Говори, что делать — и он сделает: Copilot научился видеть, слышать и кликать за тебя
Компания Microsoft объявила о масштабном обновлении Windows 11, которое откроет функции искусственного интеллекта даже на обычных компьютерах — без покупки устройств Copilot+. Теперь встроенный ИИ-помощник Copilot сможет распознавать голос, анализировать экран и выполнять действия за пользователя. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителей компании.
Copilot без Copilot+: как это работает
Если раньше продвинутые ИИ-возможности Windows были доступны только владельцам новых ПК Copilot+, то теперь Microsoft переносит эти функции на все устройства с Windows 11. Это означает, что любой пользователь сможет активировать голосового помощника фразой "Hey, Copilot", как когда-то обращались к Cortana.
"Мы считаем, что голос станет третьим способом ввода данных на вашем ПК. Он не заменит клавиатуру и мышь, но станет дополнением к ним и откроет новые возможности", — сказал исполнительный вице-президент Microsoft по маркетингу Юсуф Мехди.
Новая версия Copilot сможет понимать контекст происходящего на экране, отвечать на вопросы, связанные с контентом, и выполнять команды в привычных программах.
Copilot Vision: ИИ, который "видит” экран
Одной из главных новинок стал режим Copilot Vision - визуальный помощник, который может сканировать изображение на экране и анализировать то, что видит пользователь.
Например, если на экране открыта таблица Excel, Copilot сможет объяснить формулы или предложить оптимизацию. Если пользователь смотрит видео, ассистент распознает сцену и найдёт дополнительные сведения о показанных объектах.
Microsoft заявила, что тестирует возможность взаимодействовать с Vision не только голосом, но и с помощью текста, что особенно удобно в офисных и рабочих сценариях. Новая функция пока доступна участникам программы предварительной оценки Windows Insider.
Copilot Actions: ИИ, который действует
Ещё одна экспериментальная функция — Copilot Actions - превращает Copilot из простого помощника в активного агента, способного выполнять действия на компьютере.
ИИ сможет, например:
-
сортировать или редактировать фотографии в папке;
-
бронировать столик в ресторане через браузер;
-
запускать программы и изменять настройки;
-
оформлять онлайн-заказы или резервировать билеты.
Все эти операции выполняются в изолированной и защищённой среде, чтобы обеспечить безопасность данных пользователя. Пока Microsoft тестирует Copilot Actions на ограниченном числе сценариев, но обещает со временем расширить список возможностей.
Xbox Gaming Copilot: ИИ для геймеров
Вместе с обновлением Windows Microsoft представила Xbox Gaming Copilot - ИИ-помощника, встроенного в игровую экосистему. Он подсказывает игрокам стратегии, помогает найти предметы, анализирует прогресс и даже даёт советы по улучшению игрового опыта.
Такая интеграция ИИ в Xbox — часть более широкой стратегии Microsoft, направленной на создание единой интеллектуальной экосистемы: от офисных приложений до игр.
От Cortana к Copilot: 40 лет голосовых экспериментов
Попытки Microsoft внедрить голосовые интерфейсы начались задолго до Copilot.
-
В 1980-х появились первые системы распознавания речи для людей с ограниченными возможностями.
-
В 2014 году компания запустила голосового помощника Cortana в Windows 10, однако тот не прижился из-за ограниченного функционала и конкуренции с Alexa и Google Assistant.
-
Теперь Microsoft делает ставку не просто на голос, а на интеграцию искусственного интеллекта во все аспекты взаимодействия с ПК.
Именно ИИ, по мнению компании, станет тем фактором, который наконец сделает "разговор с компьютером" естественным.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: ограничить ИИ-технологии только новыми устройствами Copilot+.
Последствие: недовольство пользователей старых ПК.
Альтернатива: выпуск универсального обновления Windows 11, как сделала Microsoft сейчас.
• Ошибка: делать Copilot только голосовым.
Последствие: потеря части аудитории, предпочитающей текстовый ввод.
Альтернатива: добавить режим текстового общения с Vision.
• Ошибка: внедрять ИИ без прозрачности и защиты.
Последствие: риски для конфиденциальности.
Альтернатива: использовать изолированные среды и запросы на разрешения.
Таблица: возможности Copilot в Windows 11
|Функция
|Назначение
|Статус
|Copilot Voice
|Голосовое управление и запуск команд
|Доступно всем пользователям
|Copilot Vision
|Анализ экрана и ответ на вопросы о контенте
|Тестирование (Insider)
|Copilot Actions
|Выполнение действий на ПК через ИИ-агента
|Эксперимент
|Xbox Gaming Copilot
|Помощь и советы во время игр
|Бета-режим
|Текстовое взаимодействие с Vision
|Управление через текст
|В разработке
Что это значит для пользователей
Главное изменение — ИИ теперь доступен на любом устройстве с Windows 11. Пользователям не придётся покупать новый компьютер с пометкой "Copilot+".
Это также шаг к унификации ИИ-опыта: голос, текст, визуальные подсказки и автономные действия соединяются в одной экосистеме. Microsoft делает ставку на то, что использование ПК станет проще, естественнее и быстрее — даже для тех, кто далёк от технологий.
А что если Copilot станет "слишком умным"?
Microsoft уверяет, что Copilot не получит полного контроля над системой. Все функции, включая Actions, выполняются в изолированной среде с пользовательскими разрешениями, а обработка данных происходит локально или через защищённые облачные сервисы Azure.
Тем не менее эксперты уже предупреждают, что вопросы конфиденциальности и безопасности должны оставаться приоритетом, особенно если ИИ получает доступ к файловой системе и контенту экрана.
Плюсы и минусы обновления
|Плюсы
|Минусы
|Доступность ИИ на любых ПК
|Возможные риски приватности
|Поддержка голосовых команд
|Зависимость от интернет-соединения
|Возможность локальных действий через Copilot
|Не все функции доступны сразу
|Новые сценарии для игр и офисных задач
|Требуется обучение пользователей
|Расширение программы предварительного тестирования
|Возможны ошибки на ранних этапах
FAQ
Можно ли включить Copilot на любом ПК с Windows 11?
Да, обновление добавляет ИИ-помощника на все устройства, не только Copilot+.
Как активировать Copilot?
С помощью команды "Hey, Copilot" или значка на панели задач.
Copilot будет работать без интернета?
Частично. Некоторые функции (например, Actions и Vision) требуют подключения к сети.
Когда появятся новые возможности?
Первые тесты проходят в октябре-ноябре 2025 года в рамках программы Windows Insider.
Можно ли отключить Copilot?
Да, функция управляется через "Параметры" Windows.
Мифы и правда
• Миф: Copilot+ ПК — единственный способ использовать ИИ.
Правда: теперь Copilot доступен на всех ПК с Windows 11.
• Миф: ИИ сможет управлять системой без разрешения.
Правда: все действия выполняются только после подтверждения пользователя.
• Миф: Copilot заменит клавиатуру и мышь.
Правда: Microsoft позиционирует его как дополнение, а не замену.
3 интересных факта
-
Команда Copilot в Microsoft включает более 600 специалистов по ИИ и UX.
-
Режим Copilot Actions использует ту же технологию "агентов", что и корпоративные инструменты Microsoft 365.
-
По данным Microsoft, 80% тестировщиков уже используют голосовое управление ежедневно.
Исторический контекст
С момента появления первой версии Windows в 1985 году Microsoft постоянно искала новые способы взаимодействия человека и компьютера. От клавиатуры и мыши до сенсорных экранов и голосовых ассистентов — каждый этап делал ПК ближе к пользователю. Теперь компания делает следующий шаг — интеграцию искусственного интеллекта как естественной части интерфейса.
Copilot становится не просто функцией, а новым уровнем взаимодействия с операционной системой.
