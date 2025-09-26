Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Олег Белов Опубликована сегодня в 7:18

Windows 10 спасли в последний момент: Microsoft даёт ещё один год — но не всем

Microsoft продлит бесплатные обновления безопасности Windows 10 до октября 2026 года

Миллионы пользователей по всему миру продолжают работать на Windows 10, и именно для них Microsoft анонсировала новые возможности продления поддержки системы. Компания подтвердила, что жители США и Европы смогут бесплатно получать основные обновления безопасности ещё один год. Условие одно — необходимо входить в систему с учётной записью Microsoft.

Для корпорации этот шаг стал ответом на растущую критику со стороны пользователей и организаций, требующих сохранить поддержку Windows 10. Ведь далеко не все устройства совместимы с Windows 11, а преждевременное прекращение обновлений сделало бы компьютеры уязвимыми к кибератакам.

Что изменилось в политике поддержки

Ранее Microsoft предлагала программу Extended Security Updates (ESU), которая позволяла владельцам несовместимых ПК приобрести дополнительный год обновлений за $30. Лицензия действовала сразу на 10 устройств в рамках одного аккаунта, но требовала облачного хранилища и регистрации ПК.

С июня 2025 года компания пошла навстречу пользователям: теперь в США и Европе можно подключиться к ESU бесплатно. Для этого нужно лишь использовать учётную запись Microsoft и синхронизировать систему с облачной службой резервного копирования.

Таким образом, у пользователей появилось два варианта:
• продолжить получать обновления безопасности бесплатно;
• отказаться от них и остаться только с основными обновлениями, что чревато уязвимостями.

Когда закончится поддержка Windows 10

Microsoft окончательно прекратит поддержку Windows 10 14 октября 2025 года. В этот же день завершится расширенная поддержка Windows 10 2015 LTSB и Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015.

Это значит, что у пользователей остаётся меньше двух лет, чтобы определиться: перейти на Windows 11, продлить поддержку Windows 10 или выбрать альтернативные решения.

Сравнение вариантов поддержки

Вариант Срок действия Стоимость Особенности
Бесплатные обновления безопасности (через Microsoft Account) До октября 2026 Бесплатно Требуется учётная запись и облачное хранилище
Платная программа ESU До октября 2026 $30/год за 10 устройств Необходимо регистрировать ПК
Без продления До октября 2025 Бесплатно После этого возрастает риск кибератак

Аргументы пользователей и организаций

Некоммерческие структуры активно выражают обеспокоенность судьбой Windows 10. Организация Consumer Reports направила письмо главе Microsoft Сатье Наделле, подчеркнув, что прекращение поддержки "окажется безнадёжным для миллионов потребителей".

А Public Interest Research Group (PIRG) заявила, что решение приведёт к выбросу "до 400 миллионов совершенно исправных компьютеров", которые не смогут перейти на Windows 11. Это создаст не только социальные, но и экологические проблемы, ведь объём электронных отходов резко возрастёт.

Советы шаг за шагом для пользователей Windows 10

  1. Проверьте, совместим ли ваш компьютер с Windows 11, используя утилиту PC Health Check.

  2. Если обновление невозможно, зарегистрируйте учётную запись Microsoft и подключите систему к облаку.

  3. Включите автоматическое обновление, чтобы не пропустить критические патчи.

  4. Сделайте резервные копии важных файлов через OneDrive или сторонние сервисы.

  5. Следите за новостями Microsoft: возможно, компания снова продлит поддержку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать продление поддержки → рост уязвимостей → подключиться к бесплатному ESU.

  • Использовать ПК без обновлений → высокий риск вирусов → установить антивирус и брандмауэр, но лучше подключить обновления.

  • Купить новый ПК ради Windows 11 → лишние расходы → рассмотреть Linux-дистрибутивы или Chromebook как бюджетные альтернативы.

А что если…

Если Microsoft решит окончательно закрыть поддержку, миллионы устройств станут мишенью для кибератак. Если же компания прислушается к PIRG и Consumer Reports, срок поддержки может быть продлён ещё раз. А если пользователи массово перейдут на Linux или macOS, Windows рискует потерять долю рынка в сегменте домашних ПК.

Плюсы и минусы продления поддержки Windows 10

Плюсы Минусы
Бесплатный доступ к обновлениям безопасности Требуется учётная запись Microsoft
Защита старых устройств от атак Поддержка ограничена одним годом
Возможность продлить жизнь ПК Нельзя избежать конечного прекращения поддержки
Экономия на покупке нового устройства Зависимость от облачных сервисов Microsoft

FAQ

Когда официально завершится поддержка Windows 10?
14 октября 2025 года.

Можно ли бесплатно получать обновления безопасности?
Да, если войти в систему с учётной записью Microsoft.

Что будет, если не обновляться?
Компьютер станет более уязвимым к кибератакам.

Сколько стоит платное продление ESU?
$30 в год за 10 устройств.

Подходит ли Windows 11 для всех ПК?
Нет, многие старые компьютеры несовместимы.

Мифы и правда

  • Миф: Microsoft полностью отказалась от поддержки Windows 10.
    Правда: обновления безопасности будут доступны ещё год.

  • Миф: нужно обязательно платить за продление.
    Правда: для пользователей с учётной записью Microsoft продление бесплатное.

  • Миф: без Windows 11 ПК бесполезен.
    Правда: есть варианты с Linux, а также расширенная поддержка Windows 10.

Три интересных факта

  1. Windows 10 до сих пор остаётся самой популярной ОС Microsoft, установленной более чем на 1 млрд устройств.

  2. Extended Security Updates ранее применялись только для корпоративных клиентов, но теперь стали доступны частным пользователям.

  3. PIRG оценивает, что из-за окончания поддержки Windows 10 может появиться до 400 млн единиц электронного мусора.

Исторический контекст

  • 2015: запуск Windows 10, которую Microsoft назвала "последней версией Windows".

  • 2021: выход Windows 11, ограниченная совместимость с оборудованием.

  • 2023-2025: дискуссия вокруг продления поддержки и рост критики со стороны общественных организаций.

  • Октябрь 2025: официальное завершение поддержки Windows 10.

