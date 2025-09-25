Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:51

Год ждать, чтобы включить ноутбук без пароля: чем рискуют те, кто сидит на Windows 11

Microsoft исправила ошибки Windows 11 с Windows Hello и Bluetooth спустя год

Корпорация Microsoft не раз сталкивалась с критикой за то, как долго она исправляет баги в своих операционных системах. История с Windows 11 лишь подтвердила эту репутацию: две ошибки, которые пользователи заметили ещё осенью 2024 года, инженеры компании смогли устранить только спустя год.

Первая проблема касалась веб-камер. Она напрямую влияла на работу функции Windows Hello, отвечающей за вход по распознаванию лица. Вторая ошибка мешала корректному подключению наушников и аудиосистем по Bluetooth: у одних пользователей звук прерывался, у других устройства вовсе не определялись системой.

И хотя к сентябрю 2025 года Microsoft объявила об успешном решении этих неполадок, ситуация вызвала новую волну дискуссий о том, насколько стабильно работает Windows 11 и как компания реагирует на запросы пользователей.

Сравнение: Windows 11 и другие системы

Система Проблемы с обновлениями Скорость исправлений Особенности
Windows 11 Ошибки с камерами, Bluetooth, медиаплеерами До года на устранение Гибрид интерфейса, поддержка ARM
Windows 10 Ошибки в безопасности и совместимости Несколько месяцев Более устойчивая база пользователей
macOS Сбои встречаются реже Обычно исправляют за недели Жёсткая экосистема
Linux (Ubuntu) Проблемы с драйверами Сообщество решает быстро Бесплатность, открытый код

Советы шаг за шагом: что делать, если Windows 11 работает нестабильно

  1. Всегда устанавливай обновления через "Центр обновления Windows" — многие баги устраняются именно так.

  2. Если не работает Windows Hello, попробуй удалить драйвер камеры и установить его заново с сайта производителя.

  3. При проблемах с Bluetooth проверь, включён ли соответствующий модуль в "Диспетчере устройств".

  4. Используй фирменные утилиты производителей оборудования — например, Realtek Audio Console или Intel Driver & Support Assistant.

  5. Создавай точку восстановления перед каждым крупным обновлением: так проще вернуться к стабильной версии.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сбой Windows Hello.
    Последствие: невозможность входа без пароля.
    Альтернатива: использовать PIN-код или USB-ключи безопасности (YubiKey).

  • Ошибка: Bluetooth не видит наушники.
    Последствие: невозможно слушать музыку или работать в Zoom.
    Альтернатива: проводные наушники или внешние Bluetooth-адаптеры.

  • Ошибка: диски Blu-ray не запускаются.
    Последствие: блокировка воспроизведения фильмов.
    Альтернатива: программы VLC Media Player или PowerDVD.

А что если Microsoft не успеет?

Если баги продолжат устраняться годами, многие пользователи могут пересесть на альтернативные системы. Часть офисных сотрудников выберет macOS ради надёжности, энтузиасты — Linux за скорость обновлений и контроль. Для Microsoft это означает риски потери доли рынка и падения доверия.

Плюсы и минусы Windows 11

Плюсы Минусы
Современный интерфейс и виджеты Долгие сроки исправления ошибок
Поддержка гибридных приложений Высокие требования к "железу"
Интеграция с Xbox Game Pass Сбои после обновлений
Облачные сервисы Microsoft 365 Проблемы с драйверами устройств

FAQ

Как выбрать стабильную версию Windows 11?
Лучше использовать долгосрочные ветки (LTSC), они обновляются реже, но работают стабильнее.

Сколько стоит переход с Windows 10?
Официальное обновление бесплатно, но если покупать лицензию отдельно — от 12 до 15 тысяч рублей.

Что лучше для игр — Windows 10 или Windows 11?
Windows 11 поддерживает DirectStorage и AutoHDR, поэтому в новых играх даёт прирост производительности.

Мифы и правда

  • Миф: Windows 11 бесплатна для всех.
    Правда: бесплатно обновить можно только с лицензированной Windows 10.

  • Миф: баги встречаются только на старых ПК.
    Правда: ошибки проявлялись и на современных ноутбуках с последними процессорами.

  • Миф: Microsoft игнорирует проблемы.
    Правда: компания публикует исправления, но сроки их выхода часто затягиваются.

3 интересных факта

  1. Windows Hello изначально позиционировали как замену паролям, но из-за багов многие возвращались к классической авторизации.

  2. Bluetooth-ошибка чаще проявлялась на устройствах с чипами Qualcomm.

  3. В прошлом Microsoft уже тратила годы на устранение уязвимостей — известный баг "PrintNightmare" в Windows 10 латали почти два года.

Исторический контекст: баги Microsoft

  • 2010: в Windows 7 массово отказывал "синий экран смерти" после обновления.

  • 2015: Windows 10 вызывала зависания при подключении USB-устройств.

  • 2021: Windows 11 вышла с проблемами совместимости с процессорами AMD.

  • 2024: обновление 24H2 принесло баги с Windows Hello и Bluetooth.

  • 2025: Microsoft потребовался год, чтобы исправить критические ошибки.

