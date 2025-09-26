Windows 10 спасли в последний момент: Microsoft даёт ещё один год — но не всем
Миллионы пользователей по всему миру продолжают работать на Windows 10, и именно для них Microsoft анонсировала новые возможности продления поддержки системы. Компания подтвердила, что жители США и Европы смогут бесплатно получать основные обновления безопасности ещё один год. Условие одно — необходимо входить в систему с учётной записью Microsoft.
Для корпорации этот шаг стал ответом на растущую критику со стороны пользователей и организаций, требующих сохранить поддержку Windows 10. Ведь далеко не все устройства совместимы с Windows 11, а преждевременное прекращение обновлений сделало бы компьютеры уязвимыми к кибератакам.
Что изменилось в политике поддержки
Ранее Microsoft предлагала программу Extended Security Updates (ESU), которая позволяла владельцам несовместимых ПК приобрести дополнительный год обновлений за $30. Лицензия действовала сразу на 10 устройств в рамках одного аккаунта, но требовала облачного хранилища и регистрации ПК.
С июня 2025 года компания пошла навстречу пользователям: теперь в США и Европе можно подключиться к ESU бесплатно. Для этого нужно лишь использовать учётную запись Microsoft и синхронизировать систему с облачной службой резервного копирования.
Таким образом, у пользователей появилось два варианта:
• продолжить получать обновления безопасности бесплатно;
• отказаться от них и остаться только с основными обновлениями, что чревато уязвимостями.
Когда закончится поддержка Windows 10
Microsoft окончательно прекратит поддержку Windows 10 14 октября 2025 года. В этот же день завершится расширенная поддержка Windows 10 2015 LTSB и Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015.
Это значит, что у пользователей остаётся меньше двух лет, чтобы определиться: перейти на Windows 11, продлить поддержку Windows 10 или выбрать альтернативные решения.
Сравнение вариантов поддержки
|Вариант
|Срок действия
|Стоимость
|Особенности
|Бесплатные обновления безопасности (через Microsoft Account)
|До октября 2026
|Бесплатно
|Требуется учётная запись и облачное хранилище
|Платная программа ESU
|До октября 2026
|$30/год за 10 устройств
|Необходимо регистрировать ПК
|Без продления
|До октября 2025
|Бесплатно
|После этого возрастает риск кибератак
Аргументы пользователей и организаций
Некоммерческие структуры активно выражают обеспокоенность судьбой Windows 10. Организация Consumer Reports направила письмо главе Microsoft Сатье Наделле, подчеркнув, что прекращение поддержки "окажется безнадёжным для миллионов потребителей".
А Public Interest Research Group (PIRG) заявила, что решение приведёт к выбросу "до 400 миллионов совершенно исправных компьютеров", которые не смогут перейти на Windows 11. Это создаст не только социальные, но и экологические проблемы, ведь объём электронных отходов резко возрастёт.
Советы шаг за шагом для пользователей Windows 10
-
Проверьте, совместим ли ваш компьютер с Windows 11, используя утилиту PC Health Check.
-
Если обновление невозможно, зарегистрируйте учётную запись Microsoft и подключите систему к облаку.
-
Включите автоматическое обновление, чтобы не пропустить критические патчи.
-
Сделайте резервные копии важных файлов через OneDrive или сторонние сервисы.
-
Следите за новостями Microsoft: возможно, компания снова продлит поддержку.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать продление поддержки → рост уязвимостей → подключиться к бесплатному ESU.
-
Использовать ПК без обновлений → высокий риск вирусов → установить антивирус и брандмауэр, но лучше подключить обновления.
-
Купить новый ПК ради Windows 11 → лишние расходы → рассмотреть Linux-дистрибутивы или Chromebook как бюджетные альтернативы.
А что если…
Если Microsoft решит окончательно закрыть поддержку, миллионы устройств станут мишенью для кибератак. Если же компания прислушается к PIRG и Consumer Reports, срок поддержки может быть продлён ещё раз. А если пользователи массово перейдут на Linux или macOS, Windows рискует потерять долю рынка в сегменте домашних ПК.
Плюсы и минусы продления поддержки Windows 10
|Плюсы
|Минусы
|Бесплатный доступ к обновлениям безопасности
|Требуется учётная запись Microsoft
|Защита старых устройств от атак
|Поддержка ограничена одним годом
|Возможность продлить жизнь ПК
|Нельзя избежать конечного прекращения поддержки
|Экономия на покупке нового устройства
|Зависимость от облачных сервисов Microsoft
FAQ
Когда официально завершится поддержка Windows 10?
14 октября 2025 года.
Можно ли бесплатно получать обновления безопасности?
Да, если войти в систему с учётной записью Microsoft.
Что будет, если не обновляться?
Компьютер станет более уязвимым к кибератакам.
Сколько стоит платное продление ESU?
$30 в год за 10 устройств.
Подходит ли Windows 11 для всех ПК?
Нет, многие старые компьютеры несовместимы.
Мифы и правда
-
Миф: Microsoft полностью отказалась от поддержки Windows 10.
Правда: обновления безопасности будут доступны ещё год.
-
Миф: нужно обязательно платить за продление.
Правда: для пользователей с учётной записью Microsoft продление бесплатное.
-
Миф: без Windows 11 ПК бесполезен.
Правда: есть варианты с Linux, а также расширенная поддержка Windows 10.
Три интересных факта
-
Windows 10 до сих пор остаётся самой популярной ОС Microsoft, установленной более чем на 1 млрд устройств.
-
Extended Security Updates ранее применялись только для корпоративных клиентов, но теперь стали доступны частным пользователям.
-
PIRG оценивает, что из-за окончания поддержки Windows 10 может появиться до 400 млн единиц электронного мусора.
Исторический контекст
-
2015: запуск Windows 10, которую Microsoft назвала "последней версией Windows".
-
2021: выход Windows 11, ограниченная совместимость с оборудованием.
-
2023-2025: дискуссия вокруг продления поддержки и рост критики со стороны общественных организаций.
-
Октябрь 2025: официальное завершение поддержки Windows 10.
