Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ноутбук
Ноутбук
© unsplash.com by Windows is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:26

Таймер пошёл: Microsoft объявила дату смерти Windows 10 и предложила 3 выхода

Microsoft напомнила о завершении поддержки Windows 10 14 октября 2025 года

Microsoft официально напомнила пользователям о скором завершении поддержки Windows 10, назначенном на 14 октября 2025 года. После этой даты операционная система перестанет получать обновления безопасности и исправления ошибок. Компания предложила пользователям три варианта перехода, чтобы сохранить защиту и стабильность работы устройств.

Что произойдёт после окончания поддержки

С завершением жизненного цикла Windows 10 компьютеры, на которых установлена эта система, больше не будут получать критически важные обновления безопасности, драйверов и патчей. Это не означает мгновенную остановку работы устройств — система продолжит функционировать, но её использование станет небезопасным, особенно при подключении к интернету.

Поэтому Microsoft настоятельно рекомендует заранее подготовиться к переходу и выбрать один из трёх предложенных путей.

Вариант 1. Обновление до Windows 11

Самый простой способ остаться в экосистеме Microsoft — обновиться до Windows 11, если компьютер соответствует минимальным системным требованиям.

Проверить совместимость можно стандартным способом:

  1. Откройте меню "Пуск" → "Параметры".

  2. Перейдите в раздел "Обновление и безопасность".

  3. Выберите "Центр обновления Windows".

  4. Нажмите "Проверить наличие обновлений".

Если устройство подходит, система предложит бесплатное обновление до Windows 11.

Важно помнить, что Windows 11 требует наличие модуля TPM 2.0, современного процессора и не менее 4 ГБ оперативной памяти. Полный список требований доступен на сайте Microsoft.

Вариант 2. Замена ПК на новый

Если текущий компьютер не поддерживает Windows 11, Microsoft советует приобрести новый ПК, уже поставляемый с предустановленной системой. Компания отмечает, что современные ноутбуки и настольные компьютеры с Windows 11 обеспечивают более высокий уровень защиты и энергоэффективности, а также оптимизированы для работы с искусственным интеллектом и облачными сервисами Microsoft 365.

Чтобы подобрать подходящее устройство, можно воспользоваться онлайн-инструментом на сайте Microsoft, который подберёт модель по параметрам:用途 (работа, учеба, игры или творчество).

Вариант 3. Программа Extended Security Updates (ESU)

Для тех, кто пока не готов к переходу, корпорация предлагает программу продлённой поддержки ESU (Extended Security Updates). Она позволит продолжать получать обновления безопасности даже после 14 октября 2025 года.

Стоимость одного года поддержки — $30 (или 1000 баллов Microsoft Rewards). Для домашних пользователей доступна упрощённая форма участия: достаточно активировать Windows Backup, чтобы синхронизировать настройки и папки с облаком, после чего можно оформить подписку ESU.

Таким образом, пользователи смогут продлить "жизнь" Windows 10 ещё на несколько лет, но только в части обновлений безопасности — новые функции ОС добавляться не будут.

Как выбрать оптимальный путь перехода

Сценарий пользователя Рекомендация Microsoft Что получаете
Современный ПК (2020+) Обновление до Windows 11 Бесплатно, быстро, с сохранением данных
Старый ПК (без TPM 2.0) Покупка нового устройства Повышенная производительность и безопасность
Временное решение Подписка ESU Продление обновлений безопасности на 1 год

Преимущества перехода на Windows 11

Windows 11 не просто косметическое обновление. Это более безопасная и гибкая платформа, где Microsoft реализовала ряд новшеств:

  • встроенные функции защиты данных и паролей;

  • улучшенная работа с несколькими мониторами;

  • оптимизация для ARM-процессоров;

  • интеграция искусственного интеллекта Copilot;

  • переработанный интерфейс с панелью задач и новой панелью виджетов.

Кроме того, пользователи получают улучшенную совместимость с современными приложениями, включая инструменты для творчества, разработку игр и офисную работу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать уведомления о завершении поддержки.
    Последствие: Уязвимость к вирусам и утечке данных.
    Альтернатива: Обновиться до Windows 11 или оформить ESU.

  • Ошибка: Скачивать неофициальные патчи или модификации Windows 10.
    Последствие: Риск заражения и сбоя системы.
    Альтернатива: Использовать только официальные инструменты Microsoft.

  • Ошибка: Устанавливать Windows 11 на неподдерживаемый ПК вручную.
    Последствие: Потеря обновлений и несовместимость драйверов.
    Альтернатива: Приобрести совместимое устройство или остаться на Windows 10 с ESU.

А что если… остаться на Windows 10?

Технически Windows 10 продолжит работать и после 14 октября 2025 года, но риски будут нарастать с каждым месяцем. Отсутствие обновлений безопасности делает систему особенно уязвимой к новым видам атак. Кроме того, часть приложений постепенно перестанет поддерживаться — в первую очередь браузеры и антивирусы.

Microsoft подчёркивает, что программа ESU — временная мера, призванная дать пользователям время для плавного перехода на новое поколение систем.

Плюсы и минусы вариантов

Вариант Плюсы Минусы
Обновление до Windows 11 Бесплатно, сохраняет данные Требуются современные характеристики ПК
Покупка нового устройства Максимальная совместимость и поддержка Финансовые затраты
Подписка ESU Продление защиты Временное решение, без новых функций

FAQ

Когда именно прекратится поддержка Windows 10?
14 октября 2025 года — после этой даты система перестанет получать обновления безопасности.

Можно ли бесплатно перейти на Windows 11?
Да, если устройство соответствует системным требованиям. В некоторых регионах (США и Европа) акция действует до конца 2026 года.

Что делать, если мой компьютер не поддерживает Windows 11?
Использовать программу ESU или рассмотреть покупку нового ПК с предустановленной Windows 11.

Сколько стоит продление поддержки по ESU?
Около $30 в год или 1000 баллов Microsoft Rewards.

Будут ли работать старые программы на Windows 11?
Да, подавляющее большинство приложений совместимо, а встроенный режим совместимости обеспечивает запуск старых программ.

Исторический контекст

  1. 2015 год - выход Windows 10.

  2. 2021 год - запуск Windows 11 с новым интерфейсом и повышенной безопасностью.

  3. 2024 год - объявление о сроках завершения поддержки Windows 10.

  4. 2025 год - окончание жизненного цикла системы и старт ESU.

Три факта о переходе

  1. Microsoft впервые разрешила оплачивать продлённую поддержку баллами Rewards.

  2. Программа ESU ранее применялась для Windows 7 и показала высокую эффективность.

  3. Более 800 млн устройств по всему миру до сих пор используют Windows 10.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Microsoft представила языковую модель UserLM-8B для симуляции поведения человека в диалоге сегодня в 5:46
Не ассистент, а живой человек: новая модель от Microsoft умеет путаться, перебивать и злиться

Microsoft представила UserLM-8B — первую модель, которая говорит не как ассистент, а как человек. Зачем корпорации учат ИИ ошибаться, сомневаться и менять мнение?

Читать полностью » 101 шаблон Google Cloud поможет компаниям интегрировать генеративный ИИ без собственной инфраструктуры сегодня в 4:17
ИИ по инструкции: Google раздал бизнесу 101 готовое решение — просто бери и запускай

Google Cloud представил 101 шаблон для внедрения генеративного ИИ. Как эти готовые решения помогают бизнесу экономить время и деньги, ускоряя цифровую трансформацию?

Читать полностью » МТС полностью отключит сеть 3G к 2027 году и переведёт частоты на LTE — Интерфакс сегодня в 3:48
Прощай, 3G: МТС вырубает старую связь, и это изменит работу вашего телефона

МТС начала масштабное отключение сетей 3G и перевод частот на LTE. Как это скажется на пользователях и почему отказ от старого стандарта неизбежен?

Читать полностью » сегодня в 2:28
Не просто серверная: в Петербурге запустили умную крепость из отечественного железа

«МегаФон» запустил крупнейший дата-центр в Петербурге с полностью отечественными инженерными системами. Что делает этот проект уникальным для российской IT-инфраструктуры?

Читать полностью » Ошибка в Microsoft Defender XDR вызвала ложные уведомления об устаревании SQL Server 2017 и 2019 сегодня в 1:16
Серверы ещё живы, а их уже похоронили: сбой в Defender напугал админов по всему миру

Defender for Endpoint начал ошибочно считать SQL Server 2017 и 2019 устаревшими. Почему это произошло и как Microsoft решает проблему?

Читать полностью » Африка стала лидером по росту интернет-соединений — CAGR 38% за 2021–2025 годы сегодня в 0:16
Глобальный интернет трещит по швам: гиперскейлеры строят свою сеть в обход всех

Пропускная способность мирового интернета выросла до рекордных значений, но реальный трафик всё чаще остаётся внутри стран. Что стоит за этим парадоксом?

Читать полностью » Компания YouTube смягчила правила модерации и позволит часть каналов вернуть доступ вчера в 23:26
Удалили канал — а теперь зовут обратно: что задумал YouTube и кого это касается

YouTube разрешит части заблокированных авторов, включая тех, кто распространял дезинформацию о COVID-19 и выборах, создать новые каналы. Почему компания решила смягчить политику и кто сможет вернуться?

Читать полностью » Xiaomi опубликовала отчёт о сбоях HyperOS и сроках их устранения вчера в 22:51
HyperOS трещит по швам: Xiaomi раскрыла самые надоедливые баги недели

Xiaomi опубликовала отчёт о сбоях HyperOS и рассказала, какие ошибки уже признаны и когда пользователи смогут получить обновления.

Читать полностью »

Новости
Еда
Учёные: микроволновое излучение равномерно прогревает воду — кофе получается мягче
Питомцы
Иногда бездомные собаки нападают из-за страха
Питомцы
Оцикеты обожают путешествия и хорошо переносят дорогу
Садоводство
Осенняя посадка саженцев повышает приживаемость деревьев на 20% — данные специалистов
Авто и мото
YouTube запустил программу Second Chance для восстановления заблокированных каналов
Спорт и фитнес
Александр Аржаков объяснил, почему тренировки со скакалкой укрепляют мышцы и снижают риск сердечных заболеваний
Еда
Венские вафли на молоке по классическому рецепту сохраняют мягкость после остывания
Красота и здоровье
Кардиолог Гаврилюк рассказала, как короткие перерывы на работе снижают риск инфаркта и инсульта
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet