операционных систем изначально сбалансированы для корректной работы в домашних условиях, отметил специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович. В беседе с NewsInfo он скептически оценил идею о радикальном влиянии системных настроек на пропускную способность сети.

Ранее сообщалось, что в операционной системе Windows обнаружили скрытые параметры, которые потенциально могут ограничивать скорость проводного соединения. Информацию об этом распространило издание MakeUseOf, указав, что даже при использовании стабильного кабельного подключения пользователи могут сталкиваться с искусственными задержками из-за архитектурных особенностей ОС.

Некоторые пользователи часто сталкиваются с тем, что проблемы с производительностью Windows 11 могут влиять на пользовательский опыт, но интернет-соединение к ним относится редко.

"По умолчанию настроено у Windows все нормально. Можно, конечно, что-то оптимизировать, поднастроить, но это не даст выигрыша в десять раз, в два раза даже не даст", — пояснил эксперт.

Специалист также прокомментировал теорию о том, что на скорость интернета якобы влияет функция дуплексного режима передачи данных. Он подчеркнул, что сетевые параметры в современной системе определяются автоматически и не требуют вмешательства рядового пользователя.

Кроме того, история знает случаи, когда даже сбои в работе Проводника требовали вмешательства разработчиков для исправления проблем с быстродействием, что лишний раз доказывает: системные настройки — это прерогатива разработчиков, а не ручных правок.

"Дуплекс автоматически выставляется и определяется. Если медленно работает интернет на компьютере, особенно проводной, то ищите проблему в роутере или в вашем провайдере. Если это Wi-Fi, особенно старые сети 2G, в них помех очень много, потому что эти точки в доме у каждого практически", — отметил Артимович.

Ранее сообщалось о различных факторах, влияющих на качество сетевого доступа. Например, эксперты не раз отмечали, что работа оборудования зависит от внешних помех, а не от "скрытых настроек". В частности, конструктивные особенности смартфона могут создавать физические препятствия для прохождения сигнала.

Также важно помнить, что в современном мире регулирование трафика операторами направлено на безопасность, а не на замедление, а в будущем стандарты вроде технологий Wi-Fi 8 помогут окончательно решить вопрос дефицита пропускной способности.

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