Любимая Windows 11 больше не та: что Microsoft спрятала в новом обновлении

Компания Microsoft официально запустила поэтапное развёртывание обновления Windows 11 версии 25H2. Новая сборка не приносит радикальных изменений в интерфейсе, однако внутри неё скрывается немало технических новшеств, связанных с безопасностью, искусственным интеллектом и удобством использования.

"Версии 25H2 и 24H2 имеют одинаковую кодовую базу", — отметил вице-президент компании по управлению программами Джон Кейбл.

Что известно об обновлении

По сути, Windows 11 25H2 — это эволюция уже существующей системы. Основная архитектура остаётся прежней, что позволяет Microsoft внедрять новые функции сразу для обеих актуальных веток — 24H2 и 25H2. Такой подход сокращает риски ошибок при обновлении и делает переход для пользователей более плавным.

Среди заметных изменений:

улучшенная система обнаружения уязвимостей в реальном времени;

расширенное использование алгоритмов искусственного интеллекта;

удаление устаревших компонентов, таких как PowerShell 2.0 и консоль WMIC;

новые опции в Проводнике Windows, включая работу с AI-функциями;

улучшения для устройств Copilot+ PC — обновлён поиск и инструмент Clock to Do.

Сравнение Windows 11 24H2 и 25H2

Характеристика Windows 11 24H2 Windows 11 25H2 Кодовая база Общая Общая Основные нововведения Внедрение ИИ-инструментов, оптимизация драйверов Тонкие улучшения безопасности, расширенные функции ИИ Устаревшие компоненты Частично сохранены PowerShell 2.0 и WMIC удалены Copilot+ PC Базовые возможности Улучшенный поиск, расширенный Clock to Do Безопасность SDL-методология Обнаружение уязвимостей в реальном времени

Советы шаг за шагом: как обновиться

Зайдите в меню Параметры → Центр обновления Windows. Убедитесь, что активирована опция "Получать последние обновления при их доступности". Если устройство готово, обновление до 25H2 появится в списке доступных. Перед установкой сделайте резервную копию важных файлов. Установите обновление и перезагрузите компьютер.

Если система считает, что на ноутбуке или ПК есть несовместимые драйверы или ПО, установка будет отложена до выхода исправлений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: принудительная установка обновления через сторонние утилиты.

Последствие: возможны сбои и нестабильность системы.

Альтернатива: дождаться официального появления в Windows Update.

Ошибка: отсутствие резервной копии перед апдейтом.

Последствие: риск потери данных при сбое.

Альтернатива: использовать встроенный инструмент "История файлов" или облачное хранилище OneDrive.

Ошибка: игнорирование обновления драйверов после установки Windows 11 25H2.

Последствие: проблемы с видеокартой, звуком или сетью.

Альтернатива: обновить драйверы через Windows Update или сайт производителя устройства.

А что если…

А что если пользователь решит остаться на версии 24H2? Никаких серьёзных ограничений пока не будет. Обе ветки развиваются параллельно и получают одинаковые возможности. Но в будущем 25H2 станет основным направлением развития, а 24H2 уйдёт в разряд устаревших. Поэтому обновиться всё же стоит, чтобы получить более долгую поддержку.

Плюсы и минусы Windows 11 25H2

Плюсы Минусы Повышенная безопасность благодаря SDL и защите в реальном времени Нет крупных визуальных новшеств Интеграция ИИ в Проводник и поиск Возможные задержки распространения из-за несовместимости Удаление устаревших компонентов Ограниченный список новых функций Поддержка Copilot+ PC с расширенными инструментами Для старых ПК обновление может быть недоступно

FAQ

Как выбрать подходящий момент для обновления?

Лучше устанавливать апдейт не сразу, а через 1-2 недели после выхода, когда будут устранены первые баги.

Сколько стоит переход на Windows 11 25H2?

Для пользователей Windows 11 обновление бесплатное. Владельцы Windows 10 могут перейти на "одиннадцатую" без доплаты при условии совместимости устройства.

Что лучше: 24H2 или 25H2?

Обе версии одинаковы по базе, но 25H2 получает улучшенные инструменты безопасности и поддержку Copilot+ PC. Для новых ноутбуков и рабочих станций это более перспективный выбор.

Мифы и правда

Миф: Windows 11 25H2 меняет интерфейс системы.

Правда: никаких глобальных визуальных изменений нет, обновление сосредоточено на безопасности и технической части.

Миф: обновление обязательно для всех.

Правда: развёртывание идёт поэтапно, некоторые устройства получат его позже из-за проверки совместимости.

Миф: удаление PowerShell 2.0 лишает возможности автоматизировать задачи.

Правда: в системе остаются более новые версии PowerShell, которые работают быстрее и безопаснее.

Интересные факты

Методология Security Development Lifecycle (SDL), применяемая Microsoft, изначально разрабатывалась для защиты корпоративных систем. Windows Management Instrumentation (WMI), инструмент администрирования, впервые появился ещё в Windows 2000. Теперь его командная строка WMIC официально удалена. Copilot+ PC позиционируются как устройства будущего: их особенность — интеграция ИИ на уровне "железо + софт".

