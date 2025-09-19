Последний звонок для "десятки": что потеряют пользователи, отказавшись переходить на Windows 11

Когда Microsoft объявила о завершении поддержки Windows 10, у многих пользователей возник закономерный вопрос: что теперь будет с их компьютерами? Дата окончательного прекращения технической поддержки назначена на 14 октября 2025 года. С этого момента система перестанет получать обновления безопасности, исправления ошибок и новые функции. Однако это не означает, что ваши устройства мгновенно превратятся в "кирпичи" или станут бесполезными.

Что изменится после окончания поддержки

Прежде всего стоит понимать, что Windows 10 будет продолжать работать. Компьютер не выключится и не заблокируется, программы не исчезнут. Но главная проблема кроется в другом — отсутствие регулярных обновлений безопасности делает систему более уязвимой.

"Потому что у любого человека сейчас огромное количество информации, которую могут использовать злоумышленники. Пренебрегать этим точно не стоит", — пояснил IT-эксперт радио "Комсомольская правда".

Специалист также отметил, что даже сегодня многие продолжают пользоваться Windows 7 или ещё более старыми версиями. Если компьютер не используется для критически важных задач, вероятность стать целью киберпреступников невысока. Но всё же элементарные меры защиты необходимы.

Сравнение: Windows 10 и другие ОС

ОС Поддержка Уязвимость Обновления Совместимость Windows 7 завершена в 2020 высокая нет ограниченная Windows 10 завершается в 2025 средняя → высокая до октября 2025 широкая Windows 11 активная низкая регулярные современная Linux (Ubuntu, Mint и др.) активная низкая постоянные высокая macOS (последние версии) активная низкая регулярные высокая, но только на устройствах Apple

Советы шаг за шагом: как подготовить компьютер

Проверьте, поддерживает ли ваш ПК переход на Windows 11. Для этого можно использовать официальную утилиту PC Health Check. Если обновление невозможно — установите надёжный антивирус (Kaspersky, ESET, Bitdefender). Регулярно делайте резервные копии на внешний жёсткий диск или в облако (Google Drive, OneDrive). Обновите браузер и почтовый клиент до последних версий. Это снизит риск атак. Рассмотрите установку альтернативных систем — Linux подойдёт для большинства офисных и домашних задач.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Игнорирование антивируса → заражение вирусами и кража данных → установка бесплатного антивируса (Avast, AVG).

Отсутствие резервных копий → потеря документов и фото → облачное хранилище (Dropbox, iCloud).

Использование устаревших браузеров → взлом через уязвимости → установка Chrome или Firefox с автообновлением.

Продолжение работы на Windows 10 без защиты → рост уязвимостей → переход на Windows 11.

А что если оставить Windows 10?

Если компьютер используется только для игр без выхода в интернет или для работы с офлайн-программами (например, редакторов фото или текстов), то угрозы минимальны. Однако при подключении к сети риск возрастает. Важно ограничить установку сторонних программ и отключить лишние службы.

Плюсы и минусы вариантов

Вариант Плюсы Минусы Оставить Windows 10 привычный интерфейс, не нужны новые драйверы отсутствие обновлений, уязвимости Перейти на Windows 11 современный дизайн, защита, поддержка игр не все ПК подходят, нужна адаптация Установить Linux бесплатность, безопасность, гибкость требуется привыкание, не все программы совместимы Купить новый ПК с Windows 11 долгосрочная поддержка, максимальная безопасность финансовые затраты

Мифы и правда

Миф: после окончания поддержки Windows 10 перестанет запускаться.

Правда: она будет работать, но без защиты.

Миф: антивирус полностью заменит обновления.

Правда: антивирус снижает риски, но не закрывает системные уязвимости.

Миф: Windows 11 работает только на новых компьютерах.

Правда: часть старых устройств тоже совместима, нужно проверить через утилиту Microsoft.

Исторический контекст