Microsoft выпустила обновление для Windows 10 — и оно чинит баг из 1993 года

Компания Microsoft выпустила сентябрьское обновление для Windows 10 под номером KB5066198. Этот пакет не связан с безопасностью и включает всего два исправления, но оба они касаются реальных проблем, с которыми столкнулись пользователи.

Что исправили в KB5066198

Первое обновление устраняет сбой при подключении по устаревшему протоколу SMBv1. После установки июльского апдейта KB5065429 некоторые пользователи не могли открыть общие папки и файлы при работе через NetBIOS поверх TCP/IP (NetBT). Теперь ошибка устранена.

Второе исправление касается Windows Autopilot. На устройствах с Windows 10 версии 22H2 при развертывании через Autopilot могла зависать страница состояния регистрации (ESP) во время первого запуска (OOBE). После установки KB5066198 проблема больше не возникает.

Как установить обновление

Загрузить KB5066198 можно стандартным способом:

Откройте меню "Параметры". Перейдите в раздел "Обновление и безопасность". Выберите пункт "Центр обновления Windows" и установите пакет.

Также обновление доступно через каталог Центра обновления Microsoft для ручной загрузки.

Сравнение: что исправляли в прошлых апдейтах

Обновление Дата выхода Основные исправления KB5065429 Июль 2025 Нарушения SMBv1, ряд мелких улучшений KB5066198 Сентябрь 2025 SMBv1 (NetBT) и ошибка Autopilot ESP KB5062001 Май 2025 Оптимизация драйверов печати и улучшения стабильности

Важные сроки поддержки Windows 10

Основная поддержка Windows 10 заканчивается 14 октября 2025 года. После этой даты Microsoft будет выпускать только расширенные обновления безопасности (ESU) для компаний и организаций, подключённых к соответствующей программе.

Для обычных пользователей предусмотрены особые условия:

ещё год после конца поддержки можно будет получать бесплатные обновления безопасности при условии входа с учётной записью Microsoft;

сторонние сервисы вроде 0patch предлагают продлить выпуск патчей ещё на 5 лет.

Советы шаг за шагом: как подготовиться к окончанию поддержки

Убедитесь, что Windows 10 обновлена до версии 22H2 - это последняя стабильная сборка. Настройте вход через учётную запись Microsoft, чтобы пользоваться бесплатным годом обновлений после октября 2025. Рассмотрите возможность перехода на Windows 11, если устройство соответствует требованиям. Для старых ПК изучите сторонние сервисы продления поддержки, например 0patch. Регулярно создавайте резервные копии, чтобы избежать проблем при установке апдейтов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: игнорировать обновления до окончания поддержки.

Последствие: высокий риск заражения вирусами и уязвимостей.

Альтернатива: установить последние апдейты и подключить ESU или сторонние сервисы.

Ошибка: использовать SMBv1 для постоянной работы.

Последствие: уязвимости и сбои в подключении.

Альтернатива: перейти на современные версии SMB (v2/v3).

А что если…

А что если Microsoft продлит срок бесплатной поддержки Windows 10? Такой шаг может смягчить переход для миллионов пользователей, но снизит темпы миграции на Windows 11. Вероятнее, компания оставит стратегию неизменной: акцент на новой ОС, а для "десятки" — платные программы расширенной поддержки.

Плюсы и минусы KB5066198

Плюсы Минусы Решает проблему SMBv1 NetBT Нет новых функций Устраняет сбой Autopilot ESP Обновление актуально не для всех Доступно через Центр обновления и каталог Требует перезагрузки Совместимо с Windows 10 22H2 Ближайшее завершение поддержки ОС Поддержка корпоративных сценариев SMBv1 считается устаревшим

FAQ

Что делает обновление KB5066198?

Оно исправляет сбои SMBv1 и проблему со страницей ESP в Autopilot.

Нужно ли ставить обновление, если я не использую SMBv1 и Autopilot?

Да, Microsoft рекомендует устанавливать все обновления для стабильности системы.

Когда заканчивается поддержка Windows 10?

14 октября 2025 года, после чего доступна только платная или ограниченная поддержка.

Мифы и правда

Миф: Windows 10 перестанет работать после октября 2025 года.

Правда: ОС продолжит работать, но без обновлений безопасности.

Миф: после окончания поддержки бесплатных вариантов продления не будет.

Правда: Microsoft даёт год бесплатных обновлений для тех, кто входит через учётную запись.

Три интересных факта

Протокол SMBv1 впервые появился в Windows NT 3.1 (1993 год) и официально считается устаревшим более 10 лет. Windows Autopilot активно используется в корпоративной среде для удалённого развертывания. С начала августа 2025 года акции Microsoft выросли на фоне спроса на Windows 11 и облачные сервисы.

Исторический контекст