Круговые движения — враг чистоты: как тряпка оставляет разводы на стекле
Весна для многих ассоциируется не только с теплом и солнцем, но и с традиционным наведением порядка. Одно из самых важных дел в это время — мытьё окон. Но часто, несмотря на все старания, вместо прозрачных стёкол остаются разводы и пятна. Чтобы окна засияли, как в рекламе, стоит учитывать несколько простых, но эффективных правил.
Почему солнце мешает чистоте
Многие ошибочно думают, что солнечный день — лучший помощник в уборке. На деле прямые лучи заставляют моющее средство высыхать слишком быстро, и на стекле остаются разводы. Оптимальное время для мытья окон — пасмурная, но сухая погода.
Разные тряпки для разных поверхностей
Использование одной тряпки для всего сразу — от рам до стёкол — только переносит грязь с места на место. Чтобы стекло осталось идеально чистым, нужно минимум два аксессуара: один для самих окон, другой для рам и подоконников.
Как правильно двигать тряпкой
Круговые движения оставляют некрасивые следы. Лучше двигаться сверху вниз или горизонтально, соблюдая одно направление. Так средство распределяется равномерно, а результат получается безупречным.
Не забывайте про рамы и уплотнители
Чистота окна — это не только стёкла. В пыльных уголках рам и резиновых уплотнителях накапливается грязь. Их стоит протирать влажной тряпкой, а резину обрабатывать силиконовыми средствами — это продлит срок службы и предотвратит растрескивание.
Как наносить средство
Популярный способ — распылить моющее прямо на стекло. Но так легко переборщить с количеством, и результатом опять станут разводы. Гораздо эффективнее нанести жидкость сначала на губку или ткань, а затем протереть поверхность.
Опасность "народных методов"
Газеты, которыми раньше часто натирали окна, сегодня не лучший выбор: типографская краска может пачкать руки и подоконники. Раствор уксуса с водой действительно помогает против налёта, но способен повредить пластиковые элементы и оставляет стойкий запах. Абразивы вроде соды или соли и вовсе могут поцарапать стекло.
