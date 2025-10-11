Таймер пошёл: Microsoft объявила дату смерти Windows 10 и предложила 3 выхода

Microsoft официально напомнила пользователям о скором завершении поддержки Windows 10, назначенном на 14 октября 2025 года. После этой даты операционная система перестанет получать обновления безопасности и исправления ошибок. Компания предложила пользователям три варианта перехода, чтобы сохранить защиту и стабильность работы устройств.

Что произойдёт после окончания поддержки

С завершением жизненного цикла Windows 10 компьютеры, на которых установлена эта система, больше не будут получать критически важные обновления безопасности, драйверов и патчей. Это не означает мгновенную остановку работы устройств — система продолжит функционировать, но её использование станет небезопасным, особенно при подключении к интернету.

Поэтому Microsoft настоятельно рекомендует заранее подготовиться к переходу и выбрать один из трёх предложенных путей.

Вариант 1. Обновление до Windows 11

Самый простой способ остаться в экосистеме Microsoft — обновиться до Windows 11, если компьютер соответствует минимальным системным требованиям.

Проверить совместимость можно стандартным способом:

Откройте меню "Пуск" → "Параметры". Перейдите в раздел "Обновление и безопасность". Выберите "Центр обновления Windows". Нажмите "Проверить наличие обновлений".

Если устройство подходит, система предложит бесплатное обновление до Windows 11.

Важно помнить, что Windows 11 требует наличие модуля TPM 2.0, современного процессора и не менее 4 ГБ оперативной памяти. Полный список требований доступен на сайте Microsoft.

Вариант 2. Замена ПК на новый

Если текущий компьютер не поддерживает Windows 11, Microsoft советует приобрести новый ПК, уже поставляемый с предустановленной системой. Компания отмечает, что современные ноутбуки и настольные компьютеры с Windows 11 обеспечивают более высокий уровень защиты и энергоэффективности, а также оптимизированы для работы с искусственным интеллектом и облачными сервисами Microsoft 365.

Чтобы подобрать подходящее устройство, можно воспользоваться онлайн-инструментом на сайте Microsoft, который подберёт модель по параметрам:用途 (работа, учеба, игры или творчество).

Вариант 3. Программа Extended Security Updates (ESU)

Для тех, кто пока не готов к переходу, корпорация предлагает программу продлённой поддержки ESU (Extended Security Updates). Она позволит продолжать получать обновления безопасности даже после 14 октября 2025 года.

Стоимость одного года поддержки — $30 (или 1000 баллов Microsoft Rewards). Для домашних пользователей доступна упрощённая форма участия: достаточно активировать Windows Backup, чтобы синхронизировать настройки и папки с облаком, после чего можно оформить подписку ESU.

Таким образом, пользователи смогут продлить "жизнь" Windows 10 ещё на несколько лет, но только в части обновлений безопасности — новые функции ОС добавляться не будут.

Как выбрать оптимальный путь перехода

Сценарий пользователя Рекомендация Microsoft Что получаете Современный ПК (2020+) Обновление до Windows 11 Бесплатно, быстро, с сохранением данных Старый ПК (без TPM 2.0) Покупка нового устройства Повышенная производительность и безопасность Временное решение Подписка ESU Продление обновлений безопасности на 1 год

Преимущества перехода на Windows 11

Windows 11 не просто косметическое обновление. Это более безопасная и гибкая платформа, где Microsoft реализовала ряд новшеств:

встроенные функции защиты данных и паролей;

улучшенная работа с несколькими мониторами;

оптимизация для ARM-процессоров;

интеграция искусственного интеллекта Copilot;

переработанный интерфейс с панелью задач и новой панелью виджетов.

Кроме того, пользователи получают улучшенную совместимость с современными приложениями, включая инструменты для творчества, разработку игр и офисную работу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорировать уведомления о завершении поддержки.

Последствие: Уязвимость к вирусам и утечке данных.

Альтернатива: Обновиться до Windows 11 или оформить ESU.

Ошибка: Скачивать неофициальные патчи или модификации Windows 10.

Последствие: Риск заражения и сбоя системы.

Альтернатива: Использовать только официальные инструменты Microsoft.

Ошибка: Устанавливать Windows 11 на неподдерживаемый ПК вручную.

Последствие: Потеря обновлений и несовместимость драйверов.

Альтернатива: Приобрести совместимое устройство или остаться на Windows 10 с ESU.

А что если… остаться на Windows 10?

Технически Windows 10 продолжит работать и после 14 октября 2025 года, но риски будут нарастать с каждым месяцем. Отсутствие обновлений безопасности делает систему особенно уязвимой к новым видам атак. Кроме того, часть приложений постепенно перестанет поддерживаться — в первую очередь браузеры и антивирусы.

Microsoft подчёркивает, что программа ESU — временная мера, призванная дать пользователям время для плавного перехода на новое поколение систем.

Плюсы и минусы вариантов

Вариант Плюсы Минусы Обновление до Windows 11 Бесплатно, сохраняет данные Требуются современные характеристики ПК Покупка нового устройства Максимальная совместимость и поддержка Финансовые затраты Подписка ESU Продление защиты Временное решение, без новых функций

FAQ

Когда именно прекратится поддержка Windows 10?

14 октября 2025 года — после этой даты система перестанет получать обновления безопасности.

Можно ли бесплатно перейти на Windows 11?

Да, если устройство соответствует системным требованиям. В некоторых регионах (США и Европа) акция действует до конца 2026 года.

Что делать, если мой компьютер не поддерживает Windows 11?

Использовать программу ESU или рассмотреть покупку нового ПК с предустановленной Windows 11.

Сколько стоит продление поддержки по ESU?

Около $30 в год или 1000 баллов Microsoft Rewards.

Будут ли работать старые программы на Windows 11?

Да, подавляющее большинство приложений совместимо, а встроенный режим совместимости обеспечивает запуск старых программ.

Исторический контекст

2015 год - выход Windows 10. 2021 год - запуск Windows 11 с новым интерфейсом и повышенной безопасностью. 2024 год - объявление о сроках завершения поддержки Windows 10. 2025 год - окончание жизненного цикла системы и старт ESU.

