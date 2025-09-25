Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 21:19

ОС без будущего: что делать, если Windows 10 умирает, а “одиннадцатая” не встаёт

Windows 7 неожиданно выросла до 6% на фоне ухода Windows 10 с рынка — Statcounter

Операционная система Windows 10 скоро официально уйдёт в историю: в октябре этого года Microsoft прекратит её поддержку. Это значит, что пользователи перестанут получать обновления безопасности и исправления ошибок, за редкими исключениями. Такая перспектива уже подтолкнула миллионы людей к обновлению своих компьютеров.

Как меняется рынок Windows

По данным Statcounter на сентябрь 2025 года:

  • Windows 11 заняла 50,36% рынка,

  • Windows 10 удерживает 42,57%,

  • Windows 7 неожиданно выросла до 6,14%,

  • Windows XP и Windows 8.1 практически исчезли с карты, их доли составляют 0,29% и 0,19% соответственно.

Основной рост Windows 11 объясняется покупкой новых ПК и обновлением с "десятки". Но часть пользователей решила вернуться к старым версиям или вовсе попробовать Linux.

Почему растёт Windows 7

Windows 7, выпущенная ещё в 2009 году, долго держалась на уровне 2-3%. Но к августу 2025-го её доля неожиданно удвоилась и превысила 6%. Эксперты объясняют этот скачок спецификой данных Statcounter: ресурс собирает статистику через встроенные коды отслеживания на более чем 1,5 млрд сайтов. Возможно, дело не в реальном росте популярности "семёрки", а в изменениях выборки.

Напомним, официальная поддержка Windows 7 завершилась ещё в январе 2020 года.

Сравнение популярных ОС

Версия Доля в сентябре 2025 Поддержка
Windows 11 50,36% активно поддерживается
Windows 10 42,57% поддержка до октября 2025
Windows 7 6,14% прекращена в 2020 году
Windows XP 0,29% прекращена в 2014 году
Windows 8.1 0,19% прекращена в 2023 году

Советы шаг за шагом: как действовать пользователю Windows 10

  1. Проверьте совместимость ПК с Windows 11 с помощью утилиты Microsoft PC Health Check.

  2. Если устройство не поддерживает "одиннадцатую", рассмотрите обновление оборудования.

  3. Сохраните резервные копии важных файлов перед переходом.

  4. Установите Windows 11 или, если есть интерес, попробуйте Linux-дистрибутив.

  5. Если оставить Windows 10, используйте антивирусы и фаерволы сторонних разработчиков для минимизации рисков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: продолжать использовать Windows 10 без обновлений.
    → Последствие: высокая уязвимость к вирусам.
    → Альтернатива: обновиться до Windows 11 или перейти на Linux.

  • Ошибка: возвращаться к Windows 7.
    → Последствие: полное отсутствие поддержки и драйверов.
    → Альтернатива: установка облегчённых сборок Linux.

  • Ошибка: игнорировать резервное копирование при переходе.
    → Последствие: потеря личных файлов.
    → Альтернатива: использовать облачные сервисы или внешний диск.

А что если…

А что если Windows 12 выйдет раньше ожидаемого? Тогда пользователи, только что обновившиеся до "одиннадцатой", снова окажутся перед выбором. Возможно, Microsoft предложит плавный переход, чтобы избежать повторного шока для рынка.

Плюсы и минусы Windows 11

Плюсы Минусы
Современный интерфейс Требовательность к железу
Постоянные обновления безопасности Ограничения для старых ПК
Интеграция с облачными сервисами Привычные функции изменены или убраны
Оптимизация под новые процессоры Иногда проблемы совместимости с ПО

FAQ

Как бесплатно перейти на Windows 11?
До октября 2025 года обновление с Windows 10 остаётся бесплатным для совместимых устройств.

Сколько стоит лицензия Windows 11?
Официальная цена — от 139 долларов (около 13-15 тысяч рублей в зависимости от версии).

Можно ли продолжить использовать Windows 10 после октября?
Да, но без обновлений безопасности, что повышает риски.

Мифы и правда

  • Миф: Windows 11 — это просто косметический апдейт.
    Правда: система получила новые функции безопасности и оптимизацию.

  • Миф: Linux подходит только для программистов.
    Правда: современные дистрибутивы удобны и для обычных пользователей.

  • Миф: Windows 7 по-прежнему безопасна.
    Правда: она давно не обновляется и уязвима.

3 интересных факта

  1. Windows 10 изначально рекламировали как "последнюю версию Windows", но Microsoft позже изменила стратегию.

  2. Windows XP всё ещё используется на банкоматах и промышленном оборудовании.

  3. Некоторые правительства и крупные корпорации платили Microsoft за расширенную поддержку Windows 7 до 2023 года.

Исторический контекст

  • 2001 год: выход Windows XP, рекорд по продолжительности использования.

  • 2009 год: запуск Windows 7, ставшей одной из самых любимых версий.

  • 2015 год: релиз Windows 10, получившей модель постоянных обновлений.

  • 2021 год: выход Windows 11.

  • 2025 год: завершение поддержки Windows 10 и рост доли Windows 11.

