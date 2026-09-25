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Полупрозрачные льняные римские шторы
Полупрозрачные льняные римские шторы
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Главная / Советы и рекомендации
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:05

Дождь скатывается, а грязь не липнет: чем покрыть окна после мытья, чтобы забыть о разводах

Эффективная подготовка стекол к осенним дождям требует отказа от спиртовых пен в пользу барьерных методов защиты, рассказала эксперт по домоводству, блогер Марина Жукова. В беседе с NewsInfo она пояснила, что осенняя уборка должна проводиться максимально оперативно и без использования составов, образующих обильную пену.

Ранее сообщалось, что российская тревел-блогерша раскрыла секреты идеальной чистоты окон в отелях и торговых центрах Китая. Она отметила, что зеркала и стеклянные перегородки в этой стране сохраняют блеск даже при активном использовании, не оставляя следов от воды и мыла.

Подобного эффекта можно достичь, если знать, какие ошибки в уходе за стеклом превращают чистоту в кошмар.

По словам специалиста, в холодную и ветреную погоду традиционные чистящие средства моментально высыхают, оставляя трудновыводимые полосы и разводы. Чтобы добиться прозрачности на долгое время, необходимо учитывать даже погоду, в которую категорически нельзя мыть окна.

Основной акцент эксперт рекомендует сделать на создании грязеотталкивающего слоя, который позволит стеклам оставаться чистыми до самой весны.

Жукова советует начинать процесс с тщательного обезжиривания поверхности. Для этой цели лучше всего подходит обычное средство для мытья посуды, которое полностью удаляет пленку от предыдущих химикатов. Только на идеально подготовленное стекло можно наносить защитные составы. При этом для финального этапа иногда полезна польза старых газет при финальной полировке.

"Если хозяйка решила использовать средство антидождь, то лучше обезжирить, чтобы стекло было чистое. Не пленка пыли, не пленка грязи, не пленка моющего средства. Дальше наносим потихоньку антидождь", — отметила Жукова.

Специалист подчеркнула, что профессиональные средства типа "антидождь" создают на поверхности тончайшую полимерную пленку, по которой капли воды скатываются, не оставляя серых потеков. Наносить такие составы следует только с уличной стороны, тщательно растирая их сухими салфетками. В качестве альтернативы дорогой химии можно использовать простые добавки в воду, которые защищают поверхности от оседания пыли.

"Берем глицерин и кондиционер. Глицерина берем одну чайную ложку, а кондиционера — один колпачок. Все хорошо размешиваем, много салфеток, потихонечку, аккуратно растираем, наносим на стекло", — рассказала эксперт.

Важным фактором при мытье остается освещение: солнечные лучи нагревают стекло, заставляя любую химию кристаллизоваться раньше времени. Эксперты напоминают, что даже простая паста из перекиси требует определенных условий для работы. Для контроля качества эксперт советует менять направление движений: с улицы протирать стекла горизонтально, а внутри помещения — вертикально, чтобы сразу видеть, с какой стороны остался недочет.

Проверено экспертом: консультант по уборке и уходом за домом (клинер-менеджер) Ирина Полякова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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