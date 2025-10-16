Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:29

Как избавиться от сквозняков из пластиковых окон: пошаговая инструкция

Сквозняк из пластиковых окон: главные причины и способы устранения

Когда пластиковые окна только появились в российских квартирах, казалось, что проблема утепления решена раз и навсегда. Новые стеклопакеты обещали тепло, тишину и защиту от сквозняков. Однако со временем многие владельцы столкнулись с неожиданной ситуацией: из пластиковых окон тоже может дуть. Почему так происходит и как вернуть дому комфорт — рассказываем подробно.

Почему из пластиковых окон проникает холод

Современные ПВХ-системы рассчитаны на десятилетия службы, но только при правильной установке и уходе. Даже небольшие ошибки во время монтажа или эксплуатации могут привести к сквознякам.

1. Ошибки при установке

Некачественная установка — самая частая причина проблем. Если монтажники не выровняли раму или неправильно запенили монтажные швы, герметичность нарушается. Через микрозазоры холодный воздух легко проникает внутрь.

Перед тем как заказывать замену окон, тщательно выбирайте компанию-установщика. Изучите отзывы, сравните цены и условия гарантии. Работы должны выполняться строго по ГОСТу, иначе даже дорогой профиль не спасёт от продуваний.

2. Дешёвый профиль или фурнитура

Однокамерные стеклопакеты — экономичный, но не лучший вариант для холодных регионов. Они плохо удерживают тепло и пропускают шум.

Также большую роль играет фурнитура. Если створка не прижимается к раме достаточно плотно, воздух будет просачиваться даже через закрытое окно. Лучше сразу выбирать проверенные бренды и комплектацию среднего класса — это сэкономит нервы в будущем.

3. Износ уплотнителя

Резиновый уплотнитель теряет эластичность со временем. Особенно часто это случается через 5-7 лет эксплуатации. В результате створка закрывается неплотно, и появляются микроскопические щели.

Проверить легко: закройте окно, зажмите между рамой и створкой лист бумаги и попробуйте вытянуть. Если лист выходит без усилия — уплотнитель пора менять.

Как устранить сквозняки: пошаговое руководство

Если из окна тянет холодом, не спешите вызывать мастеров. В большинстве случаев проблему можно решить самостоятельно.

1. Проверьте уплотнитель

Сначала осмотрите резиновый шнур по периметру створки. Если он треснул, стал жёстким или отходит от рамы, замените его.

Лучше выбирать силиконовый уплотнитель - он сохраняет гибкость даже в сильные морозы. Заменить элемент можно самому:

  • снимите старый шнур;
  • очистите паз от пыли;
  • аккуратно вставьте новый, не растягивая.

После замены обязательно закройте окно и убедитесь, что створка прилегает плотно.

2. Осмотрите штапик

Штапик — пластиковая планка, удерживающая стеклопакет в раме. Со временем он может ослабнуть, особенно если был установлен с нарушением.

Аккуратно прижмите штапик — если есть люфт, его нужно заменить. Сделать это можно при помощи пластикового шпателя и молотка с мягкой насадкой.

3. Заделайте щели

Если вы заметили продувание между рамой и стеклопакетом, используйте силиконовый герметик. Он заполняет микропространства и восстанавливает герметичность.

Для временной защиты подойдёт плотный строительный скотч: наклейте его вдоль шва, где ощущается поток воздуха.

4. Проверьте откосы и подоконник

Иногда холод идёт не от самого окна, а от откосов. Монтажная пена под облицовкой со временем разрушается, появляются пустоты.

Чтобы исправить ситуацию:

  1. Снимите пластиковые откосы.
  2. Заполните образовавшиеся щели монтажной пеной.
  3. После высыхания обрежьте излишки и установите панели обратно.

Не забудьте проверить подоконник — под ним тоже может быть зазор, который стоит заделать пеной или герметиком.

Современные пластиковые окна действительно способны обеспечить тепло и уют, но только при условии правильной установки и своевременного ухода. Проверяйте состояние уплотнителей, не допускайте появления трещин в откосах и не пренебрегайте профилактикой. Тогда даже в самые суровые морозы в вашем доме будет тихо, тепло и по-домашнему уютно.

