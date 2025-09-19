Последний звонок для "десятки": что потеряют пользователи, отказавшись переходить на Windows 11
Когда Microsoft объявила о завершении поддержки Windows 10, у многих пользователей возник закономерный вопрос: что теперь будет с их компьютерами? Дата окончательного прекращения технической поддержки назначена на 14 октября 2025 года. С этого момента система перестанет получать обновления безопасности, исправления ошибок и новые функции. Однако это не означает, что ваши устройства мгновенно превратятся в "кирпичи" или станут бесполезными.
Что изменится после окончания поддержки
Прежде всего стоит понимать, что Windows 10 будет продолжать работать. Компьютер не выключится и не заблокируется, программы не исчезнут. Но главная проблема кроется в другом — отсутствие регулярных обновлений безопасности делает систему более уязвимой.
"Потому что у любого человека сейчас огромное количество информации, которую могут использовать злоумышленники. Пренебрегать этим точно не стоит", — пояснил IT-эксперт радио "Комсомольская правда".
Специалист также отметил, что даже сегодня многие продолжают пользоваться Windows 7 или ещё более старыми версиями. Если компьютер не используется для критически важных задач, вероятность стать целью киберпреступников невысока. Но всё же элементарные меры защиты необходимы.
Сравнение: Windows 10 и другие ОС
|ОС
|Поддержка
|Уязвимость
|Обновления
|Совместимость
|Windows 7
|завершена в 2020
|высокая
|нет
|ограниченная
|Windows 10
|завершается в 2025
|средняя → высокая
|до октября 2025
|широкая
|Windows 11
|активная
|низкая
|регулярные
|современная
|Linux (Ubuntu, Mint и др.)
|активная
|низкая
|постоянные
|высокая
|macOS (последние версии)
|активная
|низкая
|регулярные
|высокая, но только на устройствах Apple
Советы шаг за шагом: как подготовить компьютер
-
Проверьте, поддерживает ли ваш ПК переход на Windows 11. Для этого можно использовать официальную утилиту PC Health Check.
-
Если обновление невозможно — установите надёжный антивирус (Kaspersky, ESET, Bitdefender).
-
Регулярно делайте резервные копии на внешний жёсткий диск или в облако (Google Drive, OneDrive).
-
Обновите браузер и почтовый клиент до последних версий. Это снизит риск атак.
-
Рассмотрите установку альтернативных систем — Linux подойдёт для большинства офисных и домашних задач.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорирование антивируса → заражение вирусами и кража данных → установка бесплатного антивируса (Avast, AVG).
-
Отсутствие резервных копий → потеря документов и фото → облачное хранилище (Dropbox, iCloud).
-
Использование устаревших браузеров → взлом через уязвимости → установка Chrome или Firefox с автообновлением.
-
Продолжение работы на Windows 10 без защиты → рост уязвимостей → переход на Windows 11.
А что если оставить Windows 10?
Если компьютер используется только для игр без выхода в интернет или для работы с офлайн-программами (например, редакторов фото или текстов), то угрозы минимальны. Однако при подключении к сети риск возрастает. Важно ограничить установку сторонних программ и отключить лишние службы.
Плюсы и минусы вариантов
|Вариант
|Плюсы
|Минусы
|Оставить Windows 10
|привычный интерфейс, не нужны новые драйверы
|отсутствие обновлений, уязвимости
|Перейти на Windows 11
|современный дизайн, защита, поддержка игр
|не все ПК подходят, нужна адаптация
|Установить Linux
|бесплатность, безопасность, гибкость
|требуется привыкание, не все программы совместимы
|Купить новый ПК с Windows 11
|долгосрочная поддержка, максимальная безопасность
|финансовые затраты
Мифы и правда
-
Миф: после окончания поддержки Windows 10 перестанет запускаться.
Правда: она будет работать, но без защиты.
-
Миф: антивирус полностью заменит обновления.
Правда: антивирус снижает риски, но не закрывает системные уязвимости.
-
Миф: Windows 11 работает только на новых компьютерах.
Правда: часть старых устройств тоже совместима, нужно проверить через утилиту Microsoft.
Исторический контекст
-
2001 — выход Windows XP, ставшей культовой.
-
2009 — запуск Windows 7, самой популярной ОС десятилетия.
-
2015 — релиз Windows 10, задуманной как универсальная платформа.
-
2021 — выход Windows 11 с акцентом на безопасность и новый интерфейс.
-
2025 — завершение поддержки Windows 10, начало переходного периода для миллионов пользователей.
