Пользователи случайно раскрыли тайник Windows 11: скорость SSD выросла на десятки процентов

В операционной системе Windows 11 обнаружили скрытый механизм, который способен заметно повысить производительность компьютера. Речь идёт о драйвере, предназначенном для ускорения работы твердотельных накопителей, который по умолчанию недоступен обычным пользователям. Об этом сообщает издание Club386.

Неочевидный драйвер для SSD

Журналисты обратили внимание на новый встроенный драйвер NVMe, разработанный Microsoft для Windows Server 2025. В потребительских версиях Windows 11 он присутствует, но отключён по умолчанию. При этом пользователи могут активировать его вручную, что потенциально позволяет ускорить работу системы.

По данным Club386, драйвер оптимизирует взаимодействие операционной системы с NVMe-накопителями, снижая задержки и повышая скорость передачи данных. Именно поэтому его включение может положительно сказаться на общей отзывчивости ПК.

Реальные тесты пользователей

Один из пользователей соцсети X под ником PurePlayerPC сообщил, что после активации драйвера заметил ощутимый прирост скорости работы SSD. Другой пользователь, Cheetah2kkk с Reddit, заявил, что скорость записи данных на его накопитель выросла на 85%.

Риски и ограничения

При этом авторы Club386 подчёркивают, что активация драйвера требует вмешательства в реестр Windows, что всегда связано с определёнными рисками. Некорректные изменения могут привести к нестабильной работе системы.

"Например, некоторые пользователи сообщали о потере доступа к файловым системам на диске, но смогли восстановить их после отмены изменений", — отмечается в материале Club386.

По этой причине подобный способ ускорения рекомендуется только опытным пользователям, готовым к возможным последствиям.

Доступность функции

Как подытоживают журналисты, скрытый NVMe-драйвер доступен всем пользователям Windows 11, однако Microsoft пока не сделала его официальной частью пользовательских сборок. Вероятно, компания продолжает тестирование технологии, прежде чем внедрить её в массовом порядке.