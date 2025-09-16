Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:08

Окно или проход: какие места в самолете выбирают опытные путешественники

Эксперты объяснили преимущества и недостатки мест у окна в самолёте

Для одних путешественников кресло у окна — мечта: вид из иллюминатора, возможность прислониться к стенке и тишина по сравнению с проходом. Для других такие места становятся испытанием. Чтобы понять, стоит ли их выбирать, важно рассмотреть все плюсы и минусы.

Преимущества места у окна

Главное достоинство очевидно — возможность наблюдать виды. Особенно приятно это на дневных рейсах: облака, города и пейзажи создают атмосферу путешествия. Кроме того, у окна легче заснуть: можно опереться на стенку и избежать постоянных перемещений соседей.
Ещё один плюс — меньше шансов быть задетым тележкой или пассажирами, проходящими по салону.

Недостатки и неудобства

Удобство места у окна заканчивается, когда нужно встать. Чтобы попасть в туалет или размяться, придётся тревожить соседей. На ночных рейсах иллюминатор может мешать: даже с закрытой шторкой остаётся световой контраст.
Отдельный момент — холод. В некоторых самолётах стена возле окна бывает прохладной, и без пледа или куртки сидеть может быть некомфортно.

Кому подходят эти места

Если важно выспаться, место у окна подойдёт больше, чем у прохода: никто не будет тревожить во время сна. Такие кресла ценят и те, кто боится летать: вид из окна помогает контролировать ситуацию и снижает тревогу.
Тем, кто предпочитает свободу движений, лучше выбрать проход: легче вставать и двигаться по салону.

Баланс выбора

Опытные туристы советуют ориентироваться на тип рейса. Для коротких перелётов место у окна — удачный вариант: меньше суеты и больше спокойствия. На долгих рейсах при склонности часто вставать и разминаться лучше выбрать проход.

Место у окна остаётся выбором для тех, кто ценит уединение и красивые виды, а также хочет спокойно поспать в полёте. Но для активных пассажиров и долгих рейсов комфортнее может оказаться кресло у прохода.

