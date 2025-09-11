Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подоконник с уютным декором
Подоконник с уютным декором
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:12

Подоконник не только для цветов: какой вариант выдержит книги, кошку и завтрак

Эксперт Наталья Конкина рассказала, какой материал лучше выбрать для подоконника

Подоконник — это не просто часть окна, а многофункциональное пространство. На нём можно выращивать цветы, завтракать с видом на город, ставить книги или устроить уютное место для кота. Поэтому материал для подоконника должен быть одновременно красивым, прочным и удобным в уходе.

Пластик

Современные подоконники из ПВХ уже давно не ассоциируются с дешевыми панелями прошлого. Сегодня они могут имитировать дерево или камень и выглядеть очень стильно.

Плюсы:

  • полностью влагостойкие;

  • просты в уходе;

  • тёплые на ощупь;

  • бюджетные.

Минусы:

  • легко царапаются;

  • боятся высоких температур;

  • уступают камню по "солидности".

Идеальны для кухни, детской или балкона, где на первом месте практичность.

Камень

Это вариант "на века". Подоконник из гранита, мрамора или травертина смотрится дорого и эффектно.

Плюсы:

  • высокая прочность;

  • устойчивость к влаге и химии;

  • неповторимый природный рисунок.

Минусы:

  • мрамор требует пропитки и ухода;

  • камень холодный на ощупь;

  • высокая цена и большой вес.

Искусственный камень

Кварцевый агломерат или акрил более практичны: они тёплые, лёгкие в уходе и позволяют создавать бесшовные поверхности. Кварц особенно устойчив к царапинам и кислотам, акрил удобен для сложных форм.

Дерево

Классический вариант, который создаёт уют и экологичность в доме. Чаще используют дуб, бук, ясень или лиственницу.

Плюсы:

  • приятная тактильность;

  • возможность реставрации (шлифовка, перекраска);

  • "живой" материал, красиво стареет.

Минусы:

  • боится влаги и солнца;

  • требует регулярной обработки маслами или лаками;

  • подвержен царапинам.

Лучше всего дерево подходит для гостиных и спален, где важна атмосфера уюта.

Альтернативные решения

  • Гипсокартон с отделкой - бюджетный вариант, позволяет создавать любые формы, но не слишком прочный.

  • Керамическая плитка или керамогранит - влагостойкие и прочные, хорошо смотрятся в кухне или на лоджии, но есть швы.

  • МДФ с покрытием - доступная имитация дерева, устойчива к влаге и солнцу, но легко повреждается механически.

Как выбрать

"Не существует универсально лучшего материала. Есть материал, лучший именно для ваших задач", — отмечает эксперт Наталья Конкина.

Перед выбором стоит ответить на три вопроса:

  1. Какой бюджет у вас есть?

  2. Для чего нужен подоконник — только для декора или как рабочая зона?

  3. Сколько времени вы готовы тратить на уход?

Итог

Для кухни подойдут пластик или искусственный камень. Для спальни и гостиной — дерево или акрил. Для балкона и лоджии — ПВХ, керамогранит или МДФ. В детской важны безопасность и лёгкий уход — выбирайте пластик или искусственный камень.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Преимущества электрического гриля для повседневного питания семьи сегодня в 14:40

Как электрический гриль превращает обычный ужин в ресторанное блюдо

Домашний гриль помогает готовить мясо, рыбу и овощи без масла и дыма, делая питание вкусным и полезным. Но кому он нужен на самом деле?

Читать полностью » Сравнение индукционных и электрических плит по затратам и функциям сегодня в 13:37

Индукция или электрическая плита: что выгоднее для вашей кухни

Индукционная или электрическая плита? Сравним функционал, энергопотребление и затраты, чтобы понять, какая техника выгоднее и удобнее на кухне.

Читать полностью » Специалист по ЖКХ назвала три ключевых причины ошибочных показаний счетчиков сегодня в 12:57

Три причины неверных показаний счётчиков: что не так с вашими квитанциями?

Эксперт по ЖКХ Татьяна Вепрецкая подсказала NewsInfo алгоритм действий жильцов при сбое в работе счётчиков.

Читать полностью » Пароварка позволяет готовить блюда быстро и с пользой для здоровья сегодня в 12:34

Хотите готовить быстрее и питаться полезнее: почему вам нужна пароварка

Пароварка помогает готовить блюда быстро и полезно: минимум усилий, сохранение витаминов и удобство для ежедневного питания всей семьи.

Читать полностью » Домашний дегидратор позволяет готовить полезные сушёные продукты сегодня в 11:31

Полезные снеки дома: дегидратор, который экономит деньги и сохраняет витамины

Дегидратор позволяет делать полезные сушёные продукты дома: меньше затрат, больше пользы и удобный способ сохранить фрукты, овощи и травы.

Читать полностью » Домашняя паста-машина позволяет готовить свежую пасту экономично сегодня в 10:29

Итальянские традиции: почему паста-машина делает обычный ужин особенным событием

Паста-машина позволяет готовить свежую пасту дома: вкуснее, полезнее и дешевле магазинной, при этом процесс прост и экономичен.

Читать полностью » Выгода домашней йогуртницы для любителей натурального йогурта сегодня в 9:28

Как домашняя йогуртница экономит деньги и меняет привычки всей семьи

Йогуртница позволяет готовить натуральный продукт без добавок и значительно экономить: расходы на домашний йогурт заметно ниже магазинных.

Читать полностью » Как использовать йогуртницу для приготовления йогурта дома сегодня в 8:26

Натуральный йогурт без магазинных добавок: простое решение для дома

Йогуртница позволяет готовить натуральный йогурт без лишних хлопот: минимальные усилия, максимум пользы и полный контроль над качеством продукта.

Читать полностью »

Новости
СФО

Народные приметы: рябина, орехи и шишки помогают предсказать зиму
Авто и мото

Рынок аккумуляторов для электромобилей в Китае в августе вырос на 33% — данные отрасли
Культура и шоу-бизнес

Бритни Спирс ответила на критику Daily Mail о беспорядке в её доме
Наука

Археологи нашли доказательства убийства слонов Homo erectus в Олдувайском ущелье
УрФО

Яндекс Аренда: в августе 2025 года аренда квартир в Екатеринбурге подорожала на 3,7%
Красота и здоровье

Свекла, чеснок и брокколи улучшают работу сердца и сосудов
Спорт и фитнес

Тхану Джей: жим ногами укрепляет разгибание коленей и бёдер
Садоводство

В Иллинойсе представили кукурузный лабиринт в честь столетия компании Country Financial
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet