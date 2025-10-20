Windows обновилась — и забыла про мышь: у пользователей исчез доступ к восстановлению

На прошлой неделе Microsoft выпустила первое обновление для Windows 11 версии 25H2 — пакет KB5066835, который, как выяснилось, вызвал неожиданные проблемы с периферией. После его установки некоторые пользователи столкнулись с тем, что USB-клавиатура и мышь перестают работать в среде восстановления Windows (WinRE).

В обычной системе устройства функционируют корректно, но при попытке запустить режим восстановления навигация становится невозможной — курсор не двигается, клавиши не реагируют, и доступ к инструментам восстановления оказывается заблокирован.

Что произошло

WinRE (Windows Recovery Environment) — это встроенная среда восстановления, которая используется для устранения неполадок, сброса настроек, восстановления системы после сбоев и доступа к командной строке.

После октябрьского обновления безопасности от 14 октября 2025 года, Microsoft подтвердила проблему, которая затрагивает работу USB-периферии именно в этом режиме.

"После установки обновления безопасности Windows (KB5066835) USB-устройства, такие как клавиатура и мышь, не работают в среде восстановления Windows (WinRE). Эта проблема препятствует навигации по параметрам восстановления. При этом USB-устройства продолжают функционировать в самой операционной системе", — заявили в компании.

Почему это серьёзно

Для большинства пользователей WinRE — единственный инструмент для восстановления системы, если Windows перестала загружаться. Без рабочей клавиатуры и мыши невозможно выбрать опции вроде "Восстановление при загрузке", "Удалить обновление" или "Сбросить компьютер".

Проблему усугубляет тот факт, что современные ПК практически не имеют разъёмов PS/2, а беспроводные Bluetooth-мыши и клавиатуры требуют активного драйвера, который в WinRE недоступен. Таким образом, при серьёзных сбоях пользователь рискует остаться без возможности восстановить систему самостоятельно.

Как Microsoft реагирует

Хотя компания не указала ошибку в описании последующих патчей KB5067039 и KB5067019, позже она официально признала неисправность. Представители Microsoft сообщили, что специалисты уже работают над решением.

Временные исправления пока не выпущены, однако пользователям рекомендуется избегать запуска WinRE, если в этом нет срочной необходимости, до выхода нового обновления.

Как можно обойти проблему

Пока Microsoft готовит патч, существует несколько обходных путей, которые могут помочь:

Использовать старую клавиатуру или мышь с разъёмом PS/2.

Такие устройства не требуют драйверов и должны работать даже в WinRE. Подключить USB-устройства к другим портам.

Иногда проблема проявляется не со всеми контроллерами USB — особенно если в системе есть порты разного типа (USB 2.0 и 3.0). Создать загрузочную флешку с установщиком Windows.

С неё можно запустить встроенные инструменты восстановления, которые не всегда подвержены багу. Использовать сторонние утилиты восстановления.

Программы вроде Hiren's BootCD PE или EaseUS Recovery предоставляют аналогичные функции и часто корректно распознают USB-устройства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: установка KB5066835 без резервной подготовки.

Последствие: невозможность использовать WinRE.

Альтернатива: создать загрузочную флешку восстановления до обновления.

• Ошибка: попытка использовать Bluetooth-периферию.

Последствие: устройства не определяются в среде восстановления.

Альтернатива: временно подключить проводные устройства.

• Ошибка: обновление системы без проверки совместимости драйверов USB.

Последствие: некорректная работа периферии.

Альтернатива: убедиться, что драйверы USB-контроллеров обновлены вручную через "Диспетчер устройств".

Таблица сравнения обновлений

Обновление Версия Windows Назначение Состояние KB5066835 25H2 Октябрьское обновление безопасности Вызывает сбой USB в WinRE KB5067039 25H2 Обновление системы восстановления Не решает проблему KB5067019 23H2 / 25H2 Дополнительный патч для WinRE Проблема сохраняется Будущее обновление - Исправление ошибки USB В разработке

А что если система не загружается?

Если Windows не запускается, а WinRE недоступна из-за неработающих USB-устройств, можно:

Подключить диск с образом восстановления , созданным заранее.

Войти в BIOS/UEFI и включить поддержку Legacy USB. В некоторых системах это помогает активировать базовые драйверы.

Подключить клавиатуру через другой хаб или переходник. Некоторые пользователи сообщают, что при использовании USB-C адаптеров устройства всё же распознаются.

Плюсы и минусы обновления KB5066835

Плюсы Минусы Повышает безопасность системы Приводит к отказу USB в WinRE Вносит исправления уязвимостей Не сопровождается предупреждением Совместим с большинством конфигураций Затрудняет восстановление системы Улучшает стабильность Windows 11 Не устраняет баг без дополнительного патча

FAQ

Работают ли устройства в самой Windows?

Да, проблема возникает только в среде WinRE. В обычном режиме ОС периферия функционирует штатно.

Можно ли удалить обновление KB5066835?

Да, если система загружается. Через "Панель управления" → "Программы" → "Просмотр установленных обновлений".

Стоит ли устанавливать KB5067039 или KB5067019?

Да, но они пока не решают USB-проблему, а лишь обновляют другие компоненты восстановления.

Когда выйдет исправление?

Microsoft заявила, что обновление уже разрабатывается. Точная дата пока не объявлена.

Мифы и правда

• Миф: проблема затрагивает все версии Windows 11.

Правда: сбой наблюдается только в версии 25H2.

• Миф: можно просто переустановить драйверы.

Правда: в WinRE драйверы загружаются отдельно, и системные обновления здесь не помогают.

• Миф: Bluetooth-устройства решают проблему.

Правда: в среде восстановления Bluetooth не активен без адаптера USB.

3 интересных факта

Среда WinRE используется не только для восстановления Windows, но и для установки новых версий системы. Ошибки с USB в WinRE уже встречались ранее — в 2018 году аналогичный сбой затронул Windows 10. Некоторые энтузиасты нашли способ вручную "вшить" драйверы USB в образ WinRE, чтобы обойти проблему.

Исторический контекст

WinRE появилась в Windows Vista в 2007 году как замена "Консоли восстановления". С тех пор она стала ключевым инструментом обслуживания системы. За последние годы Microsoft не раз сталкивалась с ошибками, связанными с совместимостью драйверов и оборудованием, но баг 2025 года особенно чувствителен, поскольку современные ПК полностью зависят от USB-периферии.