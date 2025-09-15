Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:16

Windows 11 избавляется от старья: панель управления снова потеряла часть функций

В Windows 11 появилось новое меню "Клавиатура" с настройкой повтора символов

Microsoft продолжает активно модернизировать Windows 11, постепенно перенося элементы управления из классической панели управления в современное приложение "Параметры". Такой подход позволяет унифицировать настройки системы и избавить пользователей от необходимости обращаться к устаревшему интерфейсу. На этот раз в "Параметрах" появился новый раздел — "Клавиатура".

Настройки повтора символов

Главное нововведение связано с возможностью регулировать параметры повтора символов. Пользователь теперь может задать два ключевых значения:
• задержку перед повтором — время, которое необходимо удерживать клавишу для автоматического ввода;
• частоту повтора — скорость, с которой символы будут появляться при длительном нажатии.

После внесения изменений система позволяет протестировать выбранные параметры в отдельном поле, что делает настройку более наглядной.

Ограничения нового раздела

Интересно, что в текущей реализации отсутствует привычная функция изменения частоты мерцания курсора. При этом владельцы совместимых компьютеров смогут использовать дополнительные возможности — в частности, управлять подсветкой клавиатуры напрямую через новые параметры.

Обновления сенсорной панели

Помимо раздела "Клавиатура", Microsoft перерабатывает и блок настроек сенсорной панели. В него добавлены новые переключатели и элементы управления:
• настройка чувствительности теперь вынесена в раскрывающийся список;
• тактильные нажатия и виброотклик регулируются двумя отдельными ползунками и переключателями.

Это делает взаимодействие с устройством более гибким и удобным для разных сценариев использования.

Когда ждать нововведения

Пока что компания официально не анонсировала эти изменения. Чтобы протестировать новый раздел, пользователям потребуется внести изменения в систему вручную. Ожидается, что функции станут доступны в будущих предварительных сборках Windows 11, а позднее — войдут в стабильную версию ОС.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Microsoft добавила в Excel Copilot с автодополнением формул вчера в 4:34

"=" и готово: Microsoft научила Excel подсказывать формулы

Microsoft внедрила автодополнение формул в Excel с помощью Copilot: достаточно ввести «=», и ИИ предложит готовую формулу с пояснением и результатом.

Читать полностью » Учёные проверят устойчивость мемристоров к космическому излучению на орбите вчера в 2:39

Россия делает ставку на мемристоры — успеют ли догнать США и Китай

На спутнике «Лобачевский» проверят работу мемристоров в космосе. Эти элементы могут лечь в основу автономных нейроморфных систем для ракет, дронов и спутников.

Читать полностью » Intel APO получила поддержку ещё 15 игр, включая God of War и Metro Exodus вчера в 0:17

Intel разогнала игры на Windows 11: APO добавила 15 новых хитов

Intel обновила APO в Windows 11: добавлено 15 игр, включая Metro Exodus и God of War. В некоторых проектах FPS вырос до 14%.

Читать полностью » Apple рекомендует подготовиться к установке iOS 26 и iPadOS 26: освободите место и сделайте резервную копию 14.09.2025 в 20:56

Внимание, владельцы iPhone! Эти простые шаги помогут избежать неприятностей при обновлении до iOS 26

Важные шаги, чтобы подготовиться к выходу iOS 26 и iPadOS 26. Как сохранить данные и обновить устройства без проблем — читайте здесь.

Читать полностью » Герман Греф: нейросети работают лучше при постановке задач с мотивацией 11.09.2025 в 0:49

"Срочно нужны деньги на лечение матери": как нестандартные сценарии улучшают работу ИИ

Греф рассказал, как постановка задачи влияет на работу ИИ, и отметил, что в «Сбере» развивают диалог формата «машина—машина». Отставание от мировых лидеров он оценил в 6–12 месяцев.

Читать полностью » Энтузиаст создал визитку Bouija с локальной языковой моделью 14.09.2025 в 10:39

Визитка, которая разговаривает: энтузиаст встроил в неё языковую модель

Энтузиаст создал визитную карточку с офлайн-ИИ: проект Bouija работает на ESP32-S3, выводя ответы модели через 46 светодиодов в стиле доски Уиджи.

Читать полностью » Китайский производитель роботов Unitree Robotics готовится к размещению на $7 млрд 14.09.2025 в 6:39

7 млрд за железо с интеллектом: инвесторы открывают охоту на роботов

Unitree Robotics выходит на биржу STAR Market с оценкой $7 млрд. IPO станет ключевым тестом интереса инвесторов к рынку гуманоидных роботов и embodied AI.

Читать полностью » OpenAI создаёт первый мультфильм Critterz с использованием ИИ 14.09.2025 в 6:38

Когда сценарий пишет GPT-5: что ждёт зрителей в 2026 году

OpenAI снимет мультфильм Critterz с помощью ИИ. Бюджет — менее $30 млн, премьера в Каннах в 2026 году. Проект должен показать, что нейросети готовы для большого экрана.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Регистрация мотоцикла в России: сроки, документы и штрафы по данным ГИБДД
Питомцы

Ветеринары предупредили о рисках содержания карликовых кроликов в домашних условиях
Спорт и фитнес

Круговая тренировка с гантелями: программа на всё тело — рекомендации тренеров
Дом

В Госдуме предложили онлайн-учет показаний в ЖКХ с помощью "умных" датчиков
Культура и шоу-бизнес

Третий сезон "Дома Дракона" и мини-сериал "Рыцарь Семи королевств" выйдут в 2026 году
Садоводство

Опасные соседи: лопух, жимолость и каштан – почему они не для вашего участка
Садоводство

В Туве садовые пруды начинают готовить к зиме при температуре воды +7 °C
Спорт и фитнес

Упражнения Арнольда Шварценеггера: три круга для проработки всех мышечных групп
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet