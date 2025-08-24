Шторы решают больше, чем мебель: секрет гармоничного интерьера

Шторы — это не просто защита от солнца или любопытных соседей. Они способны кардинально изменить восприятие комнаты: сделать её уютнее, зрительно увеличить пространство, подчеркнуть стиль. Но выбрать "одежду для окон" не так просто, как кажется.

Римские шторы: практичность и лёгкость

Для маленьких помещений римские шторы — почти идеальный вариант. Они поднимаются вверх, складываясь в ровные горизонтальные складки, и не занимают лишнего места.

Подходят для кухни, детской, балкона и даже офисов. Их легко снимать и стирать, а для кухни лучше выбирать ткань с защитной пропиткой от жира и влаги. Если окна выходят на солнечную сторону, стоит рассмотреть модели с подкладом, который защитит от выгорания.

Блэкаут: абсолютная защита от света

Хотите выспаться даже в самый яркий день или устроить кинотеатр у себя дома? Тогда блэкаут — ваш выбор. Эти шторы полностью блокируют свет, помогают сохранять прохладу и защищают мебель от выгорания.

Сегодня можно найти блэкаут разных оттенков и фактур, поэтому подобрать вариант под интерьер не составит труда. Часто их комбинируют с римскими шторами или тюлем, чтобы регулировать освещённость. Уход прост: деликатная стирка без сильного отжима.

Портьеры: классика и уют

Портьеры остаются универсальным решением для любых помещений — квартиры, ресторана, офиса. Они закрывают от посторонних глаз, приглушают уличный шум и помогают удерживать тепло. Особенно актуальны для первых этажей и комнат с окнами на оживлённые улицы.

"Если вы хотите получить красивые волны, выбирайте шторы с ручной драпировкой, при которой каждая складка формируется вручную, — говорит сооснователь и ведущий дизайнер Bots Home Кристина Боц. — Такой подход позволяет шторам выглядеть особенно аккуратно и стильно".

Портьеры отлично смотрятся в паре с тюлем, позволяя регулировать естественное освещение. Сегодня в моде потолочные карнизы и электрокарнизы: они визуально увеличивают высоту потолка и делают управление шторами удобным.

Советы по выбору штор

Для аллергиков лучше подойдут натуральные ткани (лён, хлопок) или материалы с высоким содержанием волокон. Они приятны на ощупь и безопаснее для здоровья. Но такие ткани требуют деликатного ухода и чаще всего — химчистки.

Электрокарниз — современный вариант для больших окон или высоких потолков: управлять шторами можно с пульта или смартфона.

По длине есть два популярных решения:

в сантиметре от пола — аккуратно и практично;

с запасом в 10 см на полу — уютно и мягко.

"Красиво оформленные окна подчёркивают стилистическое решение всей комнаты, — отмечает дизайнер студии интерьера Studio 291/design interior Ирина Качусова. — С помощью штор можно скрыть неудачную конструкцию окна или визуально трансформировать пространство. Лайфхак: держите два комплекта штор — на осень-зиму и на весну-лето. Это создаёт настроение и помогает менять атмосферу в доме".



Итог

Шторы — не просто аксессуар, а важный инструмент дизайна. Римские добавят лёгкости, блэкаут подарит тишину и темноту, портьеры создадут уют и классическую атмосферу. Главное — выбрать их с умом.