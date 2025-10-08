Забудьте про кнопку "Пропустить": Microsoft лишила пользователей права выбора при установке Windows

Компания Microsoft продолжает последовательно ограничивать возможность установки Windows 11 без обязательной авторизации через учётную запись Microsoft. В новых версиях системы пользователи больше не смогут обойти процесс входа при первичной настройке, даже используя известные ранее команды.

Почему Microsoft идёт на ужесточения

Ранее, во время установки Windows 11, можно было создать локальную учётную запись, отключив интернет или введя специальную команду. Однако Microsoft решила закрыть эти лазейки, чтобы унифицировать процесс настройки и, по её словам, "обеспечить корректную и безопасную конфигурацию устройства".

"Мы удаляем известные механизмы создания локальной учётной записи в процессе установки Windows (OOBE)… Пользователям потребуется завершить OOBE с подключением к интернету и учётной записью Microsoft, чтобы убедиться в правильной настройке устройства", — пояснили в Microsoft.

По сути, теперь при первой загрузке нового компьютера с Windows 11 пользователю необходимо войти в интернет и авторизоваться в системе. Без этого установка не продолжится.

Что изменилось на практике

Команда start ms-cxh:localonly , позволяющая ранее создать локального пользователя без онлайн-аккаунта, больше не работает. Даже если попытаться запустить её вручную, система проигнорирует запрос и не покажет экран локальной регистрации.

Это касается не только финальных версий ОС, но и тестовых сборок, распространяемых через канал Windows Insider.

Почему компания делает это

Microsoft объясняет шаг заботой о безопасности и удобстве: при установке без подключения к интернету некоторые параметры могли пропускаться, что мешало корректной активации функций защиты и синхронизации данных.

Фактически это часть общей стратегии компании — продвигать облачную экосистему Microsoft 365, OneDrive и Windows Copilot, которые тесно связаны с единой учётной записью.

Как это повлияет на пользователей

Для большинства обычных пользователей изменение, вероятно, не станет проблемой — большинство устройств при установке и так подключаются к Wi-Fi. Однако для тех, кто предпочитает работать в офлайн-режиме или не хочет передавать данные в облако, установка Windows 11 теперь стала заметно сложнее.

Сравнение: локальная и облачная установка Windows

Параметр Локальная установка С учётной записью Microsoft Интернет при установке Не требуется Обязателен Синхронизация данных Отсутствует Доступна через OneDrive Автоматическая активация и резервное копирование Нет Есть Возможность восстановления пароля Только вручную Через облако Поддержка Copilot и Microsoft Store Частично ограничена Полная

Как обойти новые ограничения (на свой риск)

Подготовить образ Windows с заранее созданной локальной учётной записью через unattend.xml . Изменить ISO-файл с помощью программы NTLite или Rufus, добавив скрипты для автоматической установки. Использовать сторонние образы Windows без привязки к учётной записи, но такие способы могут нарушать лицензионные условия и привести к нестабильной работе системы.

Важно понимать: Microsoft постепенно закрывает все простые обходные пути. В ближайших обновлениях вероятно исчезнут даже возможности редактировать установочный образ вручную без последствий.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: установка Windows 11 без подключения к интернету.

Последствие: процесс настройки прерывается, пользователь не может завершить установку.

Альтернатива: заранее подготовить установочный носитель с локальной учётной записью или использовать профессиональные инструменты для корпоративной установки (например, Microsoft Deployment Toolkit).

А что если вы не хотите использовать онлайн-аккаунт?

Пока остаются два пути:

• использовать Windows 10, где по-прежнему можно создавать локальных пользователей без интернета;

• или применять корпоративные версии Windows 11 Pro/Enterprise, в которых настройка допускает локальный вход.

Однако даже здесь Microsoft постепенно сокращает возможности автономной работы, подталкивая пользователей к единой экосистеме.

Плюсы и минусы новой политики

Плюсы Минусы Более безопасная и предсказуемая установка Отсутствие гибкости при настройке Синхронизация паролей и файлов Принудительное подключение к интернету Единый доступ ко всем сервисам Microsoft Проблемы для офлайн-пользователей Автоматическое обновление системы Потенциальная потеря контроля над личными данными

Часто задаваемые вопросы

Как установить Windows 11 без интернета?

В новых версиях — никак. Нужно либо подключиться к сети, либо использовать заранее модифицированный установочный образ.

Можно ли обойти вход с учётной записью Microsoft?

Простых способов больше нет. Только продвинутые методы через редактирование ISO и сценарии автоматической установки.

Что делать, если интернет отсутствует при первой настройке?

Подключите устройство к мобильной сети через телефон или отложите установку до появления доступа.

Можно ли использовать один аккаунт Microsoft на нескольких устройствах?

Да, это официально поддерживается. Более того, синхронизация между ними — одно из преимуществ системы.

Мифы и правда

Миф: Microsoft полностью запретила локальные аккаунты.

Правда: возможность их создания остаётся, но только после завершения первичной настройки и подключения к интернету.

Миф: учётная запись Microsoft даёт компании полный доступ к личным данным.

Правда: данные шифруются и используются для персонализации, хотя многие пользователи всё же предпочитают офлайн-режим.

Миф: обновления можно получать без учётной записи.

Правда: да, но часть функций (например, резервное копирование и Copilot) будет недоступна.

Интересные факты

• Первая версия Windows, требующая онлайн-авторизации, — Windows 8.

• Внутри Microsoft процесс установки называется OOBE - Out-Of-Box Experience.

• Команда start ms-cxh:localonly , о которой знали многие системные администраторы, теперь полностью отключена в коде установщика.

Исторический контекст

В 1990-е годы Windows устанавливалась с гибких дисков, и никакой регистрации не требовалось. В 2000-х Microsoft ввела активацию через интернет, а с Windows 10 появились облачные сервисы. Теперь, спустя десятилетие, система окончательно переходит к модели постоянного онлайн-подключения.