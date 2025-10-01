Проверяй драйвер — и считай до 48: как снять блокировку на Windows 11

Microsoft официально сняла блокировку, которая два года мешала части пользователей Windows 10 перейти на Windows 11. Проблема касалась компьютеров с процессорами Intel и была связана с несовместимостью драйверов Intel Smart Sound Technology (SST).

В чём заключалась проблема

Intel SST — это встроенный цифровой аудиопроцессор (DSP), который обрабатывает звук на современных устройствах Intel. Ошибка в его драйверах приводила к сбоям в работе Windows 11, поэтому Microsoft ввела "защитную блокировку" для обновления на версии, начиная с 24H2.

Блокировка затрагивала в первую очередь устройства на базе Intel Core 11-го поколения: Центр обновления Windows просто не предлагал установку новой версии. Для отслеживания проблемы администраторы могли использовать идентификатор 51876952.

Как Microsoft устранила баг

Компания решила вопрос совместимости, и теперь обновление снова доступно. Чтобы устранить проблему, необходимо установить новые версии драйверов:

10.29.00.5714 или новее

10.30.00.5714 или новее

Большинство пользователей получат их через Центр обновления Windows. После установки совместимого драйвера блокировка снимается автоматически — правда, иногда требуется до 48 часов, чтобы система предложила обновление.

Если обновление всё ещё недоступно, значит, для конкретной конфигурации пока нет исправленного драйвера. В этом случае рекомендуется обратиться к OEM-производителю.

Сравнение с другими недавними блокировками

Проблема Причина Статус Intel SST Ошибка аудиодрайвера Решена, блокировка снята Dirac Audio Сбой в работе звуковых модулей Исправлено Приложение "Камера" Ошибки запуска Исправлено

Советы пользователям

Проверить наличие обновлений драйверов в Центре обновления Windows. Установить версии Intel SST не ниже 10.29.00.5714 / 10.30.00.5714. Подождать до 48 часов — Windows 11 24H2 появится в списке обновлений. Если блокировка сохраняется — обратиться к производителю устройства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: игнорировать обновление драйверов.

→ Последствие: система не предложит установку Windows 11.

→ Альтернатива: вручную проверить и установить последние версии через Windows Update или сайт производителя.

• Ошибка: попытаться обойти блокировку сторонними методами.

→ Последствие: нестабильная работа ОС.

→ Альтернатива: дождаться официального исправления от Microsoft.

• Ошибка: не проверять совместимость оборудования.

→ Последствие: обновление может так и не появиться.

→ Альтернатива: уточнить у OEM наличие поддерживаемых драйверов.

А что если…

А что если подобные блокировки будут появляться чаще? Microsoft уже показала, что предпочитает временно ограничивать доступ к обновлению, чем рисковать массовыми сбоями. Такой подход позволяет защитить пользователей, но делает переход на новые версии Windows более фрагментированным.

Плюсы и минусы подхода Microsoft

Плюсы Минусы Пользователи защищены от критических багов Задержки с обновлениями Автоматическая установка исправленных драйверов Зависимость от OEM-производителей Прозрачность для админов через ID-проблемы Возможность до 48 часов ожидания

FAQ

Почему именно Intel SST вызвал блокировку?

Из-за ошибок в аудиодрайвере, приводивших к сбоям в Windows 11.

Нужно ли вручную скачивать драйверы?

В большинстве случаев они приходят через Windows Update, но можно скачать и с сайта производителя.

Когда станет доступна Windows 11 24H2?

Через 48 часов после установки исправленного драйвера.

Мифы и правда

• Миф: блокировка означала, что Windows 11 не будет доступна на старых Intel-процессорах.

Правда: ограничение было временным и связано только с драйверами SST.

• Миф: можно было безопасно обойти блокировку.

Правда: такие обходы могли привести к сбоям системы.

• Миф: проблема касалась всех пользователей Windows 10.

Правда: только обладателей устройств с Intel SST.

Три интересных факта

Это уже третья блокировка, снятая Microsoft в сентябре 2025 года. Помимо Intel SST, были решены проблемы с Dirac Audio и приложением "Камера". Intel SST нередко путают с Intel Speed Select — у этих технологий одинаковое сокращение (SST), но функции разные.

Исторический контекст

• 2021 год — массовый переход на Windows 11.

• 2023 год — первые блокировки из-за несовместимых драйверов.

• 2025 год — Microsoft снимает сразу три ограничения, в том числе по Intel SST.