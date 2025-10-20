Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:36

Windows обновилась — и забыла про мышь: у пользователей исчез доступ к восстановлению

Microsoft подтвердила сбой USB в WinRE после обновления KB5066835 для Windows 11 25H2

На прошлой неделе Microsoft выпустила первое обновление для Windows 11 версии 25H2 — пакет KB5066835, который, как выяснилось, вызвал неожиданные проблемы с периферией. После его установки некоторые пользователи столкнулись с тем, что USB-клавиатура и мышь перестают работать в среде восстановления Windows (WinRE).

В обычной системе устройства функционируют корректно, но при попытке запустить режим восстановления навигация становится невозможной — курсор не двигается, клавиши не реагируют, и доступ к инструментам восстановления оказывается заблокирован.

Что произошло

WinRE (Windows Recovery Environment) — это встроенная среда восстановления, которая используется для устранения неполадок, сброса настроек, восстановления системы после сбоев и доступа к командной строке.

После октябрьского обновления безопасности от 14 октября 2025 года, Microsoft подтвердила проблему, которая затрагивает работу USB-периферии именно в этом режиме.

"После установки обновления безопасности Windows (KB5066835) USB-устройства, такие как клавиатура и мышь, не работают в среде восстановления Windows (WinRE). Эта проблема препятствует навигации по параметрам восстановления. При этом USB-устройства продолжают функционировать в самой операционной системе", — заявили в компании.

Почему это серьёзно

Для большинства пользователей WinRE — единственный инструмент для восстановления системы, если Windows перестала загружаться. Без рабочей клавиатуры и мыши невозможно выбрать опции вроде "Восстановление при загрузке", "Удалить обновление" или "Сбросить компьютер".

Проблему усугубляет тот факт, что современные ПК практически не имеют разъёмов PS/2, а беспроводные Bluetooth-мыши и клавиатуры требуют активного драйвера, который в WinRE недоступен. Таким образом, при серьёзных сбоях пользователь рискует остаться без возможности восстановить систему самостоятельно.

Как Microsoft реагирует

Хотя компания не указала ошибку в описании последующих патчей KB5067039 и KB5067019, позже она официально признала неисправность. Представители Microsoft сообщили, что специалисты уже работают над решением.

Временные исправления пока не выпущены, однако пользователям рекомендуется избегать запуска WinRE, если в этом нет срочной необходимости, до выхода нового обновления.

Как можно обойти проблему

Пока Microsoft готовит патч, существует несколько обходных путей, которые могут помочь:

  1. Использовать старую клавиатуру или мышь с разъёмом PS/2.
    Такие устройства не требуют драйверов и должны работать даже в WinRE.

  2. Подключить USB-устройства к другим портам.
    Иногда проблема проявляется не со всеми контроллерами USB — особенно если в системе есть порты разного типа (USB 2.0 и 3.0).

  3. Создать загрузочную флешку с установщиком Windows.
    С неё можно запустить встроенные инструменты восстановления, которые не всегда подвержены багу.

  4. Использовать сторонние утилиты восстановления.
    Программы вроде Hiren's BootCD PE или EaseUS Recovery предоставляют аналогичные функции и часто корректно распознают USB-устройства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка KB5066835 без резервной подготовки.
Последствие: невозможность использовать WinRE.
Альтернатива: создать загрузочную флешку восстановления до обновления.

Ошибка: попытка использовать Bluetooth-периферию.
Последствие: устройства не определяются в среде восстановления.
Альтернатива: временно подключить проводные устройства.

Ошибка: обновление системы без проверки совместимости драйверов USB.
Последствие: некорректная работа периферии.
Альтернатива: убедиться, что драйверы USB-контроллеров обновлены вручную через "Диспетчер устройств".

Таблица сравнения обновлений

Обновление Версия Windows Назначение Состояние
KB5066835 25H2 Октябрьское обновление безопасности Вызывает сбой USB в WinRE
KB5067039 25H2 Обновление системы восстановления Не решает проблему
KB5067019 23H2 / 25H2 Дополнительный патч для WinRE Проблема сохраняется
Будущее обновление - Исправление ошибки USB В разработке

А что если система не загружается?

Если Windows не запускается, а WinRE недоступна из-за неработающих USB-устройств, можно:

  • Подключить диск с образом восстановления, созданным заранее.

  • Войти в BIOS/UEFI и включить поддержку Legacy USB. В некоторых системах это помогает активировать базовые драйверы.

  • Подключить клавиатуру через другой хаб или переходник. Некоторые пользователи сообщают, что при использовании USB-C адаптеров устройства всё же распознаются.

Плюсы и минусы обновления KB5066835

Плюсы Минусы
Повышает безопасность системы Приводит к отказу USB в WinRE
Вносит исправления уязвимостей Не сопровождается предупреждением
Совместим с большинством конфигураций Затрудняет восстановление системы
Улучшает стабильность Windows 11 Не устраняет баг без дополнительного патча

FAQ

Работают ли устройства в самой Windows?
Да, проблема возникает только в среде WinRE. В обычном режиме ОС периферия функционирует штатно.

Можно ли удалить обновление KB5066835?
Да, если система загружается. Через "Панель управления" → "Программы" → "Просмотр установленных обновлений".

Стоит ли устанавливать KB5067039 или KB5067019?
Да, но они пока не решают USB-проблему, а лишь обновляют другие компоненты восстановления.

Когда выйдет исправление?
Microsoft заявила, что обновление уже разрабатывается. Точная дата пока не объявлена.

Мифы и правда

Миф: проблема затрагивает все версии Windows 11.
Правда: сбой наблюдается только в версии 25H2.

Миф: можно просто переустановить драйверы.
Правда: в WinRE драйверы загружаются отдельно, и системные обновления здесь не помогают.

Миф: Bluetooth-устройства решают проблему.
Правда: в среде восстановления Bluetooth не активен без адаптера USB.

3 интересных факта

  1. Среда WinRE используется не только для восстановления Windows, но и для установки новых версий системы.

  2. Ошибки с USB в WinRE уже встречались ранее — в 2018 году аналогичный сбой затронул Windows 10.

  3. Некоторые энтузиасты нашли способ вручную "вшить" драйверы USB в образ WinRE, чтобы обойти проблему.

Исторический контекст

WinRE появилась в Windows Vista в 2007 году как замена "Консоли восстановления". С тех пор она стала ключевым инструментом обслуживания системы. За последние годы Microsoft не раз сталкивалась с ошибками, связанными с совместимостью драйверов и оборудованием, но баг 2025 года особенно чувствителен, поскольку современные ПК полностью зависят от USB-периферии.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тестировщики отмечают низкую производительность обновлённой Siri в iOS 26.4 сегодня в 16:01
Телефон против ассистента: как обновление Siri превращает iPhone в тормоз

Новая Siri обещает расширенные функции и более глубокую интеграцию с приложениями, но пока нуждается в доработке, что вызывает опасения у тестировщиков.

Читать полностью » Кевин Хартц: новое поколение стартаперов бросает школу ради бизнеса сегодня в 7:36
Пока одни сдают ЕГЭ, другие привлекают миллионы: как подростки захватывают Кремниевую долину

Кевин Хартц верит, что будущее стартапов — за подростками. Почему венчурные фонды всё чаще инвестируют в 16-летних основателей и как на это реагирует рынок?

Читать полностью » В Пенсильванском университете напечатали 3D-мост, поглощающий углекислый газ сегодня в 6:47
Мост, который дышит: учёные построили конструкцию, способную поедать углекислый газ

Учёные из Пенсильвании напечатали мост, который не просто стоит, а очищает воздух от CO₂. Как технология Diamanti и 3D-печать могут изменить строительство будущего?

Читать полностью » Google интегрировала данные Maps в Gemini API для работы с геолокацией сегодня в 5:56
ИИ научили видеть мир на карте: и это переворачивает всё — от логистики до туризма

Google объединила данные «Карт» с возможностями Gemini. Теперь ИИ умеет понимать локацию, давать маршруты и подбирать места рядом. Что это меняет для разработчиков?

Читать полностью » Кодзима назвал ИИ инструментом для анимации и моделирования NPC, а не вдохновения сегодня в 4:46
ИИ в игре, человек в кресле: Кодзима рассказал, как победить машин — не сражаясь

Хидео Кодзима рассказал, почему считает искусственный интеллект не угрозой, а союзником. Как ИИ помогает ему создавать новые миры и почему человек всё ещё важнее машины?

Читать полностью » Salesforce обвинили в использовании пиратских книг для обучения модели xGen сегодня в 3:36
Когда этичный ИИ ворует романы: корпорация года оказалась на скамье подсудимых

Писательницы обвинили Salesforce в использовании пиратских книг для обучения ИИ. Почему это дело может изменить подход к обучению моделей по всему миру?

Читать полностью » Илон Маск предложил Андрею Карпати дуэль Grok 5 против человека сегодня в 2:27
Шутка, за которой трещит будущее: как Маск и Карпати устроили новый бой человека с машиной

Илон Маск предложил Андрею Карпати устроить «поединок» человека и ИИ. Почему учёный отказался и что на самом деле стоит за этой шуткой?

Читать полностью » AAI может быть слабее человека, но полезен в нишах: позиции экспертов по ИИ сегодня в 1:16
ИИ, который мыслит, как инопланетянин: что будет, если мы создадим чужой разум

Может ли AGI породить «инопланетный» интеллект — и что делать, если да? Разбираем пользу, риски и практические рамки для безопасных экспериментов.

Читать полностью »

Новости
Дом
Фланелевые простыни сохраняют качество дольше при стирке в деликатном режиме с мягким порошком
Спорт и фитнес
Почему важно контролировать частоту шагов при беге — мнение экспертов по биомеханике
Наука
Археолог Ску: в Люнебурге нашли крупнейший металлургический центр римской эпохи
Еда
Технологи: нижняя часть духовки сильнее нагревается — здесь лучше выпекать хлеб и пироги
Наука
Коланджи: в Турции обнаружено древнее святилище богини-матери возрастом 2600 лет
Красота и здоровье
Диетологи уточнили, что при пониженной кислотности желудка тыкву нужно ограничивать
Питомцы
Котята начинают мурлыкать уже в возрасте 2-3 дней
Садоводство
Картофель сохраняется до весны низких температурах хранения
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet