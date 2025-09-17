Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:18

WebView и UWP-приложения доживают последние дни: что заменит их в Windows

Microsoft объявила об удалении устаревших веб-компонентов Windows 8 и ранних версий 10

Microsoft продолжает чистку устаревших технологий в Windows. Компания обновила список функций, которые больше не будут развиваться и постепенно уйдут из клиентских версий ОС. На этот раз речь идёт в первую очередь о веб-компонентах времён Windows 8 и ранних сборок Windows 10.

Что уходит в прошлое

  • Web View (устаревший) - компонент для встраивания веб-контента в приложения.

  • HTML/JavaScript-приложения Windows 8/8.1/UWP - известные также как размещённые веб-приложения или Windows Web Apps.

  • Устаревшие PWA (прогрессивные веб-приложения) - ранние реализации, основанные на движке EdgeHTML.

  • Инструменты разработчика Microsoft Edge (EdgeHTML) - набор для отладки, оставшийся от старого браузера Edge.

Все эти элементы завязаны на EdgeHTML, который использовался в оригинальном Microsoft Edge до перехода на Chromium.

Что предлагает Microsoft взамен

  • WebView2 (на базе Chromium) для встраивания веб-контента.

  • Современные PWA на Chromium, которые активно поддерживаются и развиваются.

  • Обновлённые средства разработки под Windows и браузер Edge на движке Chromium.

Важный нюанс

Хотя разработка прекращена, Microsoft продолжит выпускать обновления безопасности для старых компонентов. При этом компания не объявила точную дату их полного удаления.

Другие устаревшие функции

Помимо веб-компонентов, в список также попали:

  • WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line);

  • PowerShell 2.0, давно заменённая более современными версиями PowerShell Core.

Полный перечень доступен на портале Microsoft Learn.

А что если…

Если Microsoft полностью удалит эти технологии из будущих версий Windows, разработчикам придётся оперативно переписывать приложения. Те, кто вовремя перейдёт на WebView2 и новые PWA, смогут безболезненно адаптироваться.

Интересные факты

  1. EdgeHTML появился в 2015 году вместе с Windows 10 и просуществовал всего около 5 лет, прежде чем Microsoft окончательно перешла на Chromium.

  2. WebView2 теперь используется не только в Windows, но и во многих кроссплатформенных приложениях, включая Office и Teams.

  3. Поддержка PowerShell 2.0 формально сохранялась до сих пор ради обратной совместимости, но теперь её исключают из актуальной среды разработки.

