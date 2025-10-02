Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:17

Кликнул — и готово: Copilot+ научился резюмировать текст и искать картинки за вас

Windows 11 получила патч KB5065789: ускорение «Проводника» и Click to Do в Copilot+

Компания Microsoft выпустила накопительное обновление KB5065789 для Windows 11 версии 24H2. Оно включает не только оптимизации и ускорение работы системы, но и новые функции, связанные с искусственным интеллектом. Обновление уже доступно пользователям, однако его развертывание происходит поэтапно.

Что нового появилось в "Проводнике"

Главное изменение коснулось встроенного "Проводника". Его работа стала быстрее за счет оптимизации загрузки контекстных меню.

Теперь для "Проводника" и некоторых системных компонентов предусмотрено отдельное меню расширенных настроек. Оно заменило старую страницу "Для разработчиков", сделав работу с параметрами более удобной.

Новые функции на базе ИИ

Обновление принесло дополнительные возможности для систем Copilot+. В контекстном меню Click to Do появились команды:

  • создание сводки на основе текста, отображаемого на экране;

  • быстрый поиск изображений в Bing.

Это значительно расширяет сценарии использования Windows 11 в работе и учебе, позволяя быстро получать полезные данные без запуска дополнительных программ.

Быстрые действия с изображениями

Теперь при работе с файлами JPG, JPEG и PNG стали доступны мгновенные инструменты редактирования:

  • размытие объектов;

  • удаление фона;

  • стирание выделенных элементов.

Таким образом, пользователям не обязательно обращаться к сторонним редакторам: базовые операции выполняются прямо в системе.

Гибкость настроек уведомлений

В настройках Windows 11 появилось ещё одно нововведение: теперь можно изменять порядок отображения системных индикаторов. Речь идёт о таких параметрах, как:

  • громкость;

  • яркость;

  • авиарежим.

Все они доступны в разделе "Настройки" — "Система" — "Уведомления".

"В "Проводнике" заявлено ускорение за счет оптимизации загрузки контекстных меню", — сообщает Windows Latest.

Сравнение: Windows 11 до и после KB5065789

Компонент До обновления После обновления
Проводник Стандартная скорость загрузки контекстного меню Ускоренное открытие, новые расширенные настройки
Copilot+ Базовые ИИ-команды Поддержка Click to Do: сводка текста, поиск изображений
Работа с изображениями Редактирование только в сторонних приложениях Быстрые действия: размытие, удаление фона, стирание объектов
Уведомления Фиксированный порядок индикаторов Возможность менять расположение

Советы шаг за шагом: как получить и настроить обновление

  1. Откройте меню "Параметры" и перейдите в раздел "Центр обновления Windows".

  2. Установите обновление KB5065789, если оно уже доступно.

  3. После перезагрузки проверьте работу "Проводника" и откройте меню контекстных настроек.

  4. Попробуйте новые функции Copilot+: создайте сводку текста или выполните поиск изображения.

  5. Настройте быстрые действия с JPG, JPEG или PNG через контекстное меню.

  6. Перейдите в "Система" → "Уведомления" и измените порядок индикаторов на панели.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: откладывать установку обновления.
    Последствие: система будет работать медленнее и без новых функций.
    Альтернатива: включить автоматическую установку патчей.

  • Ошибка: не использовать быстрые действия с изображениями.
    Последствие: потеря времени на сторонние редакторы.
    Альтернатива: применять встроенные инструменты Windows 11.

  • Ошибка: игнорировать возможности Copilot+.
    Последствие: отсутствие удобства при работе с большими объемами текста.
    Альтернатива: активно использовать Click to Do для автоматизации задач.

А что если обновление не появилось?

Microsoft внедряет патч постепенно. Если KB5065789 пока недоступен в "Центре обновления Windows", стоит подождать несколько недель. Можно также проверить сайт Microsoft и установить пакет вручную.

Плюсы и минусы обновления KB5065789

Плюсы Минусы
Ускорение работы "Проводника" Постепенное развертывание — не у всех доступно сразу
Новые ИИ-функции Copilot+ Требует версии 24H2
Быстрые действия для изображений Ограничено JPG/JPEG/PNG
Возможность изменять порядок индикаторов Для некоторых функций нужно время на привыкание

FAQ

Когда станет доступно обновление KB5065789?
Развертывание идет постепенно, некоторые функции могут появиться через несколько недель.

Как проверить наличие патча?
Через "Центр обновления Windows" или на сайте Microsoft.

Что нового появилось в Copilot+?
Появились команды для сводки текста и поиска изображений через Click to Do.

Можно ли использовать быстрые действия с фотографиями?
Да, доступны размытие, удаление фона и стирание объектов в JPG/JPEG/PNG.

Мифы и правда

  • Миф: KB5065789 — это крупное обновление с изменением интерфейса.
    Правда: обновление фокусируется на оптимизациях и добавлении ИИ-функций.

  • Миф: новые функции доступны только в США.
    Правда: обновление распространяется глобально, но поэтапно.

  • Миф: Copilot+ работает только в браузере.
    Правда: часть функций теперь встроена в саму Windows 11.

Три интересных факта

  1. KB5065789 стал одним из первых патчей, где функции искусственного интеллекта интегрированы прямо в контекстное меню.

  2. Быстрые действия для изображений напоминают возможности мобильных редакторов, но теперь доступны прямо в Windows.

  3. В будущем Microsoft планирует расширять набор Click to Do, добавляя больше сценариев для Copilot+.

Исторический контекст

  • 2021: выход Windows 11.

  • 2022-2023: постепенные оптимизации интерфейса и производительности.

  • 2024: запуск версии 24H2.

  • 2025: релиз KB5065789 с первыми массовыми AI-функциями в контекстных меню.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сегодня 2 октября мир празднует день рождения электронной почты сегодня в 16:52

Миллиарды писем — один день рождения: необычный праздник, отмечаемый миллиардами людей

Сегодня мир отмечает день рождения электронной почты, одного из самых популярных и универсальных инструментов для общения и работы.

Читать полностью » MX Master 4: новая флагманская мышь Logitech получила виброотклик и улучшенную эргономику сегодня в 15:18

Мышь, которая вибрирует, когда надо: Logitech добавила тактильность в рабочие будни

Logitech представила мышь MX Master 4 с улучшенной эргономикой и тактильной обратной связью. Новинка уже доступна для заказа за $120.

Читать полностью » Эксперт сегодня в 14:50

Цены взлетают в космос: какие смартфоны россияне всё ещё покупают в 2025 году

В России падает спрос на смартфоны, но iPhone продолжает лидировать. Какие бренды и модели выбирают покупатели и как меняется рынок?

Читать полностью » Гендиректор OpenAI Сэм Альтман провёл закрытые встречи с TSMC и Foxconn на Тайване сегодня в 14:19

Альтман на Тайване тайно запускает свой "чип Апокалипсиса" — Nvidia уже нервничает

Сэм Альтман посетил Тайвань для переговоров с TSMC и Foxconn. OpenAI планирует запустить проект Stargate и разработать собственные ИИ-чипы к 2026 году.

Читать полностью » В Подмосковье ИИ-сервис помог найти свыше тысячи потерянных животных за год сегодня в 13:36

Собака потерялась, но ИИ её запомнил: как в Подмосковье нашли тысячу хвостов

В Подмосковье сервис с искусственным интеллектом помог найти более тысячи питомцев. Теперь технологию планируют внедрять и в других регионах России.

Читать полностью » Россия завершает подготовку к запуску первого полностью импортозамещённого спутника сегодня в 12:18

Всё своё — от винта до сигнала: "Экспресс-АМУ4" будет вещать на полмира

Россия готовит первый полностью импортозамещённый спутник связи «Экспресс-АМУ4». Его запуск намечен на 2026 год, а эксплуатация — на весну 2027-го.

Читать полностью » Microsoft выпустила Windows 11 25H2 с упором на безопасность и поддержку Wi-Fi 7 сегодня в 11:18

Windows не изменилась внешне, но внутри теперь работает ИИ — вот почему это важно

Microsoft выпустила Windows 11 версии 25H2. Обновление без ярких новшеств, но с упором на безопасность и новые стандарты. Что это значит для пользователей?

Читать полностью » Топ-3 компактных планшета по версии сегодня в 10:18

Планшет, который влезет в куртку — и не опустошит кошелёк: топ-3 компактных моделей 2025

От бюджетного Samsung до премиального iPad mini — три компактных планшета, которые идеально подходят для учебы, игр и повседневных задач.

Читать полностью »

Новости
СФО

"РусЛайн" снизил тарифы на перелёты Ханты-Мансийск — Сухум до 11 127 рублей
УрФО

Депутат Иванов: при пропаже военного первым шагом нужно позвонить на горячую линию Минобороны
Экономика

Дмитрий Голубовский рассказал, стоит ли покупать доллар при курсе ниже 81 рубля
Туризм

Юг Таиланда простирается на 500 км и делится между Андаманским морем и Сиамским заливом
Питомцы

Ящерицы становятся популярными домашними питомцами
Садоводство

Альпийский вереск начинает цвести в декабре и украшает зимний сад
Еда

Пирог с грушами: фрукт богат клетчаткой и витаминами, корица усиливает вкус
Красота и здоровье

Лорен Манакер: матча обеспечивает более плавный подъём энергии по сравнению с кофе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet