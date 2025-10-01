Проверяй драйвер — и считай до 48: как снять блокировку на Windows 11
Microsoft официально сняла блокировку, которая два года мешала части пользователей Windows 10 перейти на Windows 11. Проблема касалась компьютеров с процессорами Intel и была связана с несовместимостью драйверов Intel Smart Sound Technology (SST).
В чём заключалась проблема
Intel SST — это встроенный цифровой аудиопроцессор (DSP), который обрабатывает звук на современных устройствах Intel. Ошибка в его драйверах приводила к сбоям в работе Windows 11, поэтому Microsoft ввела "защитную блокировку" для обновления на версии, начиная с 24H2.
Блокировка затрагивала в первую очередь устройства на базе Intel Core 11-го поколения: Центр обновления Windows просто не предлагал установку новой версии. Для отслеживания проблемы администраторы могли использовать идентификатор 51876952.
Как Microsoft устранила баг
Компания решила вопрос совместимости, и теперь обновление снова доступно. Чтобы устранить проблему, необходимо установить новые версии драйверов:
-
10.29.00.5714 или новее
-
10.30.00.5714 или новее
Большинство пользователей получат их через Центр обновления Windows. После установки совместимого драйвера блокировка снимается автоматически — правда, иногда требуется до 48 часов, чтобы система предложила обновление.
Если обновление всё ещё недоступно, значит, для конкретной конфигурации пока нет исправленного драйвера. В этом случае рекомендуется обратиться к OEM-производителю.
Сравнение с другими недавними блокировками
|Проблема
|Причина
|Статус
|Intel SST
|Ошибка аудиодрайвера
|Решена, блокировка снята
|Dirac Audio
|Сбой в работе звуковых модулей
|Исправлено
|Приложение "Камера"
|Ошибки запуска
|Исправлено
Советы пользователям
-
Проверить наличие обновлений драйверов в Центре обновления Windows.
-
Установить версии Intel SST не ниже 10.29.00.5714 / 10.30.00.5714.
-
Подождать до 48 часов — Windows 11 24H2 появится в списке обновлений.
-
Если блокировка сохраняется — обратиться к производителю устройства.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: игнорировать обновление драйверов.
→ Последствие: система не предложит установку Windows 11.
→ Альтернатива: вручную проверить и установить последние версии через Windows Update или сайт производителя.
• Ошибка: попытаться обойти блокировку сторонними методами.
→ Последствие: нестабильная работа ОС.
→ Альтернатива: дождаться официального исправления от Microsoft.
• Ошибка: не проверять совместимость оборудования.
→ Последствие: обновление может так и не появиться.
→ Альтернатива: уточнить у OEM наличие поддерживаемых драйверов.
А что если…
А что если подобные блокировки будут появляться чаще? Microsoft уже показала, что предпочитает временно ограничивать доступ к обновлению, чем рисковать массовыми сбоями. Такой подход позволяет защитить пользователей, но делает переход на новые версии Windows более фрагментированным.
Плюсы и минусы подхода Microsoft
|Плюсы
|Минусы
|Пользователи защищены от критических багов
|Задержки с обновлениями
|Автоматическая установка исправленных драйверов
|Зависимость от OEM-производителей
|Прозрачность для админов через ID-проблемы
|Возможность до 48 часов ожидания
FAQ
Почему именно Intel SST вызвал блокировку?
Из-за ошибок в аудиодрайвере, приводивших к сбоям в Windows 11.
Нужно ли вручную скачивать драйверы?
В большинстве случаев они приходят через Windows Update, но можно скачать и с сайта производителя.
Когда станет доступна Windows 11 24H2?
Через 48 часов после установки исправленного драйвера.
Мифы и правда
• Миф: блокировка означала, что Windows 11 не будет доступна на старых Intel-процессорах.
Правда: ограничение было временным и связано только с драйверами SST.
• Миф: можно было безопасно обойти блокировку.
Правда: такие обходы могли привести к сбоям системы.
• Миф: проблема касалась всех пользователей Windows 10.
Правда: только обладателей устройств с Intel SST.
Три интересных факта
-
Это уже третья блокировка, снятая Microsoft в сентябре 2025 года.
-
Помимо Intel SST, были решены проблемы с Dirac Audio и приложением "Камера".
-
Intel SST нередко путают с Intel Speed Select — у этих технологий одинаковое сокращение (SST), но функции разные.
Исторический контекст
• 2021 год — массовый переход на Windows 11.
• 2023 год — первые блокировки из-за несовместимых драйверов.
• 2025 год — Microsoft снимает сразу три ограничения, в том числе по Intel SST.
