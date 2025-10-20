Плати или уходи: что стоит за прощанием с Windows 10 и кто от этого выигрывает

Завершение поддержки Windows 10 стало заметным рубежом для миллионов пользователей по всему миру. Однако, как считают в Фонде свободного программного обеспечения (Free Software Foundation, FSF), это событие не повод паниковать, а наоборот — возможность наконец-то обрести настоящую независимость. Организация призывает специалистов и энтузиастов помочь окружающим перейти на свободную операционную систему GNU/Linux, где пользователи сами контролируют свои устройства, а не подчиняются решениям корпораций.

Почему FSF считает Windows 10 символом несвободы

FSF напоминает, что Windows остаётся проприетарным программным обеспечением, а значит, пользователи не имеют доступа к исходному коду и не могут модифицировать систему под свои нужды.

"Microsoft делает всё возможное, чтобы держать пользователей Windows под своим контролем. Поскольку Windows является проприетарным программным обеспечением, ни пользователи, ни независимые эксперты не могут изучать исходный код системы, копировать его, изменять для удовлетворения своих потребностей или распространять компоненты, которые они считают полезными", — пояснили в FSF.

Организация подчёркивает, что политика Microsoft направлена на максимизацию прибыли, а не на защиту интересов пользователей. Прекращение поддержки Windows 10, по мнению FSF, — лишь очередной шаг в "цикле запланированного устаревания", который заставляет людей либо платить за продление обновлений, либо покупать новое оборудование и лицензии.

Почему GNU/Linux — альтернатива, а не компромисс

По мнению Фонда, переход на GNU/Linux позволяет пользователям выйти из зависимости от проприетарных решений и вернуть себе контроль над собственным компьютером.

GNU/Linux — это свободное программное обеспечение, в основе которого лежат принципы открытости и доступности. Пользователи могут не только бесплатно устанавливать систему, но и изменять её исходный код, делиться своими версиями с другими, улучшать интерфейс или производительность.

"Прекращение поддержки Windows 10 — прекрасная возможность разорвать этот порочный круг и перейти на операционную систему GNU/Linux, систему, которая уважает вашу свободу", — заявили в организации.

В FSF подчёркивают, что сертифицированные дистрибутивы GNU/Linux (например, Trisquel, PureOS, Guix System) не только не требуют подписок или платных обновлений, но и часто работают быстрее на старом оборудовании, сохраняя высокий уровень безопасности. Это делает их особенно привлекательными для владельцев ПК, которые не хотят или не могут переходить на Windows 11 из-за аппаратных ограничений.

Что предлагает Microsoft

С 14 октября 2025 года Windows 10 перестала получать обновления функций и безопасности. Тем не менее Microsoft предлагает расширенные обновления безопасности (ESU) для тех, кто не готов к немедленному переходу. Стоимость — 30 долларов в год на одно устройство. При этом компания также предусмотрела возможность бесплатного продления для образовательных учреждений и некоммерческих организаций, но только при соблюдении ряда условий.

Фактически, пользователи вынуждены либо платить за поддержку устаревшей системы, либо переходить на Windows 11, требующую более современного железа. FSF считает это искусственным ограничением, которое толкает потребителей к покупке новой техники.

Как помочь другим перейти на GNU/Linux

FSF призывает опытных пользователей и специалистов включиться в процесс популяризации свободного ПО.

"Если вы уже являетесь пользователем GNU/Linux, вам предстоит сыграть важную роль. Помогите своим друзьям и близким перейти на GNU/Linux, поделившись своими знаниями, помогите им установить ОС, которая является свободной", — подчеркнули в Фонде.

Для этого организация рекомендует:

Проводить демонстрации и мастер-классы. Показать, как работает GNU/Linux, какие программы доступны и как ими пользоваться. Помогать с установкой. Многие дистрибутивы — Ubuntu, Fedora, Mint — устанавливаются за 15-20 минут и не требуют глубоких технических знаний. Рассказать о преимуществах. Обратить внимание на стабильность, безопасность, отсутствие телеметрии и шпионских функций. Поддерживать новичков. Помочь настроить интерфейс, драйверы и объяснить, как устанавливать приложения через репозитории.

Таким образом, переход на GNU/Linux может стать не только актом цифровой независимости, но и возможностью продлить жизнь старым ПК, которые больше не поддерживаются Windows.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: продолжать использовать неподдерживаемую Windows 10.

Последствие: повышенные риски безопасности и несовместимость с новыми приложениями.

Альтернатива: перейти на GNU/Linux или установить дистрибутив с долгосрочной поддержкой.

• Ошибка: платить за продление ESU.

Последствие: временное решение, зависящее от Microsoft.

Альтернатива: использовать свободную ОС без ограничений и подписок.

• Ошибка: думать, что Linux сложен и "только для программистов".

Последствие: отказ от удобной и стабильной системы.

Альтернатива: выбрать дружественный дистрибутив (Ubuntu, Mint, Zorin OS).

Сравнение: Windows 10 vs GNU/Linux

Параметр Windows 10 GNU/Linux Лицензия Проприетарная Свободная (GPL) Стоимость Платная, платные обновления Бесплатная Поддержка старого оборудования Ограниченная Расширенная Безопасность Зависит от обновлений Microsoft Контролируется пользователем Настройка интерфейса Ограниченная Гибкая Доступ к исходному коду Закрыт Полный Требования к ресурсам Высокие Умеренные Конфиденциальность Есть телеметрия Отсутствует сбор данных

А что если пользователю нужна Windows?

FSF признаёт, что в некоторых случаях пользователи могут быть привязаны к проприетарным программам, например, профессиональному ПО или играм. Однако даже в таких ситуациях есть решения:

запуск Windows-приложений через Wine или Proton ;

использование виртуальных машин с минимальным временем пребывания в закрытой среде;

поиск открытых аналогов (GIMP вместо Photoshop, LibreOffice вместо Microsoft Office и т. д.).

Таким образом, Linux может полностью заменить Windows для большинства повседневных и профессиональных задач.

Плюсы и минусы перехода на GNU/Linux

Плюсы Минусы Полный контроль над системой Требуется время на адаптацию Бесплатные обновления и поддержка Не все программы доступны Высокая безопасность и стабильность Возможны сложности с драйверами Совместимость со старым оборудованием Иногда нужно ручное донастройка Поддержка сообщества и открытость Меньше коммерческих игр

FAQ

Когда завершилась поддержка Windows 10?

14 октября 2025 года — после этого Microsoft больше не выпускает обновления функций и безопасности.

Можно ли остаться на Windows 10?

Да, но это небезопасно. Без обновлений система уязвима к вирусам и эксплойтам.

Сложно ли перейти на GNU/Linux?

Современные дистрибутивы просты в установке и не требуют опыта. Процесс занимает около 20 минут.

Какой дистрибутив выбрать новичку?

Подойдут Ubuntu, Linux Mint или Zorin OS — с дружественным интерфейсом и автоматической установкой драйверов.

Можно ли вернуть Windows, если не понравится Linux?

Да, достаточно сохранить резервную копию системы или использовать установочный носитель Windows.

Мифы и правда

• Миф: Linux подходит только программистам.

Правда: большинство дистрибутивов интуитивны и дружелюбны, с графическим интерфейсом, аналогичным Windows.

• Миф: на Linux нет программ.

Правда: доступны тысячи бесплатных приложений, включая офис, браузеры, редакторы и мессенджеры.

• Миф: Linux несовместим с современным оборудованием.

Правда: драйверы для большинства устройств встроены в ядро или устанавливаются автоматически.

3 интересных факта

Первый дистрибутив Linux появился в 1992 году и весил всего 40 МБ. Сегодня Linux используется на большинстве серверов, смартфонов (Android) и даже в космических миссиях NASA. Многие правительственные учреждения Европы и Азии переводят свои системы на Linux ради цифрового суверенитета.

Исторический контекст

Идея свободного программного обеспечения зародилась в 1983 году, когда Ричард Столлман запустил проект GNU. Его целью было создать систему, где пользователи владеют своим кодом и могут делиться им с другими. Linux стал ядром, объединившим эти принципы. Сегодня, спустя 40 лет, FSF продолжает отстаивать свободу пользователей, напоминая, что технологии должны служить человеку, а не корпорациям.