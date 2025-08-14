Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:27

Windows 10 спасут от хакеров ещё три года — но есть важный нюанс

Microsoft продлила обновления Edge и WebView2 в Windows 10 до октября 2028 года

Пользователи, не готовые прощаться с Windows 10, получили хорошие новости. Microsoft объявила, что будет бесплатно обновлять Microsoft Edge и WebView2 Runtime на этой системе вплоть до октября 2028 года — даже для тех, кто не оформлял расширенные обновления безопасности (ESU) и не платил за них.

"Microsoft Edge и Microsoft WebView2 Runtime продолжат получать обновления в Windows 10 22H2 как минимум до октября 2028 года, что совпадает с окончанием программы расширенных обновлений безопасности (ESU). Программа ESU не потребуется для того, чтобы устройства продолжали получать обновления для Microsoft Edge или WebView2 Runtime", — указано на сайте компании.

Почему это важно

Продление поддержки браузера и его движка означает, что пользователи, оставшиеся на Windows 10, будут защищены от значительной части киберугроз. Хакеры чаще всего атакуют устаревшие системы именно через уязвимости в браузерах. Но в этом случае Edge продолжит получать патчи безопасности, даже если сама ОС перестанет обновляться.

Не только Edge

Обновления затронут и WebView2 — компонент, который используют сторонние программы для отображения веб-контента. Это снижает риск взлома через такие приложения. Впрочем, владельцы Chrome, Firefox или Opera тоже могут рассчитывать на защиту: их разработчики планируют выпускать исправления для этих браузеров ещё несколько лет после окончания поддержки Windows 10 в октябре 2025 года.

Но есть нюанс

Эксперты всё же советуют тем, кто по каким-либо причинам остаётся на Windows 10 — например, из-за несовместимости компьютера с Windows 11 — зарегистрироваться в программе расширенной поддержки ОС. Это позволит закрывать уязвимости самой системы, ведь обновление браузера защищает лишь от части угроз.

Взгляд в будущее

Долгосрочным решением всё же остаётся переход на активно поддерживаемую ОС или покупка совместимого оборудования. Особенно это станет актуальным с осени 2026 года, когда на рынок выйдут новые модели, оптимизированные под свежие версии Windows.

