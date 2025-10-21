"Спроси, и он ответит": Microsoft убирает привычный поиск из Windows — что теперь будет
Компания Microsoft официально подтвердила планы по обновлению системного поиска в Windows. На смену привычной строке поиска на панели задач придёт Ask Copilot - интеллектуальный инструмент, основанный на API Windows Search и функциях искусственного интеллекта.
По замыслу разработчиков, новая функция должна не просто заменить старый поиск, но и сделать его по-настоящему умным — быстрее, точнее и удобнее.
Почему Microsoft решила изменить поиск
Старая поисковая система Windows нередко вызывала недовольство пользователей. Жалобы касались двух главных проблем:
Медленная работа и низкая точность. Поиск долго индексировал файлы и не всегда находил нужные документы.
Навязчивые онлайн-результаты. Даже при попытке найти локальный файл система часто выводила ссылки из Bing.
Из-за этого пользователи всё чаще устанавливали альтернативы — PowerToys Run, Everything и другие приложения, способные искать мгновенно. Microsoft решила устранить эти недостатки, внедрив Copilot прямо в интерфейс Windows.
Как будет выглядеть новый поиск
Вместо привычной строки на панели задач появится плавающая кнопка с подписью "Спросить Copilot о чём угодно". Она активируется автоматически, как только пользователь начинает печатать.
"Функция Ask Copilot на панели задач упрощает обращение к ИИ за ответами и помощью, а также добавляет новые, мощные возможности поиска прямо в ваш рабочий процесс", — пояснила компания.
При клике откроется новое окно с элементом Copilot Vision - визуальным интерфейсом, который позволяет ассистенту "видеть" содержимое экрана и взаимодействовать с пользователем в режиме реального времени.
Например, если начать вводить "Outlook", над панелью задач появится небольшая круглая поисковая панель, а меню "Пуск" свернётся, уступая место окну Copilot.
Что умеет Ask Copilot
Ask Copilot сочетает классический Windows Search и небольшую языковую модель (LLM), способную анализировать контекст и уточнять запросы.
Основные возможности включают:
• быстрый поиск приложений, файлов и настроек;
• возможность задавать естественные вопросы — например, "покажи последние документы Word";
• поддержку Copilot Vision для визуального анализа открытых окон;
• новую кнопку "Вложения", которая позволяет прикрепить изображение к панели задач и искать связанные файлы в локальном хранилище.
Важно, что Copilot не имеет доступа к файлам и папкам без явного разрешения пользователя - Microsoft подчёркивает акцент на приватности.
Что изменится для пользователей
На первом этапе функция Ask Copilot будет опциональной - её можно включить или оставить старый поиск. Это позволит пользователям привыкнуть к новому формату и избежать резких изменений в интерфейсе.
Пока инструмент доступен лишь участникам программы Windows Insider, но позже появится в стандартных сборках Windows 11.
Возможности Copilot на панели задач
|Функция
|Описание
|Поиск файлов и приложений
|Использует Windows Search и локальную индексацию
|Интеграция с ИИ
|Обрабатывает естественные запросы
|Copilot Vision
|Анализирует контент на экране
|Кнопка "Вложения"
|Находит файлы, связанные с изображениями
|Режим приватности
|Не сканирует данные без согласия пользователя
Альтернативы для тех, кто не хочет ждать
Пока обновление не выпущено официально, пользователи могут воспользоваться существующими инструментами:
PowerToys Run - встроенный в утилиты Microsoft PowerToys быстрый поисковик, запускающий приложения и документы без задержек.
Everything - лёгкое приложение, мгновенно индексирующее все файлы на диске.
Listary - поисковая надстройка с поддержкой горячих клавиш и контекстного поиска.
Эти программы помогут ускорить работу уже сейчас и станут достойной альтернативой встроенному поиску.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: использовать старую строку поиска без индексации → Последствие: медленная выдача, лишние результаты из Bing → Альтернатива: PowerToys Run или Everything.
• Ошибка: не проверять разрешения Copilot → Последствие: риск открыть доступ к личным данным → Альтернатива: настроить уровень приватности вручную.
А что если ИИ-поиск окажется навязчивым?
Microsoft утверждает, что Copilot работает "в контексте пользователя" и не вмешивается в процессы без запроса. Однако многие опасаются, что интеграция с Bing и облачными сервисами приведёт к росту сетевых запросов.
В этом случае всегда можно отключить Ask Copilot через параметры панели задач или использовать офлайн-поиск.
Плюсы и минусы Ask Copilot
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый поиск с элементами ИИ
|Возможная интеграция с Bing
|Умение понимать естественные фразы
|Требует подключения к интернету
|Возможность визуального анализа экрана
|Пока работает не на всех устройствах
|Новая панель и интуитивный интерфейс
|Некоторые пользователи не хотят менять привычный поиск
FAQ
Можно ли оставить старый поиск?
Да, Microsoft оставит выбор между старым поиском и Ask Copilot.
Copilot видит содержимое экрана — это безопасно?
Да, только при включённой функции Vision и с разрешения пользователя.
Когда функция станет доступна всем?
Ожидается в одном из ближайших обновлений Windows 11, после тестирования в Insider.
Будет ли Ask Copilot работать без интернета?
Базовые функции поиска — да, но ИИ-ответы требуют подключения.
Зачем кнопка "Вложения"?
Она позволяет прикрепить изображение и искать локальные файлы, связанные с ним по содержанию.
Мифы и правда
• Миф: Copilot заменит весь поиск Windows.
Правда: старая система поиска останется, Copilot — надстройка.
• Миф: ИИ получает доступ ко всем данным пользователя.
Правда: Copilot ограничен системой разрешений и не сканирует файлы без запроса.
• Миф: новая функция замедлит работу системы.
Правда: Microsoft заявляет, что поиск работает на облегчённой модели и не влияет на производительность.
3 интересных факта
Ask Copilot — первый системный элемент Windows, полностью интегрированный с языковой моделью.
Функция Vision способна распознавать содержимое экрана и выдавать контекстные подсказки.
-
Microsoft тестирует схожий поиск и в экосистеме Xbox.
Исторический контекст
Эволюция поиска в Windows началась с простого поиска по меню "Пуск" в Windows XP. В Windows 7 он стал контекстным, в Windows 10 — облачным с поддержкой Bing, а теперь в Windows 11 превращается в умный ассистент, объединяющий поиск, анализ и советы ИИ.
