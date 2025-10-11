Таймер пошёл: Microsoft объявила дату смерти Windows 10 и предложила 3 выхода
Microsoft официально напомнила пользователям о скором завершении поддержки Windows 10, назначенном на 14 октября 2025 года. После этой даты операционная система перестанет получать обновления безопасности и исправления ошибок. Компания предложила пользователям три варианта перехода, чтобы сохранить защиту и стабильность работы устройств.
Что произойдёт после окончания поддержки
С завершением жизненного цикла Windows 10 компьютеры, на которых установлена эта система, больше не будут получать критически важные обновления безопасности, драйверов и патчей. Это не означает мгновенную остановку работы устройств — система продолжит функционировать, но её использование станет небезопасным, особенно при подключении к интернету.
Поэтому Microsoft настоятельно рекомендует заранее подготовиться к переходу и выбрать один из трёх предложенных путей.
Вариант 1. Обновление до Windows 11
Самый простой способ остаться в экосистеме Microsoft — обновиться до Windows 11, если компьютер соответствует минимальным системным требованиям.
Проверить совместимость можно стандартным способом:
-
Откройте меню "Пуск" → "Параметры".
-
Перейдите в раздел "Обновление и безопасность".
-
Выберите "Центр обновления Windows".
-
Нажмите "Проверить наличие обновлений".
Если устройство подходит, система предложит бесплатное обновление до Windows 11.
Важно помнить, что Windows 11 требует наличие модуля TPM 2.0, современного процессора и не менее 4 ГБ оперативной памяти. Полный список требований доступен на сайте Microsoft.
Вариант 2. Замена ПК на новый
Если текущий компьютер не поддерживает Windows 11, Microsoft советует приобрести новый ПК, уже поставляемый с предустановленной системой. Компания отмечает, что современные ноутбуки и настольные компьютеры с Windows 11 обеспечивают более высокий уровень защиты и энергоэффективности, а также оптимизированы для работы с искусственным интеллектом и облачными сервисами Microsoft 365.
Чтобы подобрать подходящее устройство, можно воспользоваться онлайн-инструментом на сайте Microsoft, который подберёт модель по параметрам:用途 (работа, учеба, игры или творчество).
Вариант 3. Программа Extended Security Updates (ESU)
Для тех, кто пока не готов к переходу, корпорация предлагает программу продлённой поддержки ESU (Extended Security Updates). Она позволит продолжать получать обновления безопасности даже после 14 октября 2025 года.
Стоимость одного года поддержки — $30 (или 1000 баллов Microsoft Rewards). Для домашних пользователей доступна упрощённая форма участия: достаточно активировать Windows Backup, чтобы синхронизировать настройки и папки с облаком, после чего можно оформить подписку ESU.
Таким образом, пользователи смогут продлить "жизнь" Windows 10 ещё на несколько лет, но только в части обновлений безопасности — новые функции ОС добавляться не будут.
Как выбрать оптимальный путь перехода
|Сценарий пользователя
|Рекомендация Microsoft
|Что получаете
|Современный ПК (2020+)
|Обновление до Windows 11
|Бесплатно, быстро, с сохранением данных
|Старый ПК (без TPM 2.0)
|Покупка нового устройства
|Повышенная производительность и безопасность
|Временное решение
|Подписка ESU
|Продление обновлений безопасности на 1 год
Преимущества перехода на Windows 11
Windows 11 не просто косметическое обновление. Это более безопасная и гибкая платформа, где Microsoft реализовала ряд новшеств:
-
встроенные функции защиты данных и паролей;
-
улучшенная работа с несколькими мониторами;
-
оптимизация для ARM-процессоров;
-
интеграция искусственного интеллекта Copilot;
-
переработанный интерфейс с панелью задач и новой панелью виджетов.
Кроме того, пользователи получают улучшенную совместимость с современными приложениями, включая инструменты для творчества, разработку игр и офисную работу.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Игнорировать уведомления о завершении поддержки.
Последствие: Уязвимость к вирусам и утечке данных.
Альтернатива: Обновиться до Windows 11 или оформить ESU.
-
Ошибка: Скачивать неофициальные патчи или модификации Windows 10.
Последствие: Риск заражения и сбоя системы.
Альтернатива: Использовать только официальные инструменты Microsoft.
-
Ошибка: Устанавливать Windows 11 на неподдерживаемый ПК вручную.
Последствие: Потеря обновлений и несовместимость драйверов.
Альтернатива: Приобрести совместимое устройство или остаться на Windows 10 с ESU.
А что если… остаться на Windows 10?
Технически Windows 10 продолжит работать и после 14 октября 2025 года, но риски будут нарастать с каждым месяцем. Отсутствие обновлений безопасности делает систему особенно уязвимой к новым видам атак. Кроме того, часть приложений постепенно перестанет поддерживаться — в первую очередь браузеры и антивирусы.
Microsoft подчёркивает, что программа ESU — временная мера, призванная дать пользователям время для плавного перехода на новое поколение систем.
Плюсы и минусы вариантов
|Вариант
|Плюсы
|Минусы
|Обновление до Windows 11
|Бесплатно, сохраняет данные
|Требуются современные характеристики ПК
|Покупка нового устройства
|Максимальная совместимость и поддержка
|Финансовые затраты
|Подписка ESU
|Продление защиты
|Временное решение, без новых функций
FAQ
Когда именно прекратится поддержка Windows 10?
14 октября 2025 года — после этой даты система перестанет получать обновления безопасности.
Можно ли бесплатно перейти на Windows 11?
Да, если устройство соответствует системным требованиям. В некоторых регионах (США и Европа) акция действует до конца 2026 года.
Что делать, если мой компьютер не поддерживает Windows 11?
Использовать программу ESU или рассмотреть покупку нового ПК с предустановленной Windows 11.
Сколько стоит продление поддержки по ESU?
Около $30 в год или 1000 баллов Microsoft Rewards.
Будут ли работать старые программы на Windows 11?
Да, подавляющее большинство приложений совместимо, а встроенный режим совместимости обеспечивает запуск старых программ.
Исторический контекст
-
2015 год - выход Windows 10.
-
2021 год - запуск Windows 11 с новым интерфейсом и повышенной безопасностью.
-
2024 год - объявление о сроках завершения поддержки Windows 10.
-
2025 год - окончание жизненного цикла системы и старт ESU.
Три факта о переходе
-
Microsoft впервые разрешила оплачивать продлённую поддержку баллами Rewards.
-
Программа ESU ранее применялась для Windows 7 и показала высокую эффективность.
-
Более 800 млн устройств по всему миру до сих пор используют Windows 10.
