ОС без будущего: что делать, если Windows 10 умирает, а “одиннадцатая” не встаёт
Операционная система Windows 10 скоро официально уйдёт в историю: в октябре этого года Microsoft прекратит её поддержку. Это значит, что пользователи перестанут получать обновления безопасности и исправления ошибок, за редкими исключениями. Такая перспектива уже подтолкнула миллионы людей к обновлению своих компьютеров.
Как меняется рынок Windows
По данным Statcounter на сентябрь 2025 года:
-
Windows 11 заняла 50,36% рынка,
-
Windows 10 удерживает 42,57%,
-
Windows 7 неожиданно выросла до 6,14%,
-
Windows XP и Windows 8.1 практически исчезли с карты, их доли составляют 0,29% и 0,19% соответственно.
Основной рост Windows 11 объясняется покупкой новых ПК и обновлением с "десятки". Но часть пользователей решила вернуться к старым версиям или вовсе попробовать Linux.
Почему растёт Windows 7
Windows 7, выпущенная ещё в 2009 году, долго держалась на уровне 2-3%. Но к августу 2025-го её доля неожиданно удвоилась и превысила 6%. Эксперты объясняют этот скачок спецификой данных Statcounter: ресурс собирает статистику через встроенные коды отслеживания на более чем 1,5 млрд сайтов. Возможно, дело не в реальном росте популярности "семёрки", а в изменениях выборки.
Напомним, официальная поддержка Windows 7 завершилась ещё в январе 2020 года.
Сравнение популярных ОС
|Версия
|Доля в сентябре 2025
|Поддержка
|Windows 11
|50,36%
|активно поддерживается
|Windows 10
|42,57%
|поддержка до октября 2025
|Windows 7
|6,14%
|прекращена в 2020 году
|Windows XP
|0,29%
|прекращена в 2014 году
|Windows 8.1
|0,19%
|прекращена в 2023 году
Советы шаг за шагом: как действовать пользователю Windows 10
-
Проверьте совместимость ПК с Windows 11 с помощью утилиты Microsoft PC Health Check.
-
Если устройство не поддерживает "одиннадцатую", рассмотрите обновление оборудования.
-
Сохраните резервные копии важных файлов перед переходом.
-
Установите Windows 11 или, если есть интерес, попробуйте Linux-дистрибутив.
-
Если оставить Windows 10, используйте антивирусы и фаерволы сторонних разработчиков для минимизации рисков.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: продолжать использовать Windows 10 без обновлений.
→ Последствие: высокая уязвимость к вирусам.
→ Альтернатива: обновиться до Windows 11 или перейти на Linux.
-
Ошибка: возвращаться к Windows 7.
→ Последствие: полное отсутствие поддержки и драйверов.
→ Альтернатива: установка облегчённых сборок Linux.
-
Ошибка: игнорировать резервное копирование при переходе.
→ Последствие: потеря личных файлов.
→ Альтернатива: использовать облачные сервисы или внешний диск.
А что если…
А что если Windows 12 выйдет раньше ожидаемого? Тогда пользователи, только что обновившиеся до "одиннадцатой", снова окажутся перед выбором. Возможно, Microsoft предложит плавный переход, чтобы избежать повторного шока для рынка.
Плюсы и минусы Windows 11
|Плюсы
|Минусы
|Современный интерфейс
|Требовательность к железу
|Постоянные обновления безопасности
|Ограничения для старых ПК
|Интеграция с облачными сервисами
|Привычные функции изменены или убраны
|Оптимизация под новые процессоры
|Иногда проблемы совместимости с ПО
FAQ
Как бесплатно перейти на Windows 11?
До октября 2025 года обновление с Windows 10 остаётся бесплатным для совместимых устройств.
Сколько стоит лицензия Windows 11?
Официальная цена — от 139 долларов (около 13-15 тысяч рублей в зависимости от версии).
Можно ли продолжить использовать Windows 10 после октября?
Да, но без обновлений безопасности, что повышает риски.
Мифы и правда
-
Миф: Windows 11 — это просто косметический апдейт.
Правда: система получила новые функции безопасности и оптимизацию.
-
Миф: Linux подходит только для программистов.
Правда: современные дистрибутивы удобны и для обычных пользователей.
-
Миф: Windows 7 по-прежнему безопасна.
Правда: она давно не обновляется и уязвима.
3 интересных факта
-
Windows 10 изначально рекламировали как "последнюю версию Windows", но Microsoft позже изменила стратегию.
-
Windows XP всё ещё используется на банкоматах и промышленном оборудовании.
-
Некоторые правительства и крупные корпорации платили Microsoft за расширенную поддержку Windows 7 до 2023 года.
Исторический контекст
-
2001 год: выход Windows XP, рекорд по продолжительности использования.
-
2009 год: запуск Windows 7, ставшей одной из самых любимых версий.
-
2015 год: релиз Windows 10, получившей модель постоянных обновлений.
-
2021 год: выход Windows 11.
-
2025 год: завершение поддержки Windows 10 и рост доли Windows 11.
