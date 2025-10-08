Два года вас обманывали: кнопка "Завершить работу" на Windows 11 делала совсем не то

Компания Microsoft подтвердила, что в последних предварительных сборках Windows 11 появилось исправление для давнего бага, из-за которого функция "Обновить и завершить работу" не выполняла своё назначение. Проблема, впервые замеченная более двух лет назад, вызывала путаницу среди пользователей: вместо выключения система перезагружалась, устанавливая обновления и возвращая пользователя на экран блокировки или рабочий стол.

Что происходило

После установки обновлений Windows 11 предлагает несколько вариантов завершения работы — "Перезагрузить", "Обновить и завершить работу" или "Обновить и перезагрузить". В теории первый вариант должен установить обновления и выключить компьютер. На практике же он выполнял установку обновлений и перезапуск, а не полное выключение.

Многие пользователи замечали, что даже после выбора "Обновить и завершить работу" устройство оставалось включённым, а при следующем включении система не отображала экран загрузки, как это бывает при холодном старте.

Двухлетняя ошибка

Ошибка просуществовала в Windows 11 с момента выхода системы в 2021 году и обсуждалась на форумах Microsoft и Reddit. Она проявлялась не у всех — у одних пользователей всё работало корректно, у других обновление неизменно сопровождалось перезапуском вместо выключения.

Причины сбоя долгое время оставались неясными. Специалисты предполагали, что проблема могла быть связана с службой Windows Update Orchestrator или особенностями быстрого запуска (Fast Startup), из-за которых система не завершала процессы корректно.

Исправление уже в Dev и Beta Channel

Microsoft официально подтвердила, что исправление вошло в последние тестовые сборки Windows 11 Dev и Beta Channel. Компания обещает, что поправка станет доступна всем пользователям через стандартный Центр обновления Windows в ближайшие недели.

"Мы устранили ошибку, из-за которой некоторые пользователи сталкивались с повторным запуском устройства вместо его выключения после установки обновлений", — сообщили представители Microsoft.

Исправление, как ожидается, войдёт в одно из следующих накопительных обновлений, вероятно, в версии KB под номером 26H1 или 26H2, ориентированной на массовое распространение.

Почему это важно

На первый взгляд баг кажется мелким, но для корпоративных пользователей он создавал реальные неудобства. Сценарии автоматического обновления и выключения ПК в организациях не срабатывали корректно, оставляя устройства включёнными на ночь. Это мешало плановому энергосбережению и мешало автоматическим скриптам, полагающимся на полное завершение работы.

Как проверить, пришло ли исправление

Откройте Параметры → Центр обновления Windows. Проверьте наличие последних сборок Dev или Beta Channel. После установки обновления попробуйте выбрать "Обновить и завершить работу". Если ПК выключается полностью без перезапуска — исправление уже активировано.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: функция "Обновить и завершить работу" вызывает перезапуск вместо выключения.

Последствие: устройство остаётся включённым, нарушая сценарии энергосбережения.

Альтернатива: использование ручного завершения работы через команду shutdown /s /t 0 , пока обновление не станет общедоступным.

А что если…

А что если Microsoft начнёт тестировать подобные сценарии через симуляцию "реальных" пользовательских циклов? Такой подход позволил бы быстрее находить подобные мелкие, но раздражающие ошибки, которые не выявляются при стандартном QA-тестировании.

Плюсы и минусы исправления

Плюсы Минусы Долгожданное устранение системного бага Исправление пока только в тестовых каналах Повышение стабильности и предсказуемости обновлений Не исключено, что баг вернётся при будущих апдейтах Улучшение корпоративных сценариев обновления Распространение займёт несколько недель

FAQ

Зачем вообще нужна опция "Обновить и завершить работу"?

Она позволяет установить накопленные обновления перед выключением, чтобы при следующем запуске система была уже полностью обновлена.

Можно ли безопасно выключить компьютер во время установки обновлений?

Нет. Принудительное выключение во время процесса может привести к повреждению системных файлов.

Когда выйдет стабильная версия с исправлением?

Официальная дата не названа, но обычно обновления из Dev и Beta Channel доходят до стабильной ветки в течение 3-6 недель.

Мифы и правда

Миф: Проблема связана с BIOS или оборудованием.

Правда: Это ошибка на уровне операционной системы, связанная с поведением службы обновлений.

Миф: Исправление доступно только участникам Insider Program.

Правда: Сейчас — да, но вскоре оно станет частью общедоступного обновления.

Миф: Можно просто отключить быстрый запуск, чтобы избежать бага.

Правда: Это помогает не всегда — ошибка связана с логикой завершения обновления, а не с Fast Startup напрямую.

Исторический контекст

Подобные проблемы с поведением кнопок "Выключить" и "Перезагрузить" возникали и в предыдущих версиях Windows. В Windows 10 пользователи также жаловались, что "Обновить и завершить работу" оставляет ПК активным из-за незавершённых фоновых процессов. Microsoft неоднократно исправляла подобные ошибки, но именно в Windows 11 этот баг стал одним из самых устойчивых.

3 интересных факта

• Первые сообщения о сбое появились на форумах Microsoft весной 2022 года.

• Ошибка затрагивала как ноутбуки, так и настольные ПК — независимо от производителя.

• Команда Windows Insider включила фиксацию поведения этой функции в свой внутренний чек-лист тестирования.