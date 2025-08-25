Окно в небо стало роскошью: как авиакомпании превратили иллюминатор в маркетинговый трюк

Крупнейшие авиаперевозчики США — United Airlines и Delta Air Lines — стали фигурантами коллективных исков. Поводом стало недовольство пассажиров, купивших места "у окна", которые на деле оказались расположены между иллюминаторами.

Федеральные суды Сан-Франциско и Бруклина уже зарегистрировали претензии к авиакомпаниям.

В чем обвиняют перевозчиков

Юристы из фирмы Greenbaum Olbrantz, представляющие интересы пассажиров, утверждают, что их клиенты были введены в заблуждение и заплатили за услугу, которой не получили.

В отличие от конкурентов — American Airlines и Alaska Airlines, которые предупреждают о креслах без иллюминатора, United и Delta подобной информации не предоставляют.

По подсчетам юристов, каждая из компаний могла реализовать не менее миллиона таких мест.

Почему иллюминатор важен

В исковых заявлениях акцентируется, что для многих пассажиров доступ к окну — не прихоть, а необходимость:

детям легче переносить полет, отвлекаясь на вид за бортом;

людям с аэрофобией и клаустрофобией иллюминатор дает чувство контроля;

пассажирам, склонным к укачиванию, взгляд на горизонт помогает справляться с дискомфортом.

В качестве доказательства в суд был представлен скриншот из приложения для бронирования, где кресло "у окна" фактически не имело доступа к иллюминатору.