Ноутбук
Ноутбук
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:27

Говори, что делать — и он сделает: Copilot научился видеть, слышать и кликать за тебя

Copilot в Windows 11 теперь доступен на любых компьютерах — Microsoft

Компания Microsoft объявила о масштабном обновлении Windows 11, которое откроет функции искусственного интеллекта даже на обычных компьютерах — без покупки устройств Copilot+. Теперь встроенный ИИ-помощник Copilot сможет распознавать голос, анализировать экран и выполнять действия за пользователя. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителей компании.

Copilot без Copilot+: как это работает

Если раньше продвинутые ИИ-возможности Windows были доступны только владельцам новых ПК Copilot+, то теперь Microsoft переносит эти функции на все устройства с Windows 11. Это означает, что любой пользователь сможет активировать голосового помощника фразой "Hey, Copilot", как когда-то обращались к Cortana.

"Мы считаем, что голос станет третьим способом ввода данных на вашем ПК. Он не заменит клавиатуру и мышь, но станет дополнением к ним и откроет новые возможности", — сказал исполнительный вице-президент Microsoft по маркетингу Юсуф Мехди.

Новая версия Copilot сможет понимать контекст происходящего на экране, отвечать на вопросы, связанные с контентом, и выполнять команды в привычных программах.

Copilot Vision: ИИ, который "видит” экран

Одной из главных новинок стал режим Copilot Vision - визуальный помощник, который может сканировать изображение на экране и анализировать то, что видит пользователь.

Например, если на экране открыта таблица Excel, Copilot сможет объяснить формулы или предложить оптимизацию. Если пользователь смотрит видео, ассистент распознает сцену и найдёт дополнительные сведения о показанных объектах.

Microsoft заявила, что тестирует возможность взаимодействовать с Vision не только голосом, но и с помощью текста, что особенно удобно в офисных и рабочих сценариях. Новая функция пока доступна участникам программы предварительной оценки Windows Insider.

Copilot Actions: ИИ, который действует

Ещё одна экспериментальная функция — Copilot Actions - превращает Copilot из простого помощника в активного агента, способного выполнять действия на компьютере.

ИИ сможет, например:

  • сортировать или редактировать фотографии в папке;

  • бронировать столик в ресторане через браузер;

  • запускать программы и изменять настройки;

  • оформлять онлайн-заказы или резервировать билеты.

Все эти операции выполняются в изолированной и защищённой среде, чтобы обеспечить безопасность данных пользователя. Пока Microsoft тестирует Copilot Actions на ограниченном числе сценариев, но обещает со временем расширить список возможностей.

Xbox Gaming Copilot: ИИ для геймеров

Вместе с обновлением Windows Microsoft представила Xbox Gaming Copilot - ИИ-помощника, встроенного в игровую экосистему. Он подсказывает игрокам стратегии, помогает найти предметы, анализирует прогресс и даже даёт советы по улучшению игрового опыта.

Такая интеграция ИИ в Xbox — часть более широкой стратегии Microsoft, направленной на создание единой интеллектуальной экосистемы: от офисных приложений до игр.

От Cortana к Copilot: 40 лет голосовых экспериментов

Попытки Microsoft внедрить голосовые интерфейсы начались задолго до Copilot.

  • В 1980-х появились первые системы распознавания речи для людей с ограниченными возможностями.

  • В 2014 году компания запустила голосового помощника Cortana в Windows 10, однако тот не прижился из-за ограниченного функционала и конкуренции с Alexa и Google Assistant.

  • Теперь Microsoft делает ставку не просто на голос, а на интеграцию искусственного интеллекта во все аспекты взаимодействия с ПК.

Именно ИИ, по мнению компании, станет тем фактором, который наконец сделает "разговор с компьютером" естественным.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничить ИИ-технологии только новыми устройствами Copilot+.
Последствие: недовольство пользователей старых ПК.
Альтернатива: выпуск универсального обновления Windows 11, как сделала Microsoft сейчас.

Ошибка: делать Copilot только голосовым.
Последствие: потеря части аудитории, предпочитающей текстовый ввод.
Альтернатива: добавить режим текстового общения с Vision.

Ошибка: внедрять ИИ без прозрачности и защиты.
Последствие: риски для конфиденциальности.
Альтернатива: использовать изолированные среды и запросы на разрешения.

Таблица: возможности Copilot в Windows 11

Функция Назначение Статус
Copilot Voice Голосовое управление и запуск команд Доступно всем пользователям
Copilot Vision Анализ экрана и ответ на вопросы о контенте Тестирование (Insider)
Copilot Actions Выполнение действий на ПК через ИИ-агента Эксперимент
Xbox Gaming Copilot Помощь и советы во время игр Бета-режим
Текстовое взаимодействие с Vision Управление через текст В разработке

Что это значит для пользователей

Главное изменение — ИИ теперь доступен на любом устройстве с Windows 11. Пользователям не придётся покупать новый компьютер с пометкой "Copilot+".

Это также шаг к унификации ИИ-опыта: голос, текст, визуальные подсказки и автономные действия соединяются в одной экосистеме. Microsoft делает ставку на то, что использование ПК станет проще, естественнее и быстрее — даже для тех, кто далёк от технологий.

А что если Copilot станет "слишком умным"?

Microsoft уверяет, что Copilot не получит полного контроля над системой. Все функции, включая Actions, выполняются в изолированной среде с пользовательскими разрешениями, а обработка данных происходит локально или через защищённые облачные сервисы Azure.

Тем не менее эксперты уже предупреждают, что вопросы конфиденциальности и безопасности должны оставаться приоритетом, особенно если ИИ получает доступ к файловой системе и контенту экрана.

Плюсы и минусы обновления

Плюсы Минусы
Доступность ИИ на любых ПК Возможные риски приватности
Поддержка голосовых команд Зависимость от интернет-соединения
Возможность локальных действий через Copilot Не все функции доступны сразу
Новые сценарии для игр и офисных задач Требуется обучение пользователей
Расширение программы предварительного тестирования Возможны ошибки на ранних этапах

FAQ

Можно ли включить Copilot на любом ПК с Windows 11?
Да, обновление добавляет ИИ-помощника на все устройства, не только Copilot+.

Как активировать Copilot?
С помощью команды "Hey, Copilot" или значка на панели задач.

Copilot будет работать без интернета?
Частично. Некоторые функции (например, Actions и Vision) требуют подключения к сети.

Когда появятся новые возможности?
Первые тесты проходят в октябре-ноябре 2025 года в рамках программы Windows Insider.

Можно ли отключить Copilot?
Да, функция управляется через "Параметры" Windows.

Мифы и правда

Миф: Copilot+ ПК — единственный способ использовать ИИ.
Правда: теперь Copilot доступен на всех ПК с Windows 11.

Миф: ИИ сможет управлять системой без разрешения.
Правда: все действия выполняются только после подтверждения пользователя.

Миф: Copilot заменит клавиатуру и мышь.
Правда: Microsoft позиционирует его как дополнение, а не замену.

3 интересных факта

  1. Команда Copilot в Microsoft включает более 600 специалистов по ИИ и UX.

  2. Режим Copilot Actions использует ту же технологию "агентов", что и корпоративные инструменты Microsoft 365.

  3. По данным Microsoft, 80% тестировщиков уже используют голосовое управление ежедневно.

Исторический контекст

С момента появления первой версии Windows в 1985 году Microsoft постоянно искала новые способы взаимодействия человека и компьютера. От клавиатуры и мыши до сенсорных экранов и голосовых ассистентов — каждый этап делал ПК ближе к пользователю. Теперь компания делает следующий шаг — интеграцию искусственного интеллекта как естественной части интерфейса.

Copilot становится не просто функцией, а новым уровнем взаимодействия с операционной системой.

