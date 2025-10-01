Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 9:18

Проверяй драйвер — и считай до 48: как снять блокировку на Windows 11

Microsoft сняла блокировку обновления на Windows 11 для устройств с Intel SST

Microsoft официально сняла блокировку, которая два года мешала части пользователей Windows 10 перейти на Windows 11. Проблема касалась компьютеров с процессорами Intel и была связана с несовместимостью драйверов Intel Smart Sound Technology (SST).

В чём заключалась проблема

Intel SST — это встроенный цифровой аудиопроцессор (DSP), который обрабатывает звук на современных устройствах Intel. Ошибка в его драйверах приводила к сбоям в работе Windows 11, поэтому Microsoft ввела "защитную блокировку" для обновления на версии, начиная с 24H2.

Блокировка затрагивала в первую очередь устройства на базе Intel Core 11-го поколения: Центр обновления Windows просто не предлагал установку новой версии. Для отслеживания проблемы администраторы могли использовать идентификатор 51876952.

Как Microsoft устранила баг

Компания решила вопрос совместимости, и теперь обновление снова доступно. Чтобы устранить проблему, необходимо установить новые версии драйверов:

  • 10.29.00.5714 или новее

  • 10.30.00.5714 или новее

Большинство пользователей получат их через Центр обновления Windows. После установки совместимого драйвера блокировка снимается автоматически — правда, иногда требуется до 48 часов, чтобы система предложила обновление.

Если обновление всё ещё недоступно, значит, для конкретной конфигурации пока нет исправленного драйвера. В этом случае рекомендуется обратиться к OEM-производителю.

Сравнение с другими недавними блокировками

Проблема Причина Статус
Intel SST Ошибка аудиодрайвера Решена, блокировка снята
Dirac Audio Сбой в работе звуковых модулей Исправлено
Приложение "Камера" Ошибки запуска Исправлено

Советы пользователям

  1. Проверить наличие обновлений драйверов в Центре обновления Windows.

  2. Установить версии Intel SST не ниже 10.29.00.5714 / 10.30.00.5714.

  3. Подождать до 48 часов — Windows 11 24H2 появится в списке обновлений.

  4. Если блокировка сохраняется — обратиться к производителю устройства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: игнорировать обновление драйверов.
→ Последствие: система не предложит установку Windows 11.
→ Альтернатива: вручную проверить и установить последние версии через Windows Update или сайт производителя.

• Ошибка: попытаться обойти блокировку сторонними методами.
→ Последствие: нестабильная работа ОС.
→ Альтернатива: дождаться официального исправления от Microsoft.

• Ошибка: не проверять совместимость оборудования.
→ Последствие: обновление может так и не появиться.
→ Альтернатива: уточнить у OEM наличие поддерживаемых драйверов.

А что если…

А что если подобные блокировки будут появляться чаще? Microsoft уже показала, что предпочитает временно ограничивать доступ к обновлению, чем рисковать массовыми сбоями. Такой подход позволяет защитить пользователей, но делает переход на новые версии Windows более фрагментированным.

Плюсы и минусы подхода Microsoft

Плюсы Минусы
Пользователи защищены от критических багов Задержки с обновлениями
Автоматическая установка исправленных драйверов Зависимость от OEM-производителей
Прозрачность для админов через ID-проблемы Возможность до 48 часов ожидания

FAQ

Почему именно Intel SST вызвал блокировку?
Из-за ошибок в аудиодрайвере, приводивших к сбоям в Windows 11.

Нужно ли вручную скачивать драйверы?
В большинстве случаев они приходят через Windows Update, но можно скачать и с сайта производителя.

Когда станет доступна Windows 11 24H2?
Через 48 часов после установки исправленного драйвера.

Мифы и правда

• Миф: блокировка означала, что Windows 11 не будет доступна на старых Intel-процессорах.
Правда: ограничение было временным и связано только с драйверами SST.

• Миф: можно было безопасно обойти блокировку.
Правда: такие обходы могли привести к сбоям системы.

• Миф: проблема касалась всех пользователей Windows 10.
Правда: только обладателей устройств с Intel SST.

Три интересных факта

  1. Это уже третья блокировка, снятая Microsoft в сентябре 2025 года.

  2. Помимо Intel SST, были решены проблемы с Dirac Audio и приложением "Камера".

  3. Intel SST нередко путают с Intel Speed Select — у этих технологий одинаковое сокращение (SST), но функции разные.

Исторический контекст

• 2021 год — массовый переход на Windows 11.
• 2023 год — первые блокировки из-за несовместимых драйверов.
• 2025 год — Microsoft снимает сразу три ограничения, в том числе по Intel SST.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Александр Шойтов: у государства нет механизмов, чтобы обязать бизнес закрывать уязвимости сегодня в 8:17

Хакеры нашли дыру — бизнес закрыл глаза: почему компании не устраняют уязвимости

Белые хакеры находят тысячи уязвимостей в российских компаниях, но большинство так и остаётся открытыми. Почему бизнес не спешит их устранять?

Читать полностью » ИИ не снизил спрос на радиологов: количество вакансий продолжает расти сегодня в 7:11

Диагноз от ИИ — да, увольнение врача — нет: как машины помогают, но не заменяют

ИИ учится распознавать болезни на рентгеновских снимках лучше врачей. Но радиологи всё равно в дефиците и зарабатывают рекордные суммы.

Читать полностью » Трамп объяснил реформу H-1B борьбой с чрезмерным использованием виз сегодня в 6:11

Кремниевая долина в замешательстве: Трамп перекрыл кислород иностранным гениям

Дональд Трамп утвердил повышение сбора за визу H-1B до $100 тыс. Руководители IT-компаний разделились во мнениях: одни поддержали, другие промолчали.

Читать полностью » Бывшие топ-менеджеры Microsoft запустили стартап для замены Excel сегодня в 5:37

Таблицы заплачут, аудиторы — обрадуются: стартап атакует последний бастион Excel

Стартап Maximor от бывших руководителей Microsoft предлагает заменить Excel в финансах сетью ИИ-агентов. Удастся ли им вытеснить таблицы?

Читать полностью » Тим Бернерс-Ли: интернет больше не остаётся полностью свободным сегодня в 4:22

Соцсети забрали свободу, теперь очередь за ИИ? Создатель WWW предупреждает

Тим Бернерс-Ли опубликовал эссе о будущем Интернета и ИИ. Учёный призывает действовать немедленно, чтобы сеть оставалась свободной.

Читать полностью » Минцифры расширило перечень компаний для IT-ипотеки до 7 тысяч — сентябрь 2025 сегодня в 3:44

IT-ипотека расширяется: шанс на дешёвое жильё получили ещё тысячи айтишников

Минцифры расширило список компаний для IT-ипотеки до 7 тысяч. Теперь больше айтишников смогут претендовать на льготный кредит.

Читать полностью » MIT представил SCIGEN — ИИ для генерации новых материалов с учётом физики сегодня в 2:23

ИИ-синтез по щелчку: MIT научил компьютер сам придумывать настоящие материалы

MIT представил SCIGEN — ИИ, который не просто моделирует материалы, а приводит их к реальным открытиям. Что это меняет для науки?

Читать полностью » OpenAI ввела GPT-5-thinking для диалогов на опасные темы в ChatGPT сегодня в 1:58

ChatGPT стал нянькой: как искусственный интеллект начал воспитывать наших детей

OpenAI тестирует новые ограничения в ChatGPT: усиленный контроль разговоров и родительский профиль. Но безопаснее ли станет общение?

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Учёные из Нью-Йорка выяснили, что кошки почти не охотятся на крыс
Красота и здоровье

Диабет может возникнуть у стройных людей при нарушениях обмена веществ — отметил Александр Мясников
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ирина Ротач объяснила пользу креветочных приседаний для квадрицепсов
Садоводство

Агрономы: влагозарядковый полив осенью защищает корни деревьев от вымерзания
Садоводство

Грызуны зимой повреждают кору плодовых деревьев под снегом — предупредил зоолог Павел Айгишев
Технологии

Корпоративные AI-проекты чаще всего "ломаются" после этапа пилота — 2025 год
Культура и шоу-бизнес

Недостаток эмоциональной связи стал причиной развода Николь Кидман и Кита Урбана
Еда

Индейка в соевом соусе сохраняет сочность при запекании в духовке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet