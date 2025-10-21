Обновление Windows превращается в ловушку: драйвер шифрования вызывает сбои и синие экраны

Некоторые пользователи Windows 11 до сих пор не могут установить крупное обновление 24H2 из-за сбоя в системе безопасности. Как сообщает издание Neowin, причиной проблем стал драйвер SenseShield (sprotect.sys), отвечающий за функции шифрования в операционной системе.

Когда обновление становится риском

Microsoft начала развёртывание версии Windows 11 24H2 в середине осени 2025 года, однако уже через несколько недель вынуждена была частично заблокировать установку из-за многочисленных жалоб. Владельцы некоторых устройств столкнулись с критическими ошибками при обновлении, включая синие экраны смерти (BSOD) и сбои в процессе загрузки.

По данным Neowin, для ряда компьютеров блокировка остаётся активной и сегодня. Если попытаться вручную установить обновление, велика вероятность, что система аварийно завершит установку.

Проблема в драйвере sprotect. sys

Журналисты отмечают, что сбой связан с драйвером sprotect.sys, входящим в состав модуля SenseShield - компонента, обеспечивающего шифрование и защиту некоторых системных файлов Windows.

Сложность в том, что к этому драйверу могут обращаться разные приложения Windows, включая антивирусы, корпоративные утилиты и инструменты для защиты данных. Поэтому определить, какая именно программа вызывает конфликт, бывает крайне трудно.

"Драйвер sprotect. sys работает на низком уровне ОС, и при несовместимости с новой версией Windows это может вызвать критические сбои", — пояснили журналисты Neowin.

Блокировку сняли не для всех

15 октября 2025 года Microsoft сообщила, что частично сняла ограничение на установку 24H2. Для большинства устройств обновление теперь доступно, однако компания оставила точечные блокировки для систем, где всё ещё обнаружены потенциальные конфликты.

В официальных комментариях Microsoft подчеркнула:

"Если обновление Windows 11 24H2 не предлагается через "Центр обновления Windows”, не следует устанавливать его вручную. Это может привести к нестабильной работе системы".

Что советуют инженеры Microsoft

Компания рекомендует несколько шагов, которые помогут снизить риск сбоя:

Обновить все установленные программы - особенно антивирусы, системы шифрования и корпоративные агенты безопасности. Удалить или временно отключить утилиты, использующие драйвер SenseShield, если они не обновлялись давно. Дождаться официального уведомления в "Центре обновления Windows" — система автоматически проверит совместимость. Создать точку восстановления перед установкой обновления, чтобы можно было откатить систему в случае сбоя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: ручная установка 24H2 при активной блокировке.

Последствие: "синий экран смерти" или невозможность загрузки системы.

Альтернатива: дождаться официального релиза через "Центр обновления".

• Ошибка: использование старых версий антивирусов и шифровальщиков.

Последствие: конфликт с драйвером sprotect. sys.

Альтернатива: обновить или временно удалить несовместимые приложения.

• Ошибка: игнорирование системных уведомлений.

Последствие: повреждение файлов ОС или потеря данных.

Альтернатива: следовать рекомендациям Microsoft по установке.

Таблица: статус обновления Windows 11 24H2

Категория устройств Статус обновления Возможные проблемы Совместимые ПК (без SenseShield) Доступно Нет ПК с драйвером sprotect. sys Блокировано Возможен сбой при установке Устройства с устаревшими антивирусами Частично блокировано Конфликт драйверов Корпоративные ноутбуки с системой шифрования Не рекомендуется Ошибка BSOD Домашние ПК с обновлёнными приложениями Разрешено Стабильная установка

Почему сбои случаются именно с 24H2

Версия 24H2 стала одним из крупнейших обновлений Windows 11, включающим улучшения в области производительности, безопасности и интеграции с ИИ-инструментами Copilot. Однако внедрение новых модулей защиты и шифрования усложнило взаимодействие со сторонними драйверами.

Microsoft уже сталкивалась с похожими проблемами: в 2023 и 2024 годах сбои вызывали драйверы антивирусов и фирменных утилит Dell и Lenovo.

А что если обновление критически нужно?

Если устройство всё же необходимо обновить (например, для корпоративного развёртывания), можно попробовать:

временно отключить SenseShield и сторонние системы защиты;

выполнить чистую установку Windows 11 24H2 с загрузочной флешки;

установить предварительные драйверы от производителей (если они выпустили патч).

Однако Microsoft подчёркивает: эти действия пользователи выполняют на свой риск.

Плюсы и минусы версии Windows 11 24H2

Плюсы Минусы Улучшенная производительность на ноутбуках ARM Проблемы совместимости с некоторыми драйверами Новая версия Copilot и оптимизация памяти Блокировки для устройств с SenseShield Улучшенные алгоритмы безопасности Потенциальные BSOD при ручной установке Поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 Требовательность к железу Новый дизайн настроек Замедленное распространение обновления

FAQ

Почему обновление 24H2 не появляется в "Центре обновления Windows”?

Ваш компьютер, скорее всего, входит в список устройств с активной блокировкой из-за драйвера sprotect. sys или несовместимых программ.

Можно ли установить обновление вручную?

Microsoft настоятельно не рекомендует это делать — возможен сбой установки или BSOD.

Как узнать, использует ли система драйвер SenseShield?

Откройте "Диспетчер устройств” → "Просмотр скрытых устройств” → раздел "Драйверы” и найдите файл sprotect. sys.

Когда проблема будет решена?

Microsoft работает над исправлением и, по данным Neowin, готовит патч для ноябрьского обновления безопасности.

Что будет, если удалить sprotect. sys?

Удалять драйвер вручную нельзя — это может нарушить работу шифрования и привести к потере доступа к зашифрованным данным.

Мифы и правда

• Миф: ошибка вызвана вирусом.

Правда: сбой связан с конфликтом системных драйверов.

• Миф: можно обойти блокировку, изменив дату или регион.

Правда: это не поможет — ограничение встроено в систему обновления.

• Миф: 24H2 не выйдет на старые ПК.

Правда: обновление поддерживает большинство устройств, кроме конфликтующих с SenseShield.

3 интересных факта

Файл sprotect. sys используется не только в Windows, но и в системах корпоративного шифрования SenseShield Data Lock. Microsoft впервые применяет точечные блокировки на уровне драйверов для защиты пользователей от критических сбоев. Версия Windows 11 24H2 станет последним крупным обновлением перед выходом Windows 12, запланированным на 2026 год.

Исторический контекст

Системные блокировки установки обновлений не новы для Microsoft. Компания уже применяла их в Windows 10 при несовместимости с драйверами Realtek и Intel Rapid Storage. Однако случай с SenseShield особенно показателен: чем глубже интеграция защитных технологий, тем выше риск конфликта при обновлении.

Скорее всего, корпорация устранит проблему в ближайших патчах, но пользователям стоит помнить главное правило — если Windows не предлагает обновление сама, значит, система знает, почему.