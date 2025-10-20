Windows обновилась — и забыла про мышь: у пользователей исчез доступ к восстановлению
На прошлой неделе Microsoft выпустила первое обновление для Windows 11 версии 25H2 — пакет KB5066835, который, как выяснилось, вызвал неожиданные проблемы с периферией. После его установки некоторые пользователи столкнулись с тем, что USB-клавиатура и мышь перестают работать в среде восстановления Windows (WinRE).
В обычной системе устройства функционируют корректно, но при попытке запустить режим восстановления навигация становится невозможной — курсор не двигается, клавиши не реагируют, и доступ к инструментам восстановления оказывается заблокирован.
Что произошло
WinRE (Windows Recovery Environment) — это встроенная среда восстановления, которая используется для устранения неполадок, сброса настроек, восстановления системы после сбоев и доступа к командной строке.
После октябрьского обновления безопасности от 14 октября 2025 года, Microsoft подтвердила проблему, которая затрагивает работу USB-периферии именно в этом режиме.
"После установки обновления безопасности Windows (KB5066835) USB-устройства, такие как клавиатура и мышь, не работают в среде восстановления Windows (WinRE). Эта проблема препятствует навигации по параметрам восстановления. При этом USB-устройства продолжают функционировать в самой операционной системе", — заявили в компании.
Почему это серьёзно
Для большинства пользователей WinRE — единственный инструмент для восстановления системы, если Windows перестала загружаться. Без рабочей клавиатуры и мыши невозможно выбрать опции вроде "Восстановление при загрузке", "Удалить обновление" или "Сбросить компьютер".
Проблему усугубляет тот факт, что современные ПК практически не имеют разъёмов PS/2, а беспроводные Bluetooth-мыши и клавиатуры требуют активного драйвера, который в WinRE недоступен. Таким образом, при серьёзных сбоях пользователь рискует остаться без возможности восстановить систему самостоятельно.
Как Microsoft реагирует
Хотя компания не указала ошибку в описании последующих патчей KB5067039 и KB5067019, позже она официально признала неисправность. Представители Microsoft сообщили, что специалисты уже работают над решением.
Временные исправления пока не выпущены, однако пользователям рекомендуется избегать запуска WinRE, если в этом нет срочной необходимости, до выхода нового обновления.
Как можно обойти проблему
Пока Microsoft готовит патч, существует несколько обходных путей, которые могут помочь:
-
Использовать старую клавиатуру или мышь с разъёмом PS/2.
Такие устройства не требуют драйверов и должны работать даже в WinRE.
-
Подключить USB-устройства к другим портам.
Иногда проблема проявляется не со всеми контроллерами USB — особенно если в системе есть порты разного типа (USB 2.0 и 3.0).
-
Создать загрузочную флешку с установщиком Windows.
С неё можно запустить встроенные инструменты восстановления, которые не всегда подвержены багу.
-
Использовать сторонние утилиты восстановления.
Программы вроде Hiren's BootCD PE или EaseUS Recovery предоставляют аналогичные функции и часто корректно распознают USB-устройства.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: установка KB5066835 без резервной подготовки.
Последствие: невозможность использовать WinRE.
Альтернатива: создать загрузочную флешку восстановления до обновления.
• Ошибка: попытка использовать Bluetooth-периферию.
Последствие: устройства не определяются в среде восстановления.
Альтернатива: временно подключить проводные устройства.
• Ошибка: обновление системы без проверки совместимости драйверов USB.
Последствие: некорректная работа периферии.
Альтернатива: убедиться, что драйверы USB-контроллеров обновлены вручную через "Диспетчер устройств".
Таблица сравнения обновлений
|Обновление
|Версия Windows
|Назначение
|Состояние
|KB5066835
|25H2
|Октябрьское обновление безопасности
|Вызывает сбой USB в WinRE
|KB5067039
|25H2
|Обновление системы восстановления
|Не решает проблему
|KB5067019
|23H2 / 25H2
|Дополнительный патч для WinRE
|Проблема сохраняется
|Будущее обновление
|-
|Исправление ошибки USB
|В разработке
А что если система не загружается?
Если Windows не запускается, а WinRE недоступна из-за неработающих USB-устройств, можно:
-
Подключить диск с образом восстановления, созданным заранее.
-
Войти в BIOS/UEFI и включить поддержку Legacy USB. В некоторых системах это помогает активировать базовые драйверы.
-
Подключить клавиатуру через другой хаб или переходник. Некоторые пользователи сообщают, что при использовании USB-C адаптеров устройства всё же распознаются.
Плюсы и минусы обновления KB5066835
|Плюсы
|Минусы
|Повышает безопасность системы
|Приводит к отказу USB в WinRE
|Вносит исправления уязвимостей
|Не сопровождается предупреждением
|Совместим с большинством конфигураций
|Затрудняет восстановление системы
|Улучшает стабильность Windows 11
|Не устраняет баг без дополнительного патча
FAQ
Работают ли устройства в самой Windows?
Да, проблема возникает только в среде WinRE. В обычном режиме ОС периферия функционирует штатно.
Можно ли удалить обновление KB5066835?
Да, если система загружается. Через "Панель управления" → "Программы" → "Просмотр установленных обновлений".
Стоит ли устанавливать KB5067039 или KB5067019?
Да, но они пока не решают USB-проблему, а лишь обновляют другие компоненты восстановления.
Когда выйдет исправление?
Microsoft заявила, что обновление уже разрабатывается. Точная дата пока не объявлена.
Мифы и правда
• Миф: проблема затрагивает все версии Windows 11.
Правда: сбой наблюдается только в версии 25H2.
• Миф: можно просто переустановить драйверы.
Правда: в WinRE драйверы загружаются отдельно, и системные обновления здесь не помогают.
• Миф: Bluetooth-устройства решают проблему.
Правда: в среде восстановления Bluetooth не активен без адаптера USB.
3 интересных факта
-
Среда WinRE используется не только для восстановления Windows, но и для установки новых версий системы.
-
Ошибки с USB в WinRE уже встречались ранее — в 2018 году аналогичный сбой затронул Windows 10.
-
Некоторые энтузиасты нашли способ вручную "вшить" драйверы USB в образ WinRE, чтобы обойти проблему.
Исторический контекст
WinRE появилась в Windows Vista в 2007 году как замена "Консоли восстановления". С тех пор она стала ключевым инструментом обслуживания системы. За последние годы Microsoft не раз сталкивалась с ошибками, связанными с совместимостью драйверов и оборудованием, но баг 2025 года особенно чувствителен, поскольку современные ПК полностью зависят от USB-периферии.
