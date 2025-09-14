Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Самоочищающееся стекло
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:14

Круговые движения — враг чистоты: как тряпка оставляет разводы на стекле

Наносить моющее средство на ткань, а не на стекло, советуют эксперты по уборке

Весна для многих ассоциируется не только с теплом и солнцем, но и с традиционным наведением порядка. Одно из самых важных дел в это время — мытьё окон. Но часто, несмотря на все старания, вместо прозрачных стёкол остаются разводы и пятна. Чтобы окна засияли, как в рекламе, стоит учитывать несколько простых, но эффективных правил.

Почему солнце мешает чистоте

Многие ошибочно думают, что солнечный день — лучший помощник в уборке. На деле прямые лучи заставляют моющее средство высыхать слишком быстро, и на стекле остаются разводы. Оптимальное время для мытья окон — пасмурная, но сухая погода.

Разные тряпки для разных поверхностей

Использование одной тряпки для всего сразу — от рам до стёкол — только переносит грязь с места на место. Чтобы стекло осталось идеально чистым, нужно минимум два аксессуара: один для самих окон, другой для рам и подоконников.

Как правильно двигать тряпкой

Круговые движения оставляют некрасивые следы. Лучше двигаться сверху вниз или горизонтально, соблюдая одно направление. Так средство распределяется равномерно, а результат получается безупречным.

Не забывайте про рамы и уплотнители

Чистота окна — это не только стёкла. В пыльных уголках рам и резиновых уплотнителях накапливается грязь. Их стоит протирать влажной тряпкой, а резину обрабатывать силиконовыми средствами — это продлит срок службы и предотвратит растрескивание.

Как наносить средство

Популярный способ — распылить моющее прямо на стекло. Но так легко переборщить с количеством, и результатом опять станут разводы. Гораздо эффективнее нанести жидкость сначала на губку или ткань, а затем протереть поверхность.

Опасность "народных методов"

Газеты, которыми раньше часто натирали окна, сегодня не лучший выбор: типографская краска может пачкать руки и подоконники. Раствор уксуса с водой действительно помогает против налёта, но способен повредить пластиковые элементы и оставляет стойкий запах. Абразивы вроде соды или соли и вовсе могут поцарапать стекло.

