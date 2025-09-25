ОС без будущего: что делать, если Windows 10 умирает, а “одиннадцатая” не встаёт

Операционная система Windows 10 скоро официально уйдёт в историю: в октябре этого года Microsoft прекратит её поддержку. Это значит, что пользователи перестанут получать обновления безопасности и исправления ошибок, за редкими исключениями. Такая перспектива уже подтолкнула миллионы людей к обновлению своих компьютеров.

Как меняется рынок Windows

По данным Statcounter на сентябрь 2025 года:

Windows 11 заняла 50,36% рынка,

Windows 10 удерживает 42,57% ,

Windows 7 неожиданно выросла до 6,14% ,

Windows XP и Windows 8.1 практически исчезли с карты, их доли составляют 0,29% и 0,19% соответственно.

Основной рост Windows 11 объясняется покупкой новых ПК и обновлением с "десятки". Но часть пользователей решила вернуться к старым версиям или вовсе попробовать Linux.

Почему растёт Windows 7

Windows 7, выпущенная ещё в 2009 году, долго держалась на уровне 2-3%. Но к августу 2025-го её доля неожиданно удвоилась и превысила 6%. Эксперты объясняют этот скачок спецификой данных Statcounter: ресурс собирает статистику через встроенные коды отслеживания на более чем 1,5 млрд сайтов. Возможно, дело не в реальном росте популярности "семёрки", а в изменениях выборки.

Напомним, официальная поддержка Windows 7 завершилась ещё в январе 2020 года.

Сравнение популярных ОС

Версия Доля в сентябре 2025 Поддержка Windows 11 50,36% активно поддерживается Windows 10 42,57% поддержка до октября 2025 Windows 7 6,14% прекращена в 2020 году Windows XP 0,29% прекращена в 2014 году Windows 8.1 0,19% прекращена в 2023 году

Советы шаг за шагом: как действовать пользователю Windows 10

Проверьте совместимость ПК с Windows 11 с помощью утилиты Microsoft PC Health Check. Если устройство не поддерживает "одиннадцатую", рассмотрите обновление оборудования. Сохраните резервные копии важных файлов перед переходом. Установите Windows 11 или, если есть интерес, попробуйте Linux-дистрибутив. Если оставить Windows 10, используйте антивирусы и фаерволы сторонних разработчиков для минимизации рисков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: продолжать использовать Windows 10 без обновлений.

→ Последствие: высокая уязвимость к вирусам.

→ Альтернатива: обновиться до Windows 11 или перейти на Linux.

Ошибка: возвращаться к Windows 7.

→ Последствие: полное отсутствие поддержки и драйверов.

→ Альтернатива: установка облегчённых сборок Linux.

Ошибка: игнорировать резервное копирование при переходе.

→ Последствие: потеря личных файлов.

→ Альтернатива: использовать облачные сервисы или внешний диск.

А что если…

А что если Windows 12 выйдет раньше ожидаемого? Тогда пользователи, только что обновившиеся до "одиннадцатой", снова окажутся перед выбором. Возможно, Microsoft предложит плавный переход, чтобы избежать повторного шока для рынка.

Плюсы и минусы Windows 11

Плюсы Минусы Современный интерфейс Требовательность к железу Постоянные обновления безопасности Ограничения для старых ПК Интеграция с облачными сервисами Привычные функции изменены или убраны Оптимизация под новые процессоры Иногда проблемы совместимости с ПО

FAQ

Как бесплатно перейти на Windows 11?

До октября 2025 года обновление с Windows 10 остаётся бесплатным для совместимых устройств.

Сколько стоит лицензия Windows 11?

Официальная цена — от 139 долларов (около 13-15 тысяч рублей в зависимости от версии).

Можно ли продолжить использовать Windows 10 после октября?

Да, но без обновлений безопасности, что повышает риски.

Мифы и правда

Миф: Windows 11 — это просто косметический апдейт.

Правда: система получила новые функции безопасности и оптимизацию.

Миф: Linux подходит только для программистов.

Правда: современные дистрибутивы удобны и для обычных пользователей.

Миф: Windows 7 по-прежнему безопасна.

Правда: она давно не обновляется и уязвима.

3 интересных факта

Windows 10 изначально рекламировали как "последнюю версию Windows", но Microsoft позже изменила стратегию. Windows XP всё ещё используется на банкоматах и промышленном оборудовании. Некоторые правительства и крупные корпорации платили Microsoft за расширенную поддержку Windows 7 до 2023 года.

Исторический контекст