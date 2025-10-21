Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Компьютер с Windows
Компьютер с Windows
© GoodFon.com by Microsoft is licensed under CC BY 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:17

"Спроси, и он ответит": Microsoft убирает привычный поиск из Windows — что теперь будет

В Windows появится функция Ask Copilot на замену стандартному поиску — Microsoft

Компания Microsoft официально подтвердила планы по обновлению системного поиска в Windows. На смену привычной строке поиска на панели задач придёт Ask Copilot - интеллектуальный инструмент, основанный на API Windows Search и функциях искусственного интеллекта.

По замыслу разработчиков, новая функция должна не просто заменить старый поиск, но и сделать его по-настоящему умным — быстрее, точнее и удобнее.

Почему Microsoft решила изменить поиск

Старая поисковая система Windows нередко вызывала недовольство пользователей. Жалобы касались двух главных проблем:

  1. Медленная работа и низкая точность. Поиск долго индексировал файлы и не всегда находил нужные документы.

  2. Навязчивые онлайн-результаты. Даже при попытке найти локальный файл система часто выводила ссылки из Bing.

Из-за этого пользователи всё чаще устанавливали альтернативы — PowerToys Run, Everything и другие приложения, способные искать мгновенно. Microsoft решила устранить эти недостатки, внедрив Copilot прямо в интерфейс Windows.

Как будет выглядеть новый поиск

Вместо привычной строки на панели задач появится плавающая кнопка с подписью "Спросить Copilot о чём угодно". Она активируется автоматически, как только пользователь начинает печатать.

"Функция Ask Copilot на панели задач упрощает обращение к ИИ за ответами и помощью, а также добавляет новые, мощные возможности поиска прямо в ваш рабочий процесс", — пояснила компания.

При клике откроется новое окно с элементом Copilot Vision - визуальным интерфейсом, который позволяет ассистенту "видеть" содержимое экрана и взаимодействовать с пользователем в режиме реального времени.

Например, если начать вводить "Outlook", над панелью задач появится небольшая круглая поисковая панель, а меню "Пуск" свернётся, уступая место окну Copilot.

Что умеет Ask Copilot

Ask Copilot сочетает классический Windows Search и небольшую языковую модель (LLM), способную анализировать контекст и уточнять запросы.

Основные возможности включают:
• быстрый поиск приложений, файлов и настроек;
• возможность задавать естественные вопросы — например, "покажи последние документы Word";
• поддержку Copilot Vision для визуального анализа открытых окон;
• новую кнопку "Вложения", которая позволяет прикрепить изображение к панели задач и искать связанные файлы в локальном хранилище.

Важно, что Copilot не имеет доступа к файлам и папкам без явного разрешения пользователя - Microsoft подчёркивает акцент на приватности.

Что изменится для пользователей

На первом этапе функция Ask Copilot будет опциональной - её можно включить или оставить старый поиск. Это позволит пользователям привыкнуть к новому формату и избежать резких изменений в интерфейсе.

Пока инструмент доступен лишь участникам программы Windows Insider, но позже появится в стандартных сборках Windows 11.

Возможности Copilot на панели задач

Функция Описание
Поиск файлов и приложений Использует Windows Search и локальную индексацию
Интеграция с ИИ Обрабатывает естественные запросы
Copilot Vision Анализирует контент на экране
Кнопка "Вложения" Находит файлы, связанные с изображениями
Режим приватности Не сканирует данные без согласия пользователя

Альтернативы для тех, кто не хочет ждать

Пока обновление не выпущено официально, пользователи могут воспользоваться существующими инструментами:

  1. PowerToys Run - встроенный в утилиты Microsoft PowerToys быстрый поисковик, запускающий приложения и документы без задержек.

  2. Everything - лёгкое приложение, мгновенно индексирующее все файлы на диске.

  3. Listary - поисковая надстройка с поддержкой горячих клавиш и контекстного поиска.

Эти программы помогут ускорить работу уже сейчас и станут достойной альтернативой встроенному поиску.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать старую строку поиска без индексации → Последствие: медленная выдача, лишние результаты из Bing → Альтернатива: PowerToys Run или Everything.
Ошибка: не проверять разрешения Copilot → Последствие: риск открыть доступ к личным данным → Альтернатива: настроить уровень приватности вручную.

А что если ИИ-поиск окажется навязчивым?

Microsoft утверждает, что Copilot работает "в контексте пользователя" и не вмешивается в процессы без запроса. Однако многие опасаются, что интеграция с Bing и облачными сервисами приведёт к росту сетевых запросов.

В этом случае всегда можно отключить Ask Copilot через параметры панели задач или использовать офлайн-поиск.

Плюсы и минусы Ask Copilot

Плюсы Минусы
Быстрый поиск с элементами ИИ Возможная интеграция с Bing
Умение понимать естественные фразы Требует подключения к интернету
Возможность визуального анализа экрана Пока работает не на всех устройствах
Новая панель и интуитивный интерфейс Некоторые пользователи не хотят менять привычный поиск

FAQ

Можно ли оставить старый поиск?
Да, Microsoft оставит выбор между старым поиском и Ask Copilot.

Copilot видит содержимое экрана — это безопасно?
Да, только при включённой функции Vision и с разрешения пользователя.

Когда функция станет доступна всем?
Ожидается в одном из ближайших обновлений Windows 11, после тестирования в Insider.

Будет ли Ask Copilot работать без интернета?
Базовые функции поиска — да, но ИИ-ответы требуют подключения.

Зачем кнопка "Вложения"?
Она позволяет прикрепить изображение и искать локальные файлы, связанные с ним по содержанию.

Мифы и правда

Миф: Copilot заменит весь поиск Windows.
Правда: старая система поиска останется, Copilot — надстройка.

Миф: ИИ получает доступ ко всем данным пользователя.
Правда: Copilot ограничен системой разрешений и не сканирует файлы без запроса.

Миф: новая функция замедлит работу системы.
Правда: Microsoft заявляет, что поиск работает на облегчённой модели и не влияет на производительность.

3 интересных факта

  1. Ask Copilot — первый системный элемент Windows, полностью интегрированный с языковой моделью.

  2. Функция Vision способна распознавать содержимое экрана и выдавать контекстные подсказки.

  3. Microsoft тестирует схожий поиск и в экосистеме Xbox.

Исторический контекст

Эволюция поиска в Windows началась с простого поиска по меню "Пуск" в Windows XP. В Windows 7 он стал контекстным, в Windows 10 — облачным с поддержкой Bing, а теперь в Windows 11 превращается в умный ассистент, объединяющий поиск, анализ и советы ИИ.

