Нажал — и управляешь: Microsoft превращает геймпад в полноценную навигацию по системе

Microsoft продолжает совершенствовать Windows 11, делая её всё удобнее для геймеров и пользователей портативных устройств. Компания приступила к тестированию нового функционала, который позволит владельцам контроллеров от Xbox проще взаимодействовать с системой. Теперь длительное нажатие кнопки с логотипом Xbox будет вызывать "Предпросмотр задач" (Task View) — инструмент, который облегчает переключение между приложениями.

Эта функция станет ещё одним шагом в унификации управления и интеграции геймпадов в Windows 11, особенно на фоне растущей популярности портативных игровых ПК.

Как работает новая функция

Ранее нажатие кнопки Xbox в Windows 11 открывало "Игровую панель" (Game Bar), где доступны виджеты, список игр и показатели производительности. Теперь у кнопки появилось дополнительное назначение:

короткое нажатие по-прежнему запускает Game Bar,

длительное — открывает "Предпросмотр задач", позволяющий быстро переключаться между окнами и рабочими столами.

Таким образом, Microsoft фактически превращает контроллер в полноценный инструмент управления системой.

Зачем это нужно

Главная цель нововведения — упростить использование Windows 11 на устройствах формата handheld PC (портативные игровые компьютеры). На примере грядущего устройства Xbox Ally уже видно, что Microsoft адаптирует интерфейс для подобных сценариев.

Игроки смогут переключаться между играми, браузером, мессенджерами и другими приложениями, не отрывая рук от контроллера. Это особенно полезно для тех, кто использует Windows 11 как универсальную платформу и для игр, и для работы.

Сравнение функций кнопки Xbox

Действие Старое поведение Новое поведение Короткое нажатие Запуск Game Bar Запуск Game Bar Длительное нажатие Выключение контроллера Task View + выключение На портативных ПК Стандартный Task View Адаптированный переключатель задач

Советы шаг за шагом: как протестировать функцию

Вступите в программу Windows Insider через "Настройки → Обновления и безопасность". Установите последнюю тестовую сборку Windows 11. Подключите контроллер Xbox к компьютеру. Проверьте поведение кнопки Xbox при коротком и длительном нажатии. Используйте Task View для переключения между приложениями без клавиатуры и мыши.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ожидать, что функция уже доступна всем пользователям.

Последствие: разочарование при проверке.

Альтернатива: участвовать в программе Insider или дождаться официального релиза.

Ошибка: использовать сторонние приложения для эмуляции Task View.

Последствие: нестабильная работа системы.

Альтернатива: дожидаться официального обновления.

Ошибка: игнорировать обновления драйверов контроллера.

Последствие: кнопка может работать некорректно.

Альтернатива: регулярно обновлять драйверы через Xbox Accessories.

А что если функция станет стандартом?

Если тестирование пройдет успешно, Microsoft, вероятно, сделает этот жест стандартным для всех устройств на Windows 11. Это приблизит систему к гибридному управлению, где геймпад используется не только в играх, но и в повседневных задачах.

В долгосрочной перспективе можно ожидать, что Windows 11 станет более "консольной" для владельцев портативных ПК — с быстрыми меню, анимациями и элементами управления, знакомыми пользователям Xbox.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы Упрощает управление Windows 11 Пока доступно только Insider-тестерам Полезно для портативных игровых ПК Возможна путаница между функциями кнопки Единый подход для Xbox и Windows Неясно, будет ли единый интерфейс для всех ПК Экономия времени при переключении приложений Может требовать доработки анимаций

FAQ

Как включить новый функционал?

Пока он доступен только участникам программы Windows Insider.

Можно ли использовать его на обычном ПК?

Да, функция работает и на стационарных компьютерах с подключенным контроллером.

Когда ждать релиз для всех пользователей?

Microsoft обещает выпустить обновление в ближайшие месяцы.

Мифы и правда

Миф: функция работает только на Xbox-консолях.

Правда: она предназначена именно для Windows 11 на ПК.

Миф: длительное нажатие теперь полностью убирает выключение контроллера.

Правда: обе функции соседствуют: Task View + выключение.

Миф: Microsoft делает это только ради геймеров.

Правда: нововведение полезно и для работы на портативных Windows-устройствах.

Интересные факты

• Game Bar впервые появился в Windows 10 и был изначально минималистичным.

• Microsoft активно развивает направление игровых портативных ПК после успеха Steam Deck.

• Интерфейс Task View был представлен ещё в Windows 10, но теперь получил адаптацию для handheld-устройств.

Исторический контекст