Автовладельцы в шоке: средство из кухни растворяет клей на стекле

Автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, когда тонировку приходится снимать. По правилам, светопропускаемость передних боковых стёкол должна быть не менее 70%. Исключение сделано лишь для верхней полосы на лобовом стекле — её разрешено затемнить на 14 сантиметров, чтобы уменьшить блики солнца. При нарушении норм инспектор вправе оштрафовать и потребовать удалить плёнку.

К задним стёклам таких ограничений нет — здесь водитель волен выбирать любую степень затемнения. Но есть и другие причины, по которым плёнку приходится убирать: износ, потеря внешнего вида или желание заменить её, например, на атермальную. В некоторых случаях снятие требуется для ремонта стекла.

Сложности при снятии плёнки

Удаление старой тонировки — задача не из лёгких. Плёнка может держаться намертво, оставляя клейкий слой, который трудно убрать. Ошибки при демонтаже способны повредить нагревательные элементы заднего стекла или оставить царапины.

Чтобы снизить риски, процедуру лучше проводить в тёплом помещении без пыли. Оптимальная температура — от 20 до 25 градусов. Металлические скребки и агрессивные растворители вроде ацетона или бензина использовать категорически нельзя.

Три способа снять тонировку

1. С помощью фена

Прогреть участок снаружи стекла феном.

Поддеть уголок плёнки скребком или ногтем.

Потянуть материал, одновременно продолжая нагрев.

Повторить, если плёнка начнёт рваться.

2. С помощью пара

Защитить тряпками уязвимые элементы салона.

Направить парогенератор на стекло изнутри.

Подцепить угол и аккуратно снять плёнку.

При разрывах повторить обработку паром.

3. С помощью мыльного раствора

Прикрыть тканью двери и панели.

Приготовить смесь воды и моющего средства.

Обильно нанести на поверхность и подождать 15 минут.

Поддеть уголок и снять материал, при необходимости снова смочив стекло.

Как убрать остатки клея

Даже после снятия тонировки на стекле часто остаётся липкий след. Убрать его можно несколькими методами:

Очиститель клея: нанести, выждать указанное время и протереть тканью.

Мыльный раствор: смочить поверхность, подождать и убрать скребком.

Уксус или спирт: обработать тряпкой, затем смыть водой и вытереть насухо.

Главное — избегать металлических щёток и чрезмерного давления, особенно на заднем стекле, чтобы не повредить обогрев.