Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Компьютер с Windows
Компьютер с Windows
© GoodFon.com by Microsoft is licensed under CC BY 4.0
Главная / Технологии
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:30

Microsoft опять промахнулась: новые лазейки ставят под сомнение всю стратегию безопасности

NotebookCheck: установка Windows 11 возможна через консоль после отключения интернета

В последние недели в сети вновь обсуждают способы первичной настройки Windows 11 без привязки к учётной записи Microsoft. Несмотря на усилия Microsoft по закрытию устаревших "лазеек", пользователи и энтузиасты быстро находят новые приёмы, которые позволяют завершить установку и работать с локальной учётной записью. Разберём, какие методы уже появились, какие риски они несут и какие практические альтернативы существуют для тех, кто ценит приватность или просто хочет управлять системой автономно.

Базовые утверждения и описание ситуации

Прошлые обновления Windows и официальные рекомендации Microsoft стремились направить пользователей к использованию учётной записи Microsoft для синхронизации настроек, доступа к OneDrive и улучшенной безопасности. Однако многие предпочитают локальную учётную запись — по причинам приватности, удобства или корпоративной политики.

Недавно обозреватели и пользователи заметили несколько рабочих приёмов, позволяющих обойти требование обязательного подключения к сети и создания аккаунта Microsoft при первой настройке. Об этом сообщили в ряде материалов и форумах, в том числе в обзоре NotebookCheck.

Основные подходы просты по идее, но требуют некоторой технической сноровки: временное отключение интернета, запуск команд через консоль, использование скриптов и последовательностей действий, опубликованных энтузиастами. Один из таких способов активно распространяется в соцсетях и на технических площадках; автор под ником @GreepTheSheep поделился пошаговой инструкцией. Также набор рабочих методов собрал и опубликовал эксперт по продуктам Microsoft Вадим Стеркин.

Microsoft, в свою очередь, предупреждает, что отказ от учётной записи Microsoft ограничит ряд функций и может повлиять на безопасность устройства. Тем не менее, на момент публикации большинство описанных обходов остаются функциональными.

Сравнение методов

Метод Сложность Требуемые инструменты Подходит для
Временное отключение интернета + команды в консоли Низкая Доступ к консоли, базовые команды Windows Обычные пользователи, желающие локальную учётную запись
Скрипты/пакеты от сообщества Средняя Скачивание скрипта, запуск с правами администратора Продвинутые пользователи, администраторы
Использование модифицированных образов Высокая ISO-образ, инструменты записи на флешку IT-специалисты, тех, кто разворачивает множество машин
Подмена сетевого состояния через эмуляцию Средняя Виртуальные сети, инструменты для подсети Тестировщики, разработчики

Советы шаг за шагом

  1. Подготовьте загрузочную флешку с официальным образом Windows 11.

  2. Перед началом установки убедитесь, что устройство отключено от сети (Wi-Fi и Ethernet отключить физически или через BIOS/UEFI).

  3. Во время первичной настройки, если система требует учётную запись, запустите консоль (Shift+F10 — в некоторых сборках) и выполните предложенные команды для создания локальной учётной записи.

  4. Если метод с консолью не срабатывает, проверьте инструкции от авторов скриптов: скачивайте только с доверенных источников и внимательно читайте код.

  5. После успешной установки подключите интернет и обновите систему, установите антивирус и включите брандмауэр.

Рекомендуемые инструменты и продукты:
• Rufus или официальный инструмент Microsoft для записи образа на флешку;
• антивирусные решения уровня ESET, Kaspersky или встроенный Microsoft Defender;

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: использование непроверенного скрипта. → Последствие: риск утечки данных или вредоносного кода. → Альтернатива: использовать официальные инструменты и проверять исходники.

  2. Ошибка: пропуск обновлений после установки. → Последствие: уязвимость системы. → Альтернатива: сразу подключиться к сети и выполнить обновление через Windows Update.

  3. Ошибка: отказ от учётной записи Microsoft при корпоративной политике. → Последствие: проблемы с доступом к корпоративным ресурсам. → Альтернатива: согласовать с IT-отделом отдельный профиль или использовать локальную учётную запись в тестовой среде.

А что если Microsoft закроет текущие лазейки?

Это лишь вопрос времени: компания регулярно обновляет установщик и блокирует найденные обходы. В таких условиях пользователям остаются три варианта:

  1. переходить на официальный путь с учётной записью Microsoft.

  2. использовать корпоративные инструменты развёртывания с заранее подготовленными образами.

  3. принимать временные решения на свой страх — с пониманием рисков и постоянным контролем обновлений.

FAQ

Как создать локальную учётную запись при установке Windows 11?

  1. Отключите интернет перед настройкой и используйте консоль (Shift+F10) для создания локального пользователя; следуйте пошаговым инструкциям от проверенных сообществ.

Насколько безопасно использовать обходные методы?

Безопасность зависит от источника инструкции. Сам по себе отказ от учётной записи не опасен, но скачивание непроверенных скриптов — да. Всегда проверяйте код и используйте антивирус.

Что лучше: локальная учётная запись или учётная запись Microsoft?

Это вопрос приоритетов: локальная — больше приватности и контроля; учётная запись Microsoft — удобство синхронизации, резервного копирования и интеграции с сервисами.

Мифы и правда

  1. Миф: нельзя установить Windows 11 без учётной записи Microsoft.
    Правда: есть рабочие обходы, хотя Microsoft постепенно их блокирует.

  2. Миф: использование локальной учётной записи гарантирует анонимность.
    Правда: это уменьшает интеграцию с облаком, но не делает систему полностью анонимной; активность всё ещё может отслеживаться через сеть и приложения.

  3. Миф: все скрипты от сообщества безопасны.
    Правда: проверять нужно обязательно — авторы могут ошибаться или сознательно добавлять вред.

3 интересных факта

  1. Многие обходы впервые появляются на технических форумах и затем попадают в руководства для IT-профессионалов.

  2. Некоторые корпоративные администраторы годами используют кастомные образы с отключёнными элементами телеметрии.

  3. Microsoft регулярно "закрывает дыры", но сообщество пользователей быстро адаптируется и предлагает новые практики.

Исторический контекст

  1. Windows всегда балансировала между удобством облачных сервисов и желанием пользователей иметь локальный контроль.

  2. Ранее аналогичные споры возникали при переходе на Windows 10 — тогда тоже появлялись обходы для тех, кто не хотел синхронизации с аккаунтом Microsoft.

  3. Развитие облачных сервисов усилило требования к привязке учётных записей, но и породило сильный интерес к приватным альтернативам и инструментам управления.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследование: 36 % разработчиков при вайб-кодинге полностью игнорируют тестирование кода сегодня в 7:16
"Запустилось — значит, работает": новый стиль программирования ставит индустрию под угрозу

Исследователи проанализировали сотни кейсов вайб-кодинга и выяснили, что в погоне за скоростью разработчики жертвуют качеством. Но может ли такой подход всё же стать новым стандартом программирования?

Читать полностью » Минцифры РФ объявило о планах замены восьми спутников сегодня в 6:18
Космос без права на ошибку: если не успеть с запуском, Россия рискует потерять орбиту

К 2030 году Россия заменит шесть спутников «Экспресс». Проект стоимостью 115 млрд рублей должен обеспечить стране независимость в космосе и надёжную связь для миллионов пользователей.

Читать полностью » В Красноярске запущено серийное производство полированных германиевых пластин — впервые в России сегодня в 5:46
Германиевый прорыв: в Красноярске начали выпускать материал, без которого не летают спутники

В Красноярске запущено первое в России промышленное производство полированных германиевых пластин — материала, без которого невозможны современные спутники и солнечные батареи.

Читать полностью » Минцифры выставит частоты 4800–4990 МГц на аукцион для развертывания 5G в России сегодня в 4:47
Минцифры даёт зелёный свет 5G — но операторы предупреждают: покрытие не окупится даже к 2040

Минцифры предложило ввести технологическую нейтральность частот LTE, разрешив использовать их для 5G. Однако операторы предупреждают: диапазон 4,8–4,99 ГГц дорогой, короткий и не поддерживается большинством смартфонов.

Читать полностью » Профессор Беркли Хани Фарид заявил о кризисе на рынке труда для IT-выпускников сегодня в 3:36
Сын астрофизика — без работы, выпускники Беркли — в растерянности: что происходит с рынком IT

Профессор Беркли Хани Фарид заявил, что выпускникам компьютерных специальностей становится всё труднее найти работу. Он призвал студентов развивать навыки на стыке дисциплин и искать применение информатике за пределами Big Tech.

Читать полностью » Gemini 2.5 научилась работать с сайтами и приложениями как человек — Google DeepMind сегодня в 2:26
ИИ, который не объясняет, а делает: Google научила Gemini кликать, вводить и работать в браузере

Google DeepMind представила Gemini 2.5 Computer Use — режим, в котором ИИ действует прямо в интерфейсе сайта, заполняя формы, кликая по кнопкам и автоматизируя задачи в браузере.

Читать полностью » Google представила систему Health AI Agents с многоагентной архитектурой Personal Health Agent сегодня в 1:16
Вместо одного "Доктора-GPT" — целая команда: как Google придумала нового ИИ-помощника по здоровью

Google представила концепцию персонального агента здоровья (PHA) — многоагентную систему на базе Gemini 2.0, где три ИИ-агента работают вместе: анализируют данные, проверяют факты и поддерживают пользователя.

Читать полностью » Samsung представила 200-МП сенсор ISOCELL HP5 с улучшенной светочувствительностью сегодня в 0:16
200 мегапикселей в кармане: Samsung показала сенсор, который видит больше, чем глаз

Samsung представила 200-МП сенсор ISOCELL HP5 — компактную и мощную камеру с улучшенным шумоподавлением, автофокусом Super QPD и поддержкой HDR 13-бит.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Врачи: овсянка, тыква и куриная грудка помогают восстановить поджелудочную железу
ДФО
Амурская область приняла просветительский проект "Поговорим о важном" для граждан из разных стран
Красота и здоровье
Учёные из Австралии выявили у женщин более высокую генетическую предрасположенность к депрессии
Технологии
Поддельные приложения Sora появились в App Store после запуска сервиса OpenAI
Наука
В древнем Китае кости умерших стали материалом
Спорт и фитнес
Скандинавская ходьба признана эффективным способом реабилитации после травм и заболеваний сердца
Еда
Кулинары подтвердили: лишняя мука делает сырники плотными и сухими
Питомцы
Фелинолог Анна Петрова рассказала, как приучить кошку гулять на шлейке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet