Секреты зимней установки окон: как сохранить тепло и сэкономить время
В прошлом строительство действительно замирало на зиму, но сегодня большинство работ продолжается круглый год. Исключением не стала и установка пластиковых окон: современные технологии позволяют монтировать их даже в мороз. Важно лишь учитывать особенности зимнего монтажа.
Основные сомнения при зимней установке
Многие жильцы опасаются, что при замене старого окна помещение выстудится. На практике этого не происходит: если монтажники подготовлены и все материалы под рукой, проём остаётся открытым не более 30-40 минут. Этого времени недостаточно, чтобы батареи замёрзли или квартира промёрзла. Максимум — временный дискомфорт.
Существуют и строительные нормы: окна не рекомендуется устанавливать при температуре ниже -15 °C. Это связано не с обогревом помещений, а с особенностями самих материалов: пластик становится хрупким, а пена и клей теряют эластичность.
Условия монтажа зимой
-
При температуре ниже -15 °C применяют тепловые пушки или защитные экраны, чтобы изолировать зону установки от мороза.
-
Пластиковые рамы после доставки должны отстояться в теплом помещении не менее суток — устанавливать их сразу с мороза нельзя.
-
Монтажная пена и клеевые материалы должны быть предназначены для работы при отрицательных температурах.
-
Уплотнительные и пароизоляционные ленты перед установкой прогревают строительным феном.
-
Поверхности проёма должны быть очищены от снега, наледи и инея.
Сравнение: летний и зимний монтаж
|Параметр
|Летний монтаж
|Зимний монтаж
|Температура
|+5 °C и выше
|до -15 °C
|Время на замену
|30-40 минут
|30-40 минут
|Материалы
|Универсальные
|Зимние пены и ленты
|Доп. оборудование
|Не требуется
|Тепловые пушки, экраны
|Проверка герметичности
|После остывания помещения
|Сразу заметны промерзания и щели
Плюсы и минусы зимней установки
|Плюсы
|Минусы
|Работы можно провести без ожидания весны
|Ограничение по температуре
|Сразу видно качество герметизации
|Необходимы зимние материалы
|Возможность скидок от компаний в "несезон"
|Временный дискомфорт для жильцов
FAQ
Можно ли менять окна зимой?
Да, при температуре не ниже -15 °C и с применением зимних материалов.
Сколько времени занимает замена окна?
Обычно 30-40 минут на одно окно, даже зимой.
Что делать, если нужно срочно при сильном морозе?
Использовать защитные экраны и тепловые пушки или перенести монтаж на более тёплый день.
Установка пластиковых окон зимой возможна и при правильной технологии ничем не уступает летнему монтажу. Главное — использовать подходящие материалы, выдерживать правила подготовки и соблюдать температурные ограничения. Зимой вы получаете дополнительный плюс — моментальный контроль качества герметизации, который гарантирует тепло и комфорт в доме.
