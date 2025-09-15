Windows 11 избавляется от старья: панель управления снова потеряла часть функций

Microsoft продолжает активно модернизировать Windows 11, постепенно перенося элементы управления из классической панели управления в современное приложение "Параметры". Такой подход позволяет унифицировать настройки системы и избавить пользователей от необходимости обращаться к устаревшему интерфейсу. На этот раз в "Параметрах" появился новый раздел — "Клавиатура".

Настройки повтора символов

Главное нововведение связано с возможностью регулировать параметры повтора символов. Пользователь теперь может задать два ключевых значения:

• задержку перед повтором — время, которое необходимо удерживать клавишу для автоматического ввода;

• частоту повтора — скорость, с которой символы будут появляться при длительном нажатии.

После внесения изменений система позволяет протестировать выбранные параметры в отдельном поле, что делает настройку более наглядной.

Ограничения нового раздела

Интересно, что в текущей реализации отсутствует привычная функция изменения частоты мерцания курсора. При этом владельцы совместимых компьютеров смогут использовать дополнительные возможности — в частности, управлять подсветкой клавиатуры напрямую через новые параметры.

Обновления сенсорной панели

Помимо раздела "Клавиатура", Microsoft перерабатывает и блок настроек сенсорной панели. В него добавлены новые переключатели и элементы управления:

• настройка чувствительности теперь вынесена в раскрывающийся список;

• тактильные нажатия и виброотклик регулируются двумя отдельными ползунками и переключателями.

Это делает взаимодействие с устройством более гибким и удобным для разных сценариев использования.

Когда ждать нововведения

Пока что компания официально не анонсировала эти изменения. Чтобы протестировать новый раздел, пользователям потребуется внести изменения в систему вручную. Ожидается, что функции станут доступны в будущих предварительных сборках Windows 11, а позднее — войдут в стабильную версию ОС.