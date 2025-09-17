WebView и UWP-приложения доживают последние дни: что заменит их в Windows

Microsoft продолжает чистку устаревших технологий в Windows. Компания обновила список функций, которые больше не будут развиваться и постепенно уйдут из клиентских версий ОС. На этот раз речь идёт в первую очередь о веб-компонентах времён Windows 8 и ранних сборок Windows 10.

Что уходит в прошлое

Web View (устаревший) - компонент для встраивания веб-контента в приложения.

HTML/JavaScript-приложения Windows 8/8.1/UWP - известные также как размещённые веб-приложения или Windows Web Apps.

Устаревшие PWA (прогрессивные веб-приложения) - ранние реализации, основанные на движке EdgeHTML.

Инструменты разработчика Microsoft Edge (EdgeHTML) - набор для отладки, оставшийся от старого браузера Edge.

Все эти элементы завязаны на EdgeHTML, который использовался в оригинальном Microsoft Edge до перехода на Chromium.

Что предлагает Microsoft взамен

WebView2 (на базе Chromium) для встраивания веб-контента.

Современные PWA на Chromium , которые активно поддерживаются и развиваются.

Обновлённые средства разработки под Windows и браузер Edge на движке Chromium.

Важный нюанс

Хотя разработка прекращена, Microsoft продолжит выпускать обновления безопасности для старых компонентов. При этом компания не объявила точную дату их полного удаления.

Другие устаревшие функции

Помимо веб-компонентов, в список также попали:

WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line) ;

PowerShell 2.0, давно заменённая более современными версиями PowerShell Core.

Полный перечень доступен на портале Microsoft Learn.

А что если…

Если Microsoft полностью удалит эти технологии из будущих версий Windows, разработчикам придётся оперативно переписывать приложения. Те, кто вовремя перейдёт на WebView2 и новые PWA, смогут безболезненно адаптироваться.

Интересные факты